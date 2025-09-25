Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Golf

Ryder Cup 2025: Programma, orari e dove seguirla in tv

L’edizione americana promette spettacolo sul celebre Bethpage Black, con Team USA pronto a inseguire la rivincita dopo la sconfitta di Roma

Set 25, 20251 Lettura

La Ryder Cup 2025 si preannuncia come uno degli eventi sportivi più attesi dell’anno, pronta a catturare l’attenzione degli appassionati di golf a livello mondiale. L’appuntamento è fissato da venerdì 26 a domenica 28 settembre sul prestigioso Bethpage Black Course, situato all’interno del Bethpage State Park a Farmingdale, New York. Dopo il trionfo europeo nel 2023 a Roma, sarà il Team USA a giocare in casa con l’obiettivo di riconquistare il trofeo sul proprio terreno.

Il formato di gioco della Ryder Cup 2025

Il torneo si svolgerà nell’arco di tre giornate, durante le quali saranno assegnati 28 punti complessivi. La squadra degli Stati Uniti dovrà ottenere almeno 14,5 punti per aggiudicarsi la vittoria, mentre all’Europa saranno sufficienti 14 punti per mantenere il titolo conquistato nell’edizione precedente.

La formula prevede sfide a coppie nei primi due giorni e match singoli nella giornata conclusiva. Ogni incontro vale un punto, mentre in caso di pareggio si assegna mezzo punto per squadra.

Il calendario completo della competizione

Venerdì 26 settembre

Formato: Foursomes e Fourball
Orari: dalle 12:00 alle ore serali (ora italiana)

Sabato 27 settembre

Formato: Foursomes e Fourball
Orari: dalle 12:00 al tardo pomeriggio

Domenica 28 settembre

Formato: 12 match singoli (Singles)
Orari: dalle 17:00 italiane fino a tarda sera

Le prime due giornate saranno quindi dedicate alle gare a coppie, mentre la domenica vedrà i giocatori sfidarsi individualmente in 12 duelli ad alta tensione.

Dove vedere la Ryder Cup 2025 in Italia

I tifosi italiani dovranno fare i conti con il fuso orario statunitense per seguire l’evento in diretta. Le sessioni mattutine inizieranno intorno alle 12:00 italiane, mentre quelle pomeridiane cominceranno alle 17:00 nelle prime due giornate. La domenica, giorno dei match singoli, l’avvio è previsto sempre per le 17:00.

In Italia, la copertura televisiva esclusiva sarà garantita da Sky, attraverso i seguenti canali:

Sky Sport Golf – canale tematico interamente dedicato al golf

Sky Sport Uno – con una copertura completa dell’evento

Le trasmissioni saranno integrali, dalla prima all’ultima buca, arricchite da analisi tecniche, interviste esclusive e collegamenti in diretta dal campo.

