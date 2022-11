Ronaldo non ci sta:”Il Man United mi ha tradito, non rispetto ten Hag”

Cristiano Ronaldo spara a zero contro il suo club. Il 37enne fuoriclasse portoghese si confessa in una lunga intervista concessa a Piers Morgan e pubblicata da The Sun. “Il Manchester United mi ha tradito, non rispetto ten Hag perché lui non ha mostrato nessun rispetto per me. Il club ha provato a forzarmi ad andarmene, non solo l’allenatore ma tutti quelli intorno alla Società e mi sono sentito tradito. Io sento che qualche persona non mi voglia più allo United, non solo quest’anno ma anche la scorsa stagione. Sono diventato la pecora nera e non hanno avuto nessuna empatia nemmeno quando mia figlia era malata”.

CR7, che si appresta a giocare i Mondiali di Qatar 2022 con il Portogallo, non risparmia accuse all’allenatore Erik ten Haag: “Non ho rispetto per lui, visto che lui non ne mostra nei miei confronti. Se non mi rispetti, non ti rispetterò mai”. L’intervista, che sembra il preludio ad un imminente divorzio, è caratterizzata da toni durissimi a 360 gradi: Ronaldo stigmatizza l’atteggiamento del club nella scorsa primavera, quando il fuoriclasse e la compagnia Georgina hanno perso un figlio, e critica l’organizzazione generale della società. “Non ci sono stati progressi: da quando è andato via Sir Alex Ferguson, non c’è stata alcuna crescita”.

E il portoghese sa che il nuovo ciclo con ogni probabilità non lo riguarderà. “Come diceva Picasso, devi distruggere per poter ricostruire. Se cominciano da me, non è un problema”.