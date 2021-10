Roma, stessa storia, stesso posto, stessa debacle

“Passa il tempo, cambia la gente, di battaglie ne abbiam fatte tante”. Circa quattromila chilometri per seguire la Roma, tagliando di netto mezza Europa lasciando famiglia, amici e lavoro nel Bel Paese affrontando il freddo gelido ed un clima che definire rigido sembra a dir poco ingeneroso. A riscaldare l’ambiente ci ha pensato Gianluca Mancini comparso nel video di Josè Mourinho, diventato virale in poche ore. 6-1 è un risultato ingeneroso, figurarsi con il Bodo/Glimt, in terra norvegese dove il gioco del calcio non è linfa vitale come nei nostri confini.

Ecco che, quindi, risalgono agli albori le sconfitte più dolorose come il 7 a 1 all’Old Trafford nella prima era Spallettiana o l’uscita indecorosa della Roma di Di Francesco in quell’Artemio Franchi diventato nefasto dopo quel giorno infrasettimanale. Lo Special One aveva il compito di non far ripetere più scene del genere, perchè quando il regista più oscuro del football entra in gioco, il destino, non c’è n’è per nessuno. Il derby perso ed il big match contro la Juventus, anch’esso deludente dal punto di vista del risultato, avrebbero potuto (e dovuto) donare energia e voglia di rivalsa ad una piazza che merita un altro rispetto.

La nuova divisa con lo stemma di tempo fa, con l’acronimo ASR, con quei tifosi disposti a tutto pur di stare vicino alla propria compagine. Sventolare un drappo giallo e rosso come ideale si è trasformato in un vero stillicidio morale, perchè anche quest’anno il club capitolino non è riuscito a ripagare le brutte figure fatte nelle passate stagioni. Il capitolo Diawara e l’errore madornale delle sostituzioni è vivo nella mente dei più affezionati alla causa, perchè Lorenzo Pellegrini ha ben pensato di regalare la propria maglietta a chi ha viaggiato in un freddo giovedì per quel simbolo davanti. Camiseta non accettata, prima che il capitano giallorosso la lanciasse, perchè si vuole instaurare nella mente dei calciatori un briciolo di passione necessaria per non incappare più in certi errori.

Cambiano gli allenatori, i giocatori e le dirigenze ma, in maniera invereconda, certe partite si ripetono ciclicamente. I problemi sono ovviamente da ricercare nel dna della Roma stessa. Stessa storia ogni stagione, perchè adesso più che mai bisogna risalire la china e cercare di risolvere tutti questi misfatti ai danni di chi pochi giorni fa ha sottoscritto un abbonamento. La vittoria con il Napoli non basta, l’impegno senza risultati non può essere un motivo di orgoglio ed aggrapparsi a qualsivoglia scusa non è una giustificazione. Bisogna rimettersi a lavoro quanto prima perchè la questione più annosa è il fatto di non essere più sconvolti per certi risultati.

L’ennesimo anno 0, un nuovo inizio come ogni stagione. La debacle più brutta della storia contemporanea capitolina, perchè adesso la scusante principale di un tecnico non all’altezza non c’è più. Se aver preso Mourinho significa non dare più alibi a chi la sfera la tocca concretamente ben venga. Le seconde linee non sono all’altezza? La vera imbarcata è stata presa con diversi titolari in campo. Cambiare mentalità per cercare di non ripetere più questi match freddi come il clima norvegese di ieri pomeriggio.