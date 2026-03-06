Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Roma

Tegola Roma, Dybala si opera al ginocchio: stop di 2-3 settimane

L’argentino dovrebbe restare fermo 2-3 settimane con possibile rientro in campo ad aprile

Mar 6, 20262 Lettura
Mandatory Credit: Photo by Federico Proietti/DPPI/Shutterstock (16439005v) Paulo Dybala of Roma vies for the ball with Luka Modric of Milan during the Italian championship Serie A football match between AS Roma and AC Milan on 25 January 2026 at Stadio Olimpico in Rome, Italy FOOTBALL - ITALIAN CHAMP - ROMA v MILAN, Rome, Italy - 25 Jan 2026

La settimana più felice della vita privata di Paulo Dybala, segnata dalla nascita del suo primo figlio, si trasforma improvvisamente in un nuovo capitolo complicato della sua stagione. L’attaccante argentino è stato costretto a fermarsi ancora per il persistente dolore al ginocchio sinistro, un problema che lo tormenta dalla sfida di fine gennaio contro il Milan. Dopo l’ennesimo stop in allenamento, lo staff medico ha deciso per l’operazione in artroscopia a Villa Stuart, intervento necessario per chiarire definitivamente le condizioni dell’articolazione e accelerare il recupero.

L’ennesimo intoppo fisico è arrivato durante la seduta di allenamento di ieri mattina. Dopo appena dieci minuti di lavoro in campo, la “Joya” ha avvertito di nuovo il dolore al ginocchio sinistro, lo stesso che lo sta limitando da settimane. Il numero ventuno ha immediatamente interrotto l’allenamento, lasciando il campo tra la preoccupazione dello staff tecnico e dei compagni. Un segnale chiaro che il problema fisico non è ancora stato completamente risolto.

Negli ultimi giorni si era tentato di evitare l’intervento chirurgico. Dybala si era sottoposto a trattamenti mirati, tra cui agopuntura e terapie specifiche, nel tentativo di ridurre l’infiammazione e tornare a disposizione il prima possibile. Tuttavia, il dolore non è mai scomparso del tutto. Anche la convocazione simbolica nell’ultima partita di campionato non è bastata a rassicurare lo staff medico, che giovedì sera ha deciso di optare per una soluzione più definitiva. Per questo motivo oggi l’attaccante argentino si sottoporrà a una artroscopia al ginocchio presso la clinica Villa Stuart, esame-intervento che permetterà di valutare con precisione lo stato dell’articolazione. Secondo le prime indicazioni, lo stop dovrebbe essere relativamente breve.

Dopo l’intervento, Dybala dovrebbe restare fermo tra le due e le tre settimane, con l’obiettivo di sfruttare la sosta per le nazionali per completare il recupero. Il rientro in campo potrebbe quindi arrivare ad aprile, con la prospettiva di rivederlo in partita verso metà mese, se la riabilitazione procederà senza complicazioni.

Oltre alla questione fisica, resta aperto anche il capitolo legato al futuro dell’attaccante argentino. Il contratto di Dybala è infatti in scadenza a fine stagione, mentre continuano a circolare le voci di un possibile ritorno in patria. Il Boca Juniors sogna di riportarlo in Argentina, ma prima di ogni decisione la priorità resta il recupero completo dal problema al ginocchio. Solo dopo il ritorno in campo si capirà quale sarà il prossimo capitolo della carriera della Joya.

