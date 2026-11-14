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BRUGES, BELGIUM - FEBRUARY 18: Ademola Lookman of Atletico de Madrid celebrates scoring his team's second goal during the UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First Leg match between Club Brugge KV and Atletico de Madrid at Jan Breydelstadion on February 18, 2026 in Bruges, Belgium. (Photo by Alex Bierens de Haan - UEFA/UEFA via Getty Images)
Roma

Roma, suggestione Lookman: Gasperini sogna il ritorno del suo pupillo

Nov 14, 20261 Lettura

Il calciomercato della Roma potrebbe regalare una sorpresa importante a gennaio. Ademola Lookman sarebbe tornato nei radar giallorossi dopo le difficoltà incontrate all’Atletico Madrid, dove ha realizzato appena un gol in undici presenze nella Liga. Il nigeriano, secondo le indiscrezioni, starebbe valutando nuove opportunità e un ricongiungimento con Gian Piero Gasperini rappresenterebbe una soluzione intrigante.

Il tecnico cerca un esterno offensivo capace di garantire velocità, profondità e gol per alimentare la corsa allo scudetto. La Roma dovrà però definire il budget con la proprietà Friedkin prima di avviare eventuali contatti. L’operazione potrebbe svilupparsi attraverso un prestito con diritto di riscatto condizionato, considerando i 35 milioni più bonus investiti dagli spagnoli. Al momento non esiste una trattativa concreta, ma la pista resta da monitorare.

Lookman e Gasperini, un’intesa che ha fatto la storia

Il legame tra Lookman e Gasperini nasce ai tempi dell’Atalanta, dove l’attaccante ha vissuto la definitiva consacrazione internazionale. Sotto la guida del tecnico piemontese, il nigeriano ha realizzato 52 gol e 25 assist in tre stagioni, diventando uno dei protagonisti della crescita nerazzurra.

Indimenticabile la tripletta nella finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen, decisiva per il trionfo della Dea a Dublino. Numeri e ricordi che rendono particolarmente affascinante l’ipotesi di ritrovarsi nella Capitale.

Calciomercato Roma, le alternative e il nodo economico

La dirigenza giallorossa continua a monitorare diversi profili offensivi. Endrick rimane un obiettivo gradito, ma la concorrenza del Milan e gli ostacoli legati all’operazione complicano lo scenario. Restano nella lista anche Jamie Gittens e Jamie Leweling.

Per Lookman, invece, potrebbero pesare positivamente i rapporti tra Roma e Atletico Madrid, consolidati dall’operazione Molina della scorsa estate. Il prossimo passaggio sarà il confronto con la famiglia Friedkin per stabilire le risorse disponibili nella sessione invernale. Solo allora la suggestione Lookman potrà eventualmente trasformarsi in una trattativa.

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Cristiano Peconi
Cristiano Peconi

Cristiano Peconi è giornalista dal 2009, Fondatore e Direttore di Football-Magazine. Da anni si occupa di informazione sportiva e giornalismo digitale, coordinando la linea editoriale della testata e seguendo da vicino il calcio italiano e internazionale, il calciomercato e le principali competizioni UEFA e FIFA.

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