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ROME, ITALY - NOVEMBER 07: Alessio Romagnoli of Lazio warms up prior to the UEFA Europa League 2024/25 League Phase MD4 match between S.S. Lazio and FC Porto at Stadio Olimpico on November 07, 2024 in Rome, Italy. (Photo by Tullio Puglia - UEFA/UEFA via Getty Images)
Lazio

Romagnoli lascia la Lazio: accordo con l’Al Sadd, affare da 3 milioni

Set 2, 20261 Lettura

Si avvicina ai titoli di coda l’avventura di Alessio Romagnoli alla Lazio. Il difensore classe 1995 è pronto a trasferirsi in Qatar per diventare un nuovo giocatore dell’Al Sadd. Dopo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore, la trattativa sarebbe entrata nella fase conclusiva, con i due club impegnati nello scambio dei documenti necessari per completare il trasferimento.

L’operazione dovrebbe chiudersi a titolo definitivo per circa 3 milioni di euro, mentre Romagnoli avrebbe raggiunto l’intesa con il club qatariota per un contratto quadriennale, con scadenza fissata a giugno 2030.

Romagnoli saluta la Lazio

La pista qatariota torna dunque a essere decisiva per il futuro dell’ex capitano del Milan. Un trasferimento che arriva dopo i contatti già registrati nella precedente sessione invernale, quando l’operazione non era riuscita ad arrivare alla fumata bianca.

Questa volta lo scenario è cambiato. L’Al Sadd ha accelerato per Romagnoli, trovando l’apertura del giocatore e l’intesa con la Lazio. Per il centrale si apre così una nuova parentesi professionale lontano dalla Serie A, con un accordo di lunga durata che testimonia la volontà del club qatariota di puntare con decisione sulla sua esperienza.

L’Atalanta resta fuori dalla corsa

Il trasferimento in Qatar spegne anche le indiscrezioni relative a una possibile permanenza di Romagnoli nel campionato italiano. Tra le società che avevano valutato il difensore c’era infatti l’Atalanta, interessata a inserire esperienza e affidabilità nel proprio reparto arretrato.

Il club bergamasco, però, non ha concretizzato il proprio interesse con l’affondo decisivo prima della chiusura della sessione estiva. Una situazione che ha favorito l’inserimento dell’Al Sadd, pronto a sfruttare l’occasione e a portare rapidamente la trattativa verso la conclusione.

Dopo l’esperienza con la Lazio, dunque, per Alessio Romagnoli è pronto un nuovo capitolo in Qatar. Restano gli ultimi passaggi formali, poi il difensore potrà iniziare ufficialmente la sua avventura con l’Al Sadd.

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