Roma, non Malen! Cagliari sconfitto 2-0 e quarto posto riagganciato

ROMA-CAGLIARI 2-0

25′ pt Malen; 20′ st Malen

A una settimana dalla sconfitta contro l’Udinese, la squadra guidata da Gian Piero Gasperini mostra subito un volto aggressivo e organizzato. Il tecnico sceglie Pisilli dall’inizio e affida il peso offensivo a Pellegrini, Soulé e Malen. Dall’altra parte, il Cagliari Calcio deve fare i conti con l’assenza pesante di Mina in difesa. La Roma prende il controllo del gioco sin dai primi minuti, costruendo occasioni e schiacciando gli ospiti nella propria metà campo. Al 18’, il portiere Caprile rischia una clamorosa autorete, salvandosi solo con un recupero sulla linea. La pressione romanista trova sbocco al 25’. Mancini verticalizza con precisione per Donyell Malen, che attacca la profondità, entra in area e supera Caprile con un elegante pallonetto: 1-0 Roma. Un gol che certifica la superiorità dei padroni di casa e spegne l’iniziativa del Cagliari fino all’intervallo.

Ripresa in controllo e raddoppio decisivo

Il copione non cambia nella seconda frazione: Roma padrona del possesso e Cagliari in difficoltà. Al 57’ arriva anche l’esordio di Zaragoza, accolto dal boato dell’Olimpico. Ma il protagonista resta Malen. Al 65’, Pisilli recupera palla sulla destra, Celik affonda e serve un cross preciso: l’olandese è il più rapido ad avventarsi sul pallone e firma il 2-0. L’attaccante giallorosso sfiora anche la tripletta prima di lasciare il campo tra gli applausi. Per i sardi, l’unico vero sussulto è la traversa colpita da Sulemana al 78’, episodio che non riapre la gara.

Il successo consente alla Roma di agganciare la Juventus al quarto posto, in piena zona Champions League, rilanciando le ambizioni stagionali dopo il recente passo falso. Il Cagliari, invece, resta fermo a quota 28 punti, interrompendo una serie di tre vittorie consecutive. Sugli spalti, intanto, la presenza di Francesco Totti non passa inosservata, anche alla luce delle recenti dichiarazioni di Claudio Ranieri su un possibile ritorno dell’ex capitano in società. All’Olimpico, però, a parlare è soprattutto il campo: e il messaggio della Roma è chiaro.