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Calcio Estero

Salah dice addio al Liverpool: separazione a fine stagione

L’egiziano annuncia la decisione sui social: ultimi mesi ad Anfield prima della nuova avventura

Mar 25, 20261 Lettura
BERGAMO, ITALY - APRIL 18: Mohamed Salah of Liverpool FC celebrates after scoring his team's first goal during the UEFA Europa League 2023/24 Quarter-Final second leg match between Atalanta and Liverpool FC at Gewiss Stadium on April 18, 2024 in Bergamo, Italy. (Photo by Francesco Scaccianoce - UEFA/UEFA via Getty Images)

Mohamed Salah ha annunciato ufficialmente che lascerà il Liverpool al termine della stagione 2025-26. Con un video pubblicato sui social, il fuoriclasse egiziano ha comunicato la scelta di chiudere il suo ciclo ad Anfield dopo dieci anni ricchi di successi, trofei e record personali.

L’annuncio è arrivato come un fulmine a ciel sereno, considerando il rinnovo biennale firmato solo la scorsa estate. Tuttavia, nel corso della stagione non sono mancate tensioni con il tecnico Arne Slot, già emerse nel mercato invernale e solo temporaneamente rientrate grazie al legame tra Salah e l’ambiente di Anfield. Il club ha confermato la separazione con una nota ufficiale, sottolineando come il numero 11 resti concentrato sugli obiettivi sportivi ancora in palio.

In dieci stagioni, l’attaccante ha collezionato 435 presenze, 225 gol e 122 assist, contribuendo alla conquista di nove trofei, tra cui una Champions League e due Premier League. Nonostante numeri stagionali meno scintillanti rispetto al passato, con 8 gol e 8 assist, il futuro di Salah appare ancora ad alto livello: le sirene dell’Arabia Saudita restano forti e potrebbero concretizzarsi nella prossima estate, chiudendo definitivamente uno dei cicli più iconici della storia recente dei Reds.

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