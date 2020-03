Roma, raccolti 250 mila euro per lo Spallanzani. Maglie dei calciatori all’asta

“L’AS Roma continua a scendere in campo al fianco dell’ospedale Lazzaro Spallanzani nella lotta al Coronavirus. Da oggi in asta su Charity Stars c’è la maglia indossata da Alessandro Florenzi in casa del Liverpool nella semifinale di andata della Champions League 2017-18. Data l’emergenza nazionale per via della diffusione del COVID-19, il ricavato di questa asta sarà utilizzato per acquistare attrezzature diagnostiche e cliniche per migliorare l’assistenza ai pazienti contagiati, oltre alle forniture essenziali per facilitare il lavoro dei medici e degli infermieri impegnati a combattere contro il virus. La base d’asta per la maglia indossata ad Anfield Road è di € 500”.

Com questo comunicato la società giallo-rossa scende in campo per fronteggiare il cosiddetto “coronavirus” ma cerchiamo di distendere un po’ gli animi andando a scavare nella memoria dei tifosi e non, cosa successe quella sera ad Anfield Road? Era il 23 Aprile del 2018 e la Roma viene dall’impresa storica di aver annientato i blaugrana nei quarti di finale di Champions. Una volta, solamente, nella sua storia la compagine capitolina ha avuto modo di giocarsi la vittoria finale e proprio contro il Liverpool. Di Francesco opta per un 3-4-2-1 spregiudicato ed infatti Klopp annichilisce i romani con un 4-3-3 pragmatico e di sostanza.

Il match finisce 5 a 2 per la società che esulta alle pendici della Kop. L’ex Salah sigla una doppietta, così come Firmino mentre Manè é autore di un solo gol. L’armata di Roma lancia segnali d’orgoglio segnando nel finale due reti: una con Dzeko ed una con Perotti. Match intrigante, che lasciò qualche speranza nel cuore dei tifosi. Il 4 a 2 dell’Olimpico non lascia che l’amaro in bocca a tutti quanti ma quante emozioni…