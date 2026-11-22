Ennesima prestazione maiuscola della Roma con annessa goleada e prova di forza. I giallorossi vincono contro il Parma in esterna per 5 a 1, il risultato fa sembrare tutto semplice ma in realtà le insidie erano dietro l’angolo. Appaiono lontani i mal di sosta e i mal di trasferta, una Roma che riesce a tenere il filo conduttore anche dopo un periodo di pausa – piccolo o grande che sia. Gian Piero Gasperini ha provato a trasmettere quella mentalità di un calcio propositivo unito all’intraprendenza dei giovani con diverse frecce nel proprio arco. Un portiere che dona certezze, una difesa coesa, un centrocampo di sostanza, tanta fantasia ed un centravanti che fa partire la squadra con un gol di vantaggio in ogni occasione. Un lavoro che parte da lontano ma sta facendo vedere i primi risultati già in questa stagione, i primi quattro posti devono per forza essere tradotti in una compagine in grado di affrontare tutte le altre e competere al massimo. In campionato questa Roma è devastante, anche quando non rientra dallo spogliatoio a pieno regime riesce a garantire il risultato – guardare il 2 a 2 contro l’Inter. In Europa la musica cambia, perché in Champions League le squadre non lasciano indietro nulla: Real Madrid e Manchester United devono essere lezioni frontali per la sfida contro il Paris Saint Germain questa settimana e per le altre sfide in futuro.

Una porta che non fa spaventare nè la squadra in campo e nè i tifosi sugli spalti. Mile Svilar porta punti preziosi in dote, come fossero gol e anche di più perché il portiere non ha seconde occasioni come se piovessero. Il piccolo spavento per l’eventuale infortunio, al Tardini, è durato un attimo eppure ha fatto vedere due aspetti: l’importanza di Svilar e la disponibilità dei portieri in panchina, con Gollini pronto in un attimo per l’eventuale ingresso e gli applausi al compagno per le parate in campo. Sia il Gollo che Vasquez non hanno demeritato in questo periodo, e nessuna parola fuori posto da parte del giovane De Marzi che sarebbe dovuto essere il terzo portiere in realtà ma non è stato chiamato in causa. La retroguardia soffre per il modo offensivo che ha la squadra di intendere la partita ma i difensori giocano con tranquillità avendo dietro di loro un colosso di questo ruolo. Il beneficio è, dunque, per tutta la squadra e permette alle corsie esterne di fluidificare l’azione ed attaccare al massimo dando quella spinta decisiva in attacco. Il centrocampo solido fa il resto.

La Roma ha giocatori di fantasia, quello che piace del calcio, perché di numeri e statistiche ne è pieno il mondo. Sognare per sognare, l’arte al servizio di quei sostenitori che in ogni dove tifano la Roma – una piccola parentesi e un piccolo desiderio è quello di permettere sempre ai tifosi di seguire la propria squadra. Di giocatori eccelsi dal punto di vista dell’estro ce ne sono: Wesley, Soulè, Dybala, Castro. La magia ad ogni tocco del pallone, quell’immaginario che sale e monta la massima concretezza per essere utili alla causa. Il bello che balla, la musica portata su un terreno di gioco. La sfera che prende traiettorie meravigliosa e fa tornare bambini.

In avanti Donyell Malen, uno che da queste parti è mancato più del dovuto. Senza scomodare Volk ma alla stregua di Pruzzo, Batistuta, Dzeko (Totti lo escludiamo e lo mettiamo nelle leggende del calcio intero). Il numero 14 è arrivato nel gennaio scorso ed ha riscritto la storia del passato e di questo campionato. Capocannoniere, poker a Parma e non solo. L’olandese fino alla conoscenza di Gasperini giocava ala – sia nei club che in Nazionale – adesso no. L’intuizione dell’allenatore è stata geniale, quando la preparazione è fondamentale per lavorare. La disponibilità di Bobby (così lo chiamano al Colosseo), la bravura del giocatore e quei gol a grappoli che arrivano. Reti su reti e sogni che si alimentano. I giocatori che sono da tanti anni alla Roma sono lì, a disposizione di tutto il gruppo (leggasi Mancini, Cristante e Pellegrini). Le malelingue che si sono placate nei confronti di tutti, una Roma che adesso può sognare.