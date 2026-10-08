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ROME, ITALY - MARCH 19: Lorenzo Pellegrini of AS Roma celebrates scoring his team's third goal with Gianluca Mancini during the UEFA Europa League 2025/26 Round of 16 Second Leg match between AS Roma and Bologna FC 1909 at Stadio Olimpico on March 19, 2026 in Rome, Italy. (Photo by Tullio Puglia - UEFA/UEFA via Getty Images)
Roma

Roma, Pellegrini rompe il silenzio e annuncia il ritorno: ora Gasp ha una nuova soluzione

Ott 8, 20262 Lettura

La Roma si prepara alla ripresa del campionato con una notizia importante per Gian Piero Gasperini. Lorenzo Pellegrini è tornato a disposizione dopo il lungo periodo di stop causato da un problema muscolare alla coscia. Il centrocampista ha confermato il proprio recupero durante la cerimonia del Premio Giuseppe Colalucci, organizzata a Roma nella serata del 7 ottobre.

Le sue parole hanno trasmesso fiducia e voglia di tornare protagonista, proprio mentre i giallorossi si preparano ad affrontare il Como in una delle partite più interessanti della sesta giornata di Serie A. La sosta per le nazionali ha permesso a Pellegrini di lavorare con continuità a Trigoria, aumentando progressivamente i carichi e recuperando una condizione più vicina a quella necessaria per affrontare una partita ufficiale.

Pellegrini torna dopo mesi difficili

Il recupero del numero 7 rappresenta una buona notizia per la Roma. Pellegrini era già stato convocato prima della pausa, ma non aveva ancora raggiunto una condizione sufficiente per essere utilizzato con continuità. Le ultime settimane hanno modificato la situazione.

Il centrocampista ha potuto allenarsi senza interruzioni e ora si considera pronto per tornare a disposizione dell’allenatore. La decisione sul suo impiego contro il Como spetterà esclusivamente a Gasperini, che dovrà valutare se utilizzarlo dall’inizio oppure concedergli minuti nella ripresa. La prudenza rimane importante, soprattutto considerando la durata dell’assenza.

Come cambia la Roma con Pellegrini

Il ritorno dell’ex capitano offre a Gasperini una soluzione differente nella zona centrale e offensiva del campo. Pellegrini può essere utilizzato come centrocampista di inserimento oppure in una posizione più avanzata, contribuendo alla costruzione e alla rifinitura. Le sue caratteristiche permettono alla Roma di aumentare la qualità tecnica tra le linee.

La capacità di calciare dalla distanza, servire gli attaccanti e interpretare i tempi dell’azione rappresenta una risorsa preziosa, soprattutto contro avversari che cercano di limitare gli spazi. Il recupero di Pellegrini aumenta quindi le alternative a disposizione di Gasperini, senza rendere necessaria una modifica immediata dell’assetto della squadra.

Roma, l’entusiasmo cresce dopo le prime cinque giornate

I giallorossi hanno iniziato la stagione con risultati importanti e condividono il primo posto della classifica con Inter e Lazio. Pellegrini ha riconosciuto il buon lavoro svolto dai compagni e ha invitato i tifosi a continuare a sostenere la squadra con entusiasmo.

Allo stesso tempo, ha ricordato che il campionato è ancora nella fase iniziale e che sarà necessario attendere diversi mesi prima di comprendere le reali ambizioni della Roma. Una valutazione equilibrata, soprattutto considerando il calendario che attende la squadra. Dopo la partita contro il Como, i giallorossi dovranno affrontare una sequenza di impegni tra campionato e Champions League.

Gasperini ritrova un giocatore importante

La concorrenza interna rappresenterà uno stimolo ulteriore per Pellegrini. Durante la sua assenza, la Roma ha trovato nuove soluzioni e diversi giocatori hanno contribuito alla crescita della squadra. Il centrocampista dovrà quindi riconquistare progressivamente spazio attraverso le prestazioni.

Gasperini potrà gestirne il rientro senza la necessità di affidargli immediatamente tutte le responsabilità. La Roma ritrova un giocatore di esperienza proprio quando il calendario torna a farsi impegnativo. Per Pellegrini comincia una nuova fase della stagione. Per Gasperini aumenta il numero delle alternative a disposizione.

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