Sarri:“La sosta Mondiale un insulto al calcio. Su Luis Alberto e Immobile…”

La Lazio batte 1-0 il Monza e sale al secondo posto in classifica. A fine partita il tecnico Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa, rispondendo alle domande dei cronisti presenti.

LUKA ROMERO – “Dalla panchina sono entrati tutti dandoci una bella energia mentale. Questa era una gara a rischio, la sesta in diciotto giorni, messa tra la Roma e la Juventus. Il rischio era quello di arrivare scarichi e infatti nella prima mezz’ora lo abbiamo pagato. Meglio nel secondo tempo anche grazie ai ragazzi che sono entrati dalla panchina. Non voglio parlare molto di Luka Romero, sta facendo un bel percorso di crescita e più lo fa lontano dai riflettori meglio è per lui. Il giocatore deve crescere è naturale, non è ancora maggiorenne. Da quando è arrivato qui ha acquisito sei chili senza variare le masse grasse, ha fatto un lavoro enorme. La soddisfazione credo che per il ragazzo sia forte, il suo percorso però è appena iniziato. Se poi vuole far gol in tutte le partite allora possiamo accendere i riflettori”.

GARA – “Il Monza ha giocato con grande intensità difensiva ma ha anche dei tiratori non indifferenti. Quella di oggi è una gara che o sblocchi molto velocemente o diventa difficile. Le squadre che hanno fatto le coppe qualche sofferenza l’hanno avuta tutte, tranne forse l’Inter che ha avuto una reazione dopo aver perso contro la Juventus. Il calendario è folle, sta macinando i giocatori ma a quanto pare questo non interessa a nessuno. A me non piace, sono contentissimo di essere vecchio perchè se il calcio è questo…”.

SOSTA – “Questa sosta è un insulto al calcio. Se qualcuno mi spiega il movimento qatariota cosa può dare al calcio… Vai a taroccare tutti i campionati per fare un Mondiale. Per me è un insulto, con il calendario fatto finora la sosta fa comodo a tutti. Le squadre stanno iniziando a lasciare un giocatore a partita”.

INFORTUNATI – “Luis Alberto era a disposizione, Zaccagni verrà valutato domani mattina e per Lazzari bisognerà attendere”.

IMMOBILE – “Poteva giocare di più, circa venti minuti è entrato dopo perchè avevo solo uno slot. L’idea era di mandarlo in campo per fargli passare le paure. Non è al massimo, ha fatto un allenamento ieri”.

LUIS ALBERTO – “Risorsa o peso? È una risorsa con qualità enormi e carenze sotto altri punti di vista. Se la gara si mette in un certo modo è una risorsa”.

CLASSIFICA – “Io non faccio il pompiere, essere secondi in classifica con cinque squadre in quattro punti non significa nulla. Tra qualche anno farò il tifoso ma ora faccio l’allenatore. Alla squadra non posso passare messaggi folli”.

GABRIELE SANDRI – ” È un qualcosa che ti tocca a priori. Vedere il filmato di un posto che raggiungi in dieci minuti, (il luogo della tragedia, ndr) ti fa impressione. Ogni giorno quando passo in quel tratto di autostrada mi giro e guardo il punto dove è successo. Una morte assurda”.