Sarà Bologna-Napoli la finale di Supercoppa! Inter eliminato

BOLOGNA- INTER 1-1 (3-2 dopo i rigori)

Alla fine a stappare lo spumante è il Bologna. I felsinei liquidano un’Inter ingenua dopo i calci di rigore con il punteggio di 3-2 e spicca il volo verso la finale di Supercoppa dove troverà il Napoli di Antonio Conte, vincitore per 2-0 contro il Milan. I nerazzurri possono soltanto recitare il mea culpa per non avere protetto il vantaggio acquisito con Thuram dopo soli due minuti di gioco e avere sprecato innumerevoli occasioni per prendere il largo dimostrando imprecisione e ingenuità. La squadra di Vincenzo Italiano, dal canto suo, è stata brava a crederci e ad avere poi la meglio in una lotteria dei rigori dove l’imprecisione l’ha fatta da padrona in entrambi i casi con ben cinque esecuzioni sbagliate.

Al 2′ l’Inter sembra indirizzare decisamente il match dalla sua parte andando a bersaglio con un destro al volo di Thuram. I nerazzurri hanno già al 15′ la possibilità di allargare il fossato ma Bastoni, su assist dell’ex Parma Bonny, mette a lato. Al 22′ il Bologna sferra la prima stoccata con Bernardeschi, sul suo tiro su assist di Orsolini, però, Josep Martinez fa buona guardia. Al minuto 26, però, l’Inter riprende a cecchinare la porta di Ravaglia, Di Marco ha un buono scambio con Zielinski ma quest’ultimo calcia su Ravaglia. Al 29′ il Bologna prova a graffiare con un un’incornata di Pobega sugli sviluppi di un corner a lato. Al 31′ un fallo di mano di Bisseck suscita le proteste dei felsinei che chiedono il rigore. L’arbitro Daniele Chiffi di Padova consulta il Var e decide alla fine di assegnare ai rossoblù la massima punizione. Orsolini non si lascia sfuggire l’occasione e realizza l’1-1. Il Bologna ci prende gusto e al minuto 41 prova a capovolgere l’esito della contesa con Moro la cui punizione termina però a lato. Al 50′ l’Inter cerca di ritornare avanti ma Dimarco si vede deviare in corner la conclusione di Lucumì.

A inizio ripresa l’Inter cerca di premere sull’acceleratore. Al minuto 11 Ravaglia si oppone a un sinistro in controbalzo di Dimarco. Un minuto dopo i nerazzurri potrebbero beneficiare di un rigore per un fallo di Heggem su Bonny, Chiffi però alla fine decide di non concederlo. Scampato il pericolo, il Bologna ci prova due volte, prima con un tirocross di Cambiaghi su cui Martinez non si fa però sorprendere al 21′, poi con una conclusione di Rowe sei minuti dopo. L’Inter, però, reagisce con grande veemenza e trova cinque conclusioni in serie: al 35′ Lautaro Martinez impegna Ravaglia in corner, un minuto dopo è Bastoni a sparare a lato di testa, al 37′ Dimarco, di sinistro, spara a lato. Il cannoneggiamento nerazzurro prosegue al minuto 38 con Zielinski ma Ravaglia para in due tempi. Al 40′ De Vrij, di testa, su corner di Barella, manda a lato. Il Bologna prova il controcanto con un destro al volo di Fabbian deviato da Martinez in corner. Nel finale l’Inter cerca di prendere il largo definitivamente ma un sinistro al volo di Sucic murato al 47′ e un cross di Dimarco parato da Ravaglia al 5′ non gli consentono di farlo. Si va così alla lotteria dei rigori.

L’Inter si presenta per prima dagli undici metri. Lautaro Martinez esegue il compitino alla perfezione, Ferguson fa altrettanto per il Bologna. Poi comincia la serie dei rigori sprecati da ambo le parti. Bastoni si fa parare da Ravaglia l’esecuzione e così Moro. Barella tira alto sprecando l’opportunità dei nerazzurri per tornare avanti, lo stesso accade a Miranda che spedisce alle stelle. Dopo il terzo sbaglio interista di Bonny, Rowe riporta in vantaggio il Bologna. De Vrij fa pareggiare l’Inter ma Immobile segna il rigore che consegna al Bologna le chiavi per aprire la porta della finale con il Napoli.