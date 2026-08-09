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Roma

Roma travolta dal Brighton: 3-0, Gasperini chiude male il ritiro

Rutter apre le marcature, Ayari firma una doppietta. Dybala e Wesley provano ad accendere i giallorossi, che incassano l’undicesimo gol del precampionato.

Ago 9, 20261 Lettura
23.08.2025 Roma vs Bologna (Serie A) Sport; Calcio; 1° Giornata Nella foto: Gian Piero Gasperini (Foto Gino Mancini)

Brutta battuta d’arresto per la Roma di Gian Piero Gasperini, che chiude il ritiro in Galles con una pesante sconfitta per 3-0 contro il Brighton. I giallorossi faticano a trovare ritmo e pericolosità, mentre gli inglesi sfruttano con cinismo le occasioni costruite. Rutter sblocca la partita al 29’, poi Ayari colpisce al 40’ e al 49’ completando il tris. Un risultato che porta a 11 le reti subite dalla Roma in questo precampionato.

Rutter e Ayari gelano la Roma

Gasperini parte con Svilar tra i pali e Mancini, Ndicka ed Hermoso nella linea difensiva. A centrocampo spazio a Cristante ed El Aynaoui, con Wesley e Rensch sulle corsie esterne. Davanti il tecnico punta sulla qualità di Dybala e Soulé alle spalle di Malen.

L’avvio della Roma è complicato. Il Brighton prende progressivamente campo e serve un intervento di Svilar per neutralizzare una pericolosa conclusione di Hinshelwood. Dybala prova a inventare qualcosa sulla trequarti, mentre Wesley cerca di creare superiorità con le sue accelerazioni sulla fascia.

Al 29’, però, gli inglesi passano: Rutter trova una splendida conclusione dalla distanza e batte Svilar per l’1-0. La Roma accusa il colpo e undici minuti più tardi arriva anche il raddoppio. Il Brighton riparte velocemente e Ayari finalizza il contropiede, mandando i Seagulls negli spogliatoi sul 2-0.

Ayari firma il tris, Gasperini cambia tutto

La reazione attesa nella ripresa non arriva. Anzi, dopo appena quattro minuti il Brighton chiude virtualmente la partita. Ayari attacca lo spazio, entra in area e supera nuovamente Svilar, realizzando la doppietta personale e portando il risultato sul 3-0.

Gasperini prova a scuotere la squadra attraverso le sostituzioni. Ghilardi e Koulierakis prendono il posto di Ndicka ed Hermoso, mentre successivamente trovano spazio anche Castro e diversi giovani, tra cui Lulli, Reale, Cherubini e Panico.

I cambi non modificano però l’inerzia dell’incontro. La Roma fatica a costruire vere occasioni da gol e soltanto Cherubini prova ad accendere il finale con un’iniziativa personale, senza riuscire a trovare la conclusione verso la porta.

Il 3-0 contro il Brighton rappresenta un campanello d’allarme soprattutto per la fase difensiva: i giallorossi salgono a 11 reti incassate nel precampionato. Gasperini avrà un’ultima occasione per testare la squadra sabato 15 agosto contro il Borussia Dortmund, prima dell’esordio in campionato contro la Fiorentina.

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