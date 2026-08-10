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Roma

Roma-Mora, svolta vicina: il Porto apre all’offerta, Mendes accelera

La Roma spinge per Rodrigo Mora e prepara l’affondo decisivo. Tre formule sul tavolo, una convince il Porto: Jorge Mendes è a Oporto per provare a sbloccare l’operazione.

Ago 10, 20261 Lettura
STUTTGART, GERMANY - MARCH 12: Rodrigo Mora of FC Porto celebrates scoring his team's second goal during the UEFA Europa League 2025/26 Round of 16 First Leg match between VfB Stuttgart and FC Porto at Stuttgart Arena on March 12, 2026 in Stuttgart, Germany. (Photo by Christian Kaspar-Bartke - UEFA/UEFA via Getty Images)

Il calciomercato della Roma entra in una fase caldissima. Il club giallorosso ha deciso di accelerare per Rodrigo Mora, talento portoghese classe 2007 individuato come possibile grande rinforzo per l’attacco di Gian Piero Gasperini. La richiesta del tecnico è chiara: serve un’ala sinistra di piede destro capace di aggiungere qualità e imprevedibilità. La Roma ha così intensificato i contatti con il Porto, mettendo sul tavolo tre differenti formule per arrivare alla fumata bianca.

Roma davanti al Galatasaray

Il primo tentativo giallorosso è stato costruito sulla base di un prestito oneroso da 5 milioni di euro con diritto di riscatto a 40 milioni più bonus. Una proposta importante, ma inizialmente insufficiente per convincere il Porto, intenzionato a monetizzare subito dalla possibile partenza del suo gioiello. La Roma non ha però mollato la presa. Il pressing delle ultime ore ha permesso al club capitolino di guadagnare terreno sul Galatasaray e di avvicinarsi sensibilmente al giocatore.

Il Porto apre alla nuova formula

Per superare le resistenze portoghesi, la Roma ha studiato altre due soluzioni. La prima prevede 20 milioni immediati e altri 25 milioni tra un anno, raggiungendo così una valutazione complessiva di 45 milioni. Sul tavolo c’è anche una terza possibilità: 25-30 milioni per l’acquisto del cartellino, accompagnati dal 50% della futura rivendita in favore del Porto. La soluzione che avrebbe maggiormente convinto il club lusitano sarebbe proprio quella dei 45 milioni pagati in due tranche. Un’apertura che può rappresentare il passaggio decisivo della trattativa e che porta la Roma sempre più vicina all’obiettivo.

Mendes a Oporto, ore decisive

A rendere ancora più calda la trattativa c’è la presenza di Jorge Mendes a Oporto. L’agente di Rodrigo Mora si è mosso in prima persona con l’obiettivo di favorire un’intesa definitiva tra Roma e Porto. Il suo intervento potrebbe accelerare un affare entrato ormai nella fase più delicata. I giallorossi hanno mostrato di voler investire con decisione sul giovane portoghese e ora attendono la risposta definitiva del Porto. Gasperini aspetta il rinforzo, la Roma continua il pressing e Mora resta al centro del mercato giallorosso. Le prossime ore possono diventare decisive per capire se il talento classe 2007 potrà davvero iniziare una nuova avventura nella Capitale.

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Cristiano Peconi
Cristiano Peconi

Cristiano Peconi è giornalista dal 2009, Fondatore e Direttore di Football-Magazine. Da anni si occupa di informazione sportiva e giornalismo digitale, coordinando la linea editoriale della testata e seguendo da vicino il calcio italiano e internazionale, il calciomercato e le principali competizioni UEFA e FIFA.

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