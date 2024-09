Roma-Udinese: precedenti statistiche e pronostico

Roma-Udinese è una classica del campionato di Serie A. Non che ci si ricordi di sfide memorabili, ma sia i giallorossi che i bianconeri sono da anni protagonisti nel massimo campionato italiano, anche se lo scorso anno la società del presidente Pozzo ha rischiato seriamente di lasciare la Serie A, salvandosi all’ultima giornata. La Roma invece, dopo anni tribolati a livello societario, sembra aver trovato la strada giusta con la proprietà dei Friedkin: oltre a centrare la qualificazione in Europa, negli ultimi anni è arrivata anche la vittoria della Conference League sotto la guida di Josè Mourinho. La Roma ha iniziato in maniera poco positiva la stagione, ma sembra in ripresa, mentre l’Udinese è la sorpresa fino a questo momento, capolista con 10 punti conquistati nelle prime 4 giornate, una vera svolta rispetto allo scorso anno. Ecco che questi novanta minuti assumono un tono decisamente importante anche se siamo solo alla quinta giornata.

Analisi dei Precedenti Incontri

Possiamo dire che i precedenti raccontano di un match quasi a senso unico. In 106 gare tra Serie A e Coppa Italia, a cominciare dal 1956, la Roma ha ottenuto ben 56 successi: nel caso di vittoria in questi novanta minuti, sarebbero 4 le vittorie di fila negli ultimi 4 precedenti per i giallorossi. L’Udinese invece ha ottenuto 24 vittorie contro la Roma, l’ultima risale alla stagione 2022/2023, 4-0 alla 5^ giornata con le reti di Udogie, Samardzic, Pereyra e Lovric. Per un’analisi più approfondita dell’incontro valido per la quinta giornata del campionato di Serie A, è possibile consultare qui la guida completa su tutti i siti di scommesse AAMS con quote, classifica, risultati e statistiche sulle partite di Serie A.

Una menzione particolare la meritano invece due dei migliori bomber di questo confronto, che hanno smesso da qualche anno di incantare i tifosi di calcio: Francesco Totti e Antonio Di Natale. Il pupone, in 33 precedenti contro i bianconeri, ha segnato ben 16 reti; l’ex numero 10 dei bianconeri invece, mai dimenticato da queste parti, ha nella Roma la 2^ squadra a cui ha segnato più reti, 18 gol in 28 confronti.

Pronostico

Quella che andrà in scena sarà una sfida importante per entrambe. Come detto, la Roma ha cominciato a singhiozzo questo campionato e deve ottenere ancora la 1^ vittoria in campionato: dopo il pareggio per 0-0 all’esordio contro il Cagliari, è arrivata la sconfitta per 2-1 contro l’Empoli in casa e poi sono arrivati i pareggi contro la Juventus (0-0) e contro il Genoa (1-1). Discorso diverso per l’Udinese che dopo essersi salvata all’ultimo istante dell’ultima giornata dello scorso campionato, è ripartita alla grande: 10 punti nelle prime 4 giornate (pari all’esordio contro il Bologna e successi contro Lazio, Como e Parma).

Dunque si arriva ad un match in cui la vittoria potrebbe pesare di più per i giallorossi, che devono ottenere ancora i tre punti in campionato, soprattutto davanti al proprio pubblico. La Roma è favorita e pensare al segno 1 in chiave pronostico è possibile, ma attenzione perché le difficoltà non mancheranno per la squadra di De Rossi, anche per via del debutto in Europa League. Entrambi gli allenatori comunque dovrebbero avere tutti a disposizione: la Roma ha grande abbondanza in difesa (grazie agli arrivi di Hermoso e Hummels dal mercato) e in avanti (recuperato Dovbyk, da capire se Dybala giocherà dal 1’ minuto). Dall’altra parte invece, il tecnico dei bianconeri Runjaić non dovrebbe rinunciare al tandem Lucca-Thauvin, che tanto bene ha fatto in questo avvio.