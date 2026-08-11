Roma, prende forma la squadra di Gasperini: il progetto è appena iniziato

La As Roma ha iniziato il mercato estivo con tante idee e tanti nomi sul mercato. Il problema? C’è stato più di un intoppo sul mercato, sia per qualche errore della dirigenza, sia per un po’ di situazioni sfortunate. Ad esempio Çelik che a 0 va alla Juventus al posto di rinnovare con la Roma. Poi ci sono stati diversi nomi accostati alla Roma che sono sfumati.

I nomi principali erano: Mason Greenwood dal Marsiglia, sfumato per l’inserimento del Fenerbahçe squadra turca, che ha accontentato soprattutto il giocatore dal punto di vista economico (10 milioni all’anno + 2,5 di bonus).

Crysencio Summerville dal Newcastle, esterno olandese che non ha fatto male al mondiale, sembrava essere fatta con la Roma che aveva offerto circa 46 milioni di euro e dava 3,6 milioni al calciatore. Poi però è arrivata una delle squadre più ricche in Arabia e al mondo, l’Al-Hilal, che ha offerto circa 70 milioni di euro al West Ham e 12 + 5 (di bonus) milioni di euro al calciatore.

I nuovi volti alla corte del Gasp

Avendo perso tempo su obiettivi che non sono arrivati, la Roma ha preso acquisti andando sul «sicuro».

Vediamo chi è arrivato: Konstantinos Koulierakis: difensore arrivato dal Wolfsburg, difensore molto promettente, arrivato per rinforzare la difesa. Santiago Castro: attaccante arrivato dal Bologna, per essere il sostituto di Malen o per giocare insieme a lui con un attacco a due. Nahuel Molina: Terzino/esterno per prendere il posto di Çelik, molto bravo in fase offensiva, di meno in fase difensiva. Sono, quindi arrivati questi calciatori per circa 64,5 milioni arrivando a 70 considerando i bonus. In più la società ha effettuato i rinnovi dello «zoccolo duro» della Roma.

Cosa aspettarsi dalla nuova Roma

Quest’anno la Roma affronterà la Champions League dopo tanti anni, quindi un obiettivo sarà sicuramente il far bene in Champions. Per far bene possiamo intendere qualificarsi tra le prime 24 squadre europee. Arrivare ai playoff sarà un buon risultato, non penso che la Roma possa fare di meglio, ma magari Gasp sorprende tutti portando avanti la competizione.

Dopodiché in campionato sicuramente vorrà arrivare tra le prime 4. Vorrà riconsolidare le posizioni dell’anno scorso e vorrà migliorare sempre di più la rosa con i guadagni europei, per poi competere per lo Scudetto. Un altro obiettivo raggiungibile può essere vincere o almeno arrivare in semifinale o finale di Coppa Italia, competizione che anno scorso la Roma ha un po’ snobbato perdendo con il Torino.

Il progetto è ormai iniziato, le prime pedine sul mercato si sono mosse, ora spetta al campo la risposta finale.

Sarà una risposta positiva o negativa? Lo sapremo presto…