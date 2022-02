Roma: Tra isterismi e confusione la Coppa può segnare la svolta

L’approdo di Mourinho nella capitale è stato accolto con grande entusiasmo, tra il silenzio della presidenza ed una figura di spicco (che a parte il mago di Setubal) manca da tempo alla Roma, in società è chiaro. Testa bassa e pedalare, un profilo che allo Special One non è mai piaciuto perchè con l’arsenale migliore è sempre riuscito ad imporre la propria legislazione in giro per il globo calcistico. Fin dalle amichevoli estive, infatti, si è vista una squadra isterica e molto probabilmente già non coesa in campo (ma all’inizio ci può stare). Tempo al tempo e le defezioni tattiche vengono sostituite da proteste e manie di persecuzione continua, qualsivoglia decisione arbitrale viene calorosamente contestata, se il finale del match non regala la vittoria. Qualora, però, gli eventi dubbi sono nulli ci si attacca alla qualità degli uomini in campo, con conseguenti elucubrazioni circa una progettazione morale che avrebbe in mente l’ex direttore d’orchestra dell’Inter iridato triplete.

La realtà è che ovunque Josè si sia seduto ha sempre discusso con i leader dello spogliatoio, un po’ per carattere ed un po’ per non perdere quell’alone di onniscienza calcistica ottenuta negli anni. Mediaticamente un genio in grado di donare alla squadra un asset comunicativo importante, portando a sè l’attenzione per oscurare le vere problematiche in campo (perchè qualcosa dal punto di vista del gioco possiamo dirglielo, anche se ha vinto numerosi trofei). Minare, dunque, la stabilità di alcuni ambienti e tenere continuamente il fiato sospeso i propri interlocutori sembra essere uno dei suoi mantra, per questo tempo fa scrivevamo di come Mourinho non incarna il romanismo al 100 %, oltre che citare il suo passato da condottiero dei top club (squadre che i giallorossi combattono per mission aziendale dal 1927).

Partiamo dalla prima era londinese: l’iberico cominciò ad inserire il diktat della disciplina con Gallas, reo di non essere partito con il Chelsea, convincendolo a lasciare Stanford Bridge; ignorò completamente il pallone d’oro Shevchenko, nonostante fosse un beniamino dei tifosi. Con la camiseta dell’Inter litigò aspramente con Balotelli, diede il via libera per la cessione di Ibrahimovic e proseguì la sua battaglia personale contro gli arbitri (il gesto delle manette rimane, ancora oggi, impresso nelle menti dei più).

A Madrid fu il protagonista dell’uragano Casillias, una delle bandiere del club, costretto a lasciare i Blancos dopo una carriera intera per approdare al Porto. Di lui si ricorda anche la scelta di far sedere in panchina Pepe. Il secondo periodo al Chelsea fu costellato, da successi, ma anche di polemiche: Terry, Juan Mata ed Hazard i primi indiziati della rivoluzione Mourinhana. Tutto questo portò Abramovich ad esonerare il tecnico, piuttosto che cambiare mezza squadra, i risultati diedero ragione al presidente. Sempre in Inghilterra a Manchester ha dato scandalo il rapporto con Paul Pogba ed al Tottenham i dissidi con i presidenti furono tremendi, tanto da far alzare bandiera bianca allo stesso JM. Tutto questo, messo nello zainetto, è stato trapiantato dentro le mura di Trigoria ma al momento non si riesce a vedere l’effetto dell’allenatore se non il carattere tirato fuori dai calciatori in qualche sporadica occasione.

Regalare alibi a chi non è all’altezza e si sente di meritare una posizione non idonea è molto pericoloso, così come la continua demotivazione di alcuni atleti dopo delle debacle limpide. La confusione tattica del mister è stata, volutamente, trasformata in isterismo generale così che i tifosi continuino a seguire questi colori (anche se non avrebbero bisogno di incentivi). L’obiettivo dei Friedkin, o almeno uno dei principali goal, è quello di avvicinare il tifo alla società stessa e possiamo confermare la riuscita del tutto. Criticare ogni situazione arbitrale sta diventando ridicolo, soprattutto se ridondante nel tempo; l’arrivo di Calvarese come collaboratore siamo certi che porterà un giovamento importante nell’attesa dell’ingresso di una figura importante che rappresenti al meglio la Roma (come Rudi Voeller ad esempio).