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IPA89819721 - Santiago Castro of A.S. Roma celebrates after scoring the goal of 1-0 during the matchday 7 of the Serie A Championship between A.S. Roma and Genoa Cricket and Football Club at the Olympic Stadium on September 17, 2026 in Rome, Italy.
Roma

Santiago Castro, quando il calcio torna ad essere arte

Ott 18, 20261 Lettura

I bambini si avvicinano al calcio per sognare, nella loro mente circolano magie impensabili con la sfera di cuoio. Quando si cresce l’arte viene sostituita dalla concretezza, quel profumo dell’inimmaginabile viene smontato dalla cruda realtà. La vittoria sopra ogni cosa ma i colpi di cui ci si ricorda sono altri. La tecnica, i giochetti, i dribbling e quei gol che riescono a far fare standing ovation ovunque e a chiunque. Al cinquantesimo giro di orologio, quel pallone capita sui piedi di Santiago Castro. Il traffico delle maglie avversarie, uno spazio che non esiste. L’invenzione all’improvviso, il numero nove che diventa fantasia. La conciliazione con tutti i sogni dei bambini diventati adulti, il calcio che si conferma arte. Colpo dal basso verso l’alto, il pallone che si alza e prende una traiettoria ad arcobaleno in una frazione di campo. Un dipinto sotto la Curva Sud e quella rete che abbraccia la sfera per il pallone del vantaggio. Una traiettoria nel traffico, un’opera davanti i propri tifosi. Gracias Santi por tu arte.

 

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Bruno Bertucci

Difensore ad oltranza dei tifosi, quelli caldi. La scrittura unita alla passione non può che far nascere gemme preziose.

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