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LONDON, ENGLAND - NOVEMBER 28: Mile Svilar of AS Roma and Brennan Johnson of Tottenham Hotspur compete for the ball during the UEFA Europa League 2024/25 League Phase MD5 match between Tottenham Hotspur and AS Roma at Tottenham Hotspur Stadium on November 28, 2024 in London, England. (Photo by David Ramos - UEFA/UEFA via Getty Images)
Roma

Roma, Svilar tra i migliori degli ultimi 10 anni. Gollini non sfigura

Nov 6, 20261 Lettura

La situazione del portiere tiene banco in casa Roma, in questa stagione Mile Svilar si è infortunato al piede e Gollini – subentrato – si è fatto male alla schiena lasciando la maglia da numero uno a Vazquez nella trasferta dell’Old Trafford. Negli ultimi tempi, il ruolo di estremo difensore è diventato sempre più centrale, i giallorossi hanno vissuto momenti altalenanti tra i pali con diversi sali e scendi prestazionali che ne hanno inficiato i risultati di fine stagione. Rimaniamo in terra nazionale, con il campionato sotto la lente di ingrandimento.Tralasciando quest’anno (i dati sono parziali perchè siamo all’inizio della Serie A), il portiere che ha preso meno gol è Rui Patricio nella stagione 2023/2024 con 27 reti subite, una in meno di Alisson Becker nel 2017/2018 e due in meno di Pau Lopez nel 2020/2021. Quest’ultimo è anche quello che ne ha subite di più, con 45 gol subiti nel 2019/2020. Per quanto riguarda la percentuale di parate effettuate, in testa si trova Alisson Becker con il 79.6% del 2017/2018 (in quell’estate fu ceduto al Liverpool per cifre da capogiro), segue Mile Svilar (77.5%) lo scorso anno e Szczesny (75.3%) nel 2016/2017. Quest’anno, prima dell’infortunio, Svilar ha ottenuto l’81.3% di parate effettuate con soli 3 gol subiti, mentre Gollini – dati alla mano – non ha sfigurando avendo portato a casa un ottimo 75%. Il peggiore è Rui Patricio, nella stagione 2023/2024 con solo il 64.5%, peggio di Pau Lopez nel 2020/2021 con il 67%. Per quanto riguarda i clean sheet, Mile Svilar è in testa con le 18 reti inviolate della passata stagione, una in più di Alisson – nel 2017/2018 – e due di sè stesso nel 2024/2025. Olsen è colui che ha mantenuto la porta inviolata meno volte di tutti quanti, appena 4 (lo stesso dato di Pau Lopez nella stagione 2020/2021), due in meno di Rui Patricio nel 2023/2024 e una in meno di Pau Lopez nel 2019/2020.

Stagione

 Portiere Gol subiti % parate

clean sheet

2017/2018

Szczęsny

 38 75.3 % 14
2017/2018

Alisson

 28 79.6 %

17
2018/2019

Olsen

 42 67.2 %

4
2019/2020

Pau Lopez

 45 66.2 %

5
2020/2021

Pau Lopez

 29 67 %

4

2021/2022

 Rui Patricio 43 71.1 %

15
2022/2023

Rui Patricio

 35 67.9 %

13
2023/2024 Rui Patricio

27

64.5 %

6
2024/2025

Svilar

 35 77.1 %

16
2025/2026

Svilar

 31 77.5 %

18
2026/2027

Svilar

 3 (all’attivo) 81.3 %

3
2026/2027

Gollini

 7 (all’attivo) 75 %

2

 

(fonte: FotMob)

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Bruno Bertucci

Difensore ad oltranza dei tifosi, quelli caldi. La scrittura unita alla passione non può che far nascere gemme preziose.

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