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Lazio

Romagnoli, frenata Al Sadd: la Lazio lo richiama in ritiro con Gattuso

Il trasferimento del difensore al club qatariota è in stand-by per questioni legate al budget. Intanto il centrale biancoceleste torna ad allenarsi con la squadra in attesa di sviluppi.

Lug 23, 20261 Lettura
ROME, ITALY - NOVEMBER 07: Alessio Romagnoli of Lazio warms up prior to the UEFA Europa League 2024/25 League Phase MD4 match between S.S. Lazio and FC Porto at Stadio Olimpico on November 07, 2024 in Rome, Italy. (Photo by Tullio Puglia - UEFA/UEFA via Getty Images)

Il futuro di Alessio Romagnoli resta tutto da definire. Quando il passaggio all’Al Sadd sembrava ormai vicino, la trattativa ha subito una brusca frenata a causa del blocco del budget del club qatariota, disposto dalle autorità competenti dopo i recenti sviluppi internazionali. In attesa di novità, la Lazio ha richiamato il difensore in ritiro, dove si è già messo a disposizione del nuovo allenatore Gennaro Gattuso.

Trattativa in stand-by

La cessione di Romagnoli all’Al Sadd è attualmente sospesa. Secondo le ultime indiscrezioni, il club qatariota sarebbe stato costretto a congelare alcune operazioni di mercato dopo il blocco del budget, una decisione che ha inevitabilmente rallentato anche il trasferimento del centrale biancoceleste. Nonostante lo stop, la società non avrebbe abbandonato l’obiettivo e starebbe valutando possibili soluzioni per sbloccare l’affare nelle prossime settimane. Per il momento, però, il difensore resta un giocatore della Lazio e continua ad attendere sviluppi sul proprio futuro.

Romagnoli torna agli ordini di Gattuso

In attesa che la situazione si chiarisca, la Lazio ha convocato il classe 1995 per il ritiro estivo. Romagnoli è quindi tornato ad allenarsi con il gruppo guidato da Gennaro Gattuso, mettendosi completamente a disposizione dello staff tecnico per la preparazione della nuova stagione. Non è la prima volta che il trasferimento all’Al Sadd subisce una battuta d’arresto: già nella precedente finestra di mercato l’operazione sembrava a un passo dalla conclusione, senza però arrivare alla fumata bianca. Adesso il difensore resta concentrato sul lavoro con i biancocelesti, mentre il club capitolino prosegue la preparazione estiva in attesa di capire se la trattativa con la formazione qatariota potrà essere riaperta.

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