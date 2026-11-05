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Atalanta

Sarri cerca una risposta dopo il crollo: contro il Kairat non basta vincere

Nov 5, 20262 Lettura

L’Atalanta torna in campo in un momento particolarmente delicato. Giovedì 5 novembre alle ore 18:45, la squadra di Maurizio Sarri affronta il Kairat Almaty in Conference League, con l’obiettivo di reagire alla sconfitta per 3-0 subita contro il Parma.

Il risultato europeo sarà importante, ma per l’allenatore bergamasco conterà soprattutto la prestazione. La squadra deve dimostrare di aver ritrovato concentrazione, equilibrio e capacità di reagire agli episodi negativi.

Il ritiro dopo il Parma

La società ha deciso di confermare la fiducia in Sarri, accompagnando però questa scelta con un provvedimento significativo. L’Atalanta è stata mandata in ritiro a Zingonia, con l’obiettivo di ricostruire compattezza all’interno del gruppo.

Il tecnico ha spiegato che trascorrere più tempo insieme può aiutare i giocatori a migliorare le relazioni e ritrovare fiducia. Il ritiro non è stato presentato soltanto come un aumento del lavoro atletico e tattico, ma come un’occasione per rafforzare lo spirito collettivo.

La fragilità mentale preoccupa Sarri

La sconfitta contro il Parma ha evidenziato un problema ricorrente. L’Atalanta è riuscita a costruire situazioni offensive, ma dopo il primo gol subito ha perso progressivamente lucidità. Sarri ha individuato proprio nella gestione emotiva delle partite uno degli aspetti sui quali intervenire.

Una squadra competitiva deve essere capace di mantenere equilibrio anche quando gli episodi non sono favorevoli. La reazione alle difficoltà sarà quindi uno degli elementi più importanti da valutare contro il Kairat.

Il Kairat non va sottovalutato

L’avversario arriva dal Kazakistan e rappresenta un confronto particolare anche per caratteristiche e abitudini di gioco. L’Atalanta dovrà cercare di imporre il proprio ritmo, evitando di concedere ripartenze e situazioni pericolose.

Il fattore campo può aiutare la formazione bergamasca, ma non sarà sufficiente senza una prestazione convincente. La squadra dovrà dimostrare maggiore attenzione nelle due aree di rigore e una migliore gestione dei momenti della partita.

Scamacca e le possibili alternative

Tra gli aspetti da monitorare c’è la condizione di Gianluca Scamacca. L’attaccante ha superato il precedente problema ai flessori, ma il suo impiego effettivo dipenderà dalle valutazioni dello staff tecnico.

Sarri dovrà gestire anche le energie della rosa, considerando gli impegni ravvicinati. La partita europea potrebbe rappresentare un’occasione per coinvolgere giocatori che hanno bisogno di ritrovare fiducia e continuità.

La risposta che serve all’Atalanta

Una vittoria permetterebbe alla squadra di affrontare con maggiore serenità i prossimi appuntamenti. Ma il risultato non sarà l’unico elemento di valutazione. Sarri ha bisogno di vedere un’Atalanta capace di restare compatta per tutta la partita, senza perdere equilibrio dopo un errore o una difficoltà.

Il confronto contro il Kairat diventa così il primo vero esame dopo il ritiro. La società ha confermato l’allenatore. Ora tocca alla squadra dimostrare che la fiducia può tradursi in una risposta concreta.

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