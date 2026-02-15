Sassuolo e Parma: è scatto salvezza! A Cremona non si segna

UDINESE – SASSUOLO 1-2

10’ Solet (U), 56’ Laurienté (S), 58’ Pinamonti (S)

È una gran bella rivincita quella che si prende il Sassuolo, reduce dal pesante ko contro l’Inter capolista. In primis perché arrivata su un campo sempre ostico come quello friulano, poi perché il colpo esterno permette anche di agganciare in classifica proprio i diretti avversari odierni a quota 32. Un bottino questo che – dopo 25 giornate – permette di sussurrare che l’obiettivo principale della salvezza è praticamente stato raggiunto dalla squadra di Fabio Grosso, che ora può permettersi il lusso di guardare anche oltre. E dire che l’avvio era stato tutto tranne che buono per gli emiliani, sotto di una rete già dopo 10’. Azione da manuale quella dei bianconeri, con protagonista il difensore Oumar Solet: il francese si sgancia in avanti, scambia con Ekkelenkamp e con la punta anticipa in uscita il portiere Muric. Un gol da attaccante puro, tra l’altro il secondo consecutivo per lui che già nello scorso turno aveva colpito trasformando un calcio di rigore. Il vantaggio tramortisce il Sassuolo, troppo passivo e timido in fase offensiva. Bisogna allora attendere la ripresa per assistere ad un altro tipo di gara. Come inizia il secondo tempo, infatti, i neroverdi si destano dal torpore dei primi 45’ e cominciano ad affacciarsi con più insistenza dalle parti di Okoye. Merito soprattutto della premiata coppia Laurienté-Pinamonti. Nel giro di 2’, infatti, i due ribaltano l’inerzia del match: al 56’, l’azzurro serve un delizioso assist di tacco per l’esterno transalpino per la rete che vale il momentaneo pareggio. Al 58’, Garcia pennella un preciso cross sul quale il numero 99 va a staccare di testa beffando ancora una volta l’estremo bianconero. Poco dopo, i padroni di casa riescono a pareggiare il conto delle marcature con Bertola, ma l’arbitra Ferrieri Caputi annulla tutto per un tocco con la mano del giocatore friulano. Nel finale, il Sassuolo colpisce anche un palo. Per la formazione emiliana si tratta del terzo successo delle ultime quattro uscite, tante vittorie quante nelle 15 precedenti.

CREMONESE – GENOA 0-0

Pareggio senza reti allo “Zini” di Cremona tra i grigiorossi di Davide Nicola e i liguri di Daniele De Rossi. Appuntamento ritrovato con la bella prestazione per ciò che riguarda il Genoa, che si conferma in un periodo comunque positivo. Un pareggio che invece, sul fronte opposto, significa prolungamento dell’incertezza in coda alla classifica, oltre che un protrarsi di un digiuno di vittorie ben oltre i due mesi da parte della formazione di casa. Con un occhio a quanto sta accadendo e accadrà alle loro spalle, il punto serve – come nelle migliori tradizioni – a muovere la classifica, senza rimescolare né carte ne acque. Il rammarico grigiorosso converge tutto sul quarto minuto di recupero, quando Bonazzoli ha avuto sul sinistro la palla per portare in vantaggio i suoi, ma il colpo d’interno piede per uno dei tanti ex della giornata, si è infranto sull’incrocio dei pali con il portiere battuto. Nel primo tempo, comunque, grifone pericoloso più volte in una serie di circostanze, sempre attento alla risposta l’estremo della formazione di casa Audero.

PARMA – HELLAS VERONA 2-1

4’ Bernabé (P), 43’ Harroui su rig. (HV), 93’ Pellegrino (P)

Il Parma agguanta in pieno recupero la vittoria probabilmente decisiva verso la salvezza: gli emiliani superano il Verona e raggiungono i 29 punti in classifica (+8 sulla terz’ultima). Una partita che sembrava decisamente avviarsi verso il pareggio, viene decisa in zona Cesarini dall’argentino Mateo Pellegrino. Le cose per i padroni di casa si mettono subito nel verso giusto: dopo 4’, infatti, Bernabé illumina la scena con una perla balistica (anche grazie ad una palla recuperata a centrocampo da Mandela Keita) e porta in vantaggio i ducali. Al 12’ piove sul bagnato per gli scaligeri: Orban si fa cacciare per proteste, lasciando i suoi in inferiorità e spianando la strada agli avversari di turno. Ma il calcio, come spesso capita, è uno sport imprevedibile. Al 43’, Circati frana addosso in area a Bowie e l’arbitro Pairetto concede il penalty in favore dell’Hellas: sul dischetto si presenta Harroui che non fallisce. La ripresa si trasforma ben presto in un assedio assoluto del Parma all’area del Verona, che però resiste molto bene. Strefezza colpisce la traversa, Ondreika spreca diverse occasioni. Poi però, al 93’, la risolve con un colpo di testa Mateo Pellegrino (decimo gol stagionale).