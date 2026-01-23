Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Europa League

Roma, una notte da favola! Piegato lo Stoccarda e ottavi ad un passo

I giallorossi la vincono grazie ad una doppietta di Pisilli, regalando di fatto 3 punti preziosi alla squadra

Gen 23, 2026
ROME, ITALY - JANUARY 22: Niccolo Pisilli of AS Roma celebrates scoring his team's second goal during the UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD7 match between AS Roma and VfB Stuttgart at Stadio Olimpico on January 22, 2026 in Rome, Italy. (Photo by Tullio Puglia - UEFA/UEFA via Getty Images)

La Roma di Gasperini illumina ancora una volta l’“Olimpico”, e lo fa con una buona prestazione contro lo Stoccarda. Sicuramente la prima pagina non può non andare al protagonista della serata, ovvero Niccolò Pisilli, lanciato da De Rossi in un Juventus-Roma di campionato. Ottima prova contro una squadra abbordabile e uno stadio che regala atmosfere mozzafiato, con i tifosi molto soddisfatti di tutto quello che hanno dimostrato finora.

La vittoria per 0-2 contro il Torino ha avuto un impatto maggiore, scavalcando la Juventus in classifica, ricoprendo attualmente la quarta posizione a -1 dal Napoli di Antonio Conte. Piccolo problema per Gianluca Mancini, contusione al flessore e dunque a rischio per il big match sempre in casa contro il Milan di Massimiliano Allegri. Quella di ieri sera è stata una vittoria che può dare morale e fiducia a tutto il gruppo, consapevole comunque di essere “inferiore” a livello di rosa rispetto ad altre “big” di campionato, ma si dimostrano ancora una volta una squadra insidiosa che può dare fastidio a tutte.

Con un mercato ancora non terminato e un allenatore che con il passare del tempo sta trasmettendo le energie giuste ai suoi allievi, c’è bisogno dunque di fare un grande plauso al tecnico ex Atalanta, perché raramente capita di vedere la Roma competere per zone alte di classifica, che sia Europa o campionato. L’eliminazione contro il Torino in ‘Coppa Italia’ può essere stato semplicemente un incidente di percorso, ricordando però che tutte le avversarie non devono mai essere sottovalutate, e lo “scherzetto” è sempre dietro l’angolo.

Il calcio è uno sport strano, che vanno dal battere il Barcellona e arrivare in semifinale di Champions League, al perdere partite come quella di qualche settimana fa, sperando di aver ben capito gli errori commessi in passato, concentrandosi sugli obiettivi prefissati a inizio stagione, senza alcun tipo di distrazione.

