Roma show in Scozia! Doppietta di Ferguson, Celtic ko 0-3

La sconfitta contro il Cagliari ha bruciato parecchio alla Roma e ha rimandato le gioie soltanto 4 giorni dopo. Con Dybala in panchina è Soulé in attacco a prendersi la scena, ma il vero protagonista di questa vittoria è Ferguson, poco incisivo fino a questo momento, ma ieri sera ha fornito una prestazione super, con gol da centravanti puro.

La partita è iniziata subito con un pressing asfissiante della squadra capitolina, furiosa e vogliosa di indirizzare subito il match. Al sesto minuto di gioco arriva la rete su calcio d’angolo con Mancini pronto a saltare, ma il calciatore del Celtic involontariamente insacca il pallone di testa nella porta sbagliata. Dalla mezz’ora in poi l’ex Brighton si scatena con una doppietta fulminea che dà la strada spianata ai suoi compagni.

Nella ripresa la squadra scozzese prova ad accorciare le distanze, ma l’intervento del VAR blocca tutto e l’arbitro segnala il fuorigioco. Il 4-0 arriva poco più tardi, ma anche in questo caso la rete viene annullata e dunque il risultato resterà invariato fino al 90’. Grande prova per gli uomini di Gasperini, che tornano alla vittoria fieri della propria prestazione e con la testa alla prossima sfida contro il Como in casa. Tanti pensieri e episodi spiacevoli in questi giorni con Hermoso protagonista, ma tutto oramai è passato.

Ora bisogna lasciare alle spalle il match di ieri sera e fare un grande sforzo per continuare su questa lunghezza d’onda e restare incollata per conquistare il posto in Champions League, ma le giornate sono ancora tante ed è presto mettere già nero su bianco e dare giudizi affrettati. I punti persi durante il cammino finora non hanno abbattuto i calciatori che ora torneranno a casa carichi con qualche consapevolezza in più e non farsi prendere dalla rabbia come successo contro il Cagliari.