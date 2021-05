Roma: Tutti i numeri di Josè Mourinho

Josè Mourinho ha firmato clamorosamente con l’Associazione Sportiva Roma riportando un entusiasmo svanito nelle ultime settimane nella capitale d’Italia. La redazione di Football-Magazine è andata ad analizzare i numeri del tecnico portoghese per metterli in relazione tra loro. La sua carriera parte molto precocemente con le giovanili del Setubal per poi essere selezionato da Manuel Fernandes come vice-allenatore all’Estrela. L’Ovarense si accorge di lui e gli propone un biennale come osservatore e talent scout (le diverse esperienze acquisite in quest’età gli saranno utili più tardi).

Nel 1994 lo Sporting Lisbona lo chiama per fare il traduttore per poi essere promosso da Sir Bobby Robson come vice-allenatore. Il tecnico lo porterà con sè al Porto per circa 60 partite, prima di diventare interprete di Van Gaal e successivamente vice-allenatore con la camiseta del Barcellona. Nel 2000, l’iberico ha la sua prima occasione come primo tecnico con il Benfica. Dirige i lusitani per sole 10 gare portando in dote una media punti di 1.80. Con il Leira va ancora meglio (23 match con 1.91 di media punti). La vera e concreta opportunità la riesce a cogliere con il Porto e, trofei a parte, allena i biancoblù per 126 gare con una media punti di 2.31.

Al Chelsea e all’Inter decresce questa statistica ma aumentano il numero di gare ma, lo Special One, riesce a tornare a 2.30 di media punti con i Galacticos del Real Madrid. Il suo ritorno al Chelsea è trionfale, così come con il Manchester United dove scende leggermente sotto i 2 punti di media. la sua peggior stagione la disputa con il Tottenham dove in 86 partite colleziona una media punti di 1.77.

Il classe ’63 si identifica in un 4-2-3-1 di grande carattere con le corsie esterne in grado di offendere e difendere, grazie al trequartista dietro l’unica punta che ha nelle proprie hard skill la propensione all’invenzione efficiente. Dati alla mano le squadre di Josè Mourinho tirano maggiormente all’interno dell’area di rigore; per valutare al meglio abbiamo analizzato le statistiche di Harry Kane in questa stagione con un xG di 11.71 e ben 13 gol effettivi dentro l’area. Il 21% dei tentativi del centravanti degli Spurs è andato a buon fine contro l’8% dei tiri che arrivano da fuori la lunetta. Oltre al modulo citato in precedenza “Mou” utilizza un 4-3-3 se vuole colpire sulle corsie esterne le compagini avversarie mentre il 4-4-2 quando ha necessità di coprirsi per poi ripartire. La difesa a 3, invece, viene utilizzata solamente se gli interpreti sono in grado di praticare delle diagonali efficaci ed efficienti, con il centrale principale che riesce a gestire tutti i movimenti della retroguardia.

L’allenatore che ha sfidato più volte è Pep Guardiola (ben 25 volte vincendo in 7 occasioni), inoltre, lo spagnolo è la bestia nera dell’ex triplete avendo perso 12 confronti, dietro di lui Klopp con cui ha perso in 7 occasioni. Lo Special One ha giocato 7 volte con la Roma, vincendo 4 confronti e pareggiandone 2 mentre contro i cugini della Lazio ha vinto 5 volte su 7. Carvalho, Terry e Lampard sono i “fedelissimi” di Mourinho rispettivamente con 292, 266 e 215 presenze. Un’altra peculiarità del neo tecnico giallorosso è quella di affidarsi ad una colonna vertebrale importante; in Serie A si è affidato, infatti, a Zanetti (75 presenze) Julio Cesar (74 presenze) Maicon (62 presenze) e Cambiasso (65 presenze). Al Real Madrid, infatti, Cristiano Ronaldo, Casillias e Sergio Ramos sono stati i calciatori più utilizzati con più di 100 presenze in 3 stagioni.