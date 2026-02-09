Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Serie A

Sarri:”Il rammarico è per le tre palle gol sul 2-1. Sono orgoglioso”

Le parole di Sarri dopo il pari dell'Allianz contro la Juventus

Feb 9, 20262 Lettura

La Lazio vede sfumare l’impresa al 96′, ma esce dallo Stadium con una grande prestazione e il rammarico di non aver sfruttato le tre occasioni per il tris. In conferenza stampa ha parlato il tecnico Maurizio Sarri: “Ci tenevamo a ricordare il giornalista Michele Haimovic che era una grande persona e un grande giornalista. Io ho fatto due anni insieme a Empoli e purtroppo è venuto a mancare ad un’età in cui nessuno dovrebbe mancare. Mi dispiace per tutta la sua famiglia”.

Una bella prova di Maldini e Taylor…
“Il morale della squadra l’hai visto in campo perché questa squadra lavora con difficoltà enormi ma non ha mai mollato. A noi possono dirci che siamo scarsi ma non che non abbiamo carattere. Io non parlerei tanto dei singoli ma della prestazione tosta da squadra. Il rammarico non è per il 2-2 della Juve, perché ci poteva stare, ma il vero rammarico è per le occasioni sbagliate nel finale. Ho visto una bella prova di tutti e un altro rammarico è stato quello di non poter alzare i centimetri nella nostra area di rigore. Io ho visto una bella partita di Nuno Tavares questo è un bel segnale”.

Come stanno gli infortunati?
“Quando Nuno ha avuto i crampi volevo mettere Romagnoli o spostare Provstgaard per avere un saltatore in più. Basic può essere quello con problemi più grandi, invece gli altri solo crampi”.

È soddisfatto della prestazione in difesa? Maldini può fare la mezzala?
“Per Maldini stiamo lavorando sul ruolo di attaccante. Ha caratteristiche tecniche per fare ogni ruolo. A livello di resistenza, per fare il centrocampista dovrebbe crescere molto”.

La miglior prestazione della stagione?
“Per me lo spezzone migliore della stagione è la prima mezz’ora contro la Fiorentina, e non abbiamo neanche vinto. Sulla storia della Coppa Italia sembra che sia rimasta dentro solo la Lazio e sette squadre di serie B. La realtà è che ci sono le squadre più forti d’Italia. È presuntuoso pensare di andare a vincere, perché andremo a giocare a Bologna contro una squadra forte. È un’opportunità da analizzare turno dopo turno. Se arriviamo a fine stagione con la convinzione che con un paio di ritocchi la squadra possa essere più competitiva, sarebbe già un successo. Però sono soddisfatto dello spirito di questo gruppo, ha attraversato mille difficoltà senza mollare”

Ci saranno molti cambi con il Bologna?
“Vediamo, perché non siamo in un momento dove possiamo cambiare 7/8 giocatori. Questa sera è entrato Patric che si sta allenando da 4 giorni con noi”.

0 Shares
Avatar
Alessandro Vittori

Lazio

Articoli correlati

Roma-Cagliari, le probabili formazioni, orario e diretta tv

Feb 9, 2026

Kalulu al 96′ gela la Lazio: Juventus salvata all’ultimo respiro

Feb 9, 2026

Inter straripante al Mapei: 5-0 al Sassuolo e segnale scudetto

Feb 8, 2026
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.