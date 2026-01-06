Sassuolo-Juventus, c’è allerta meteo per l’Epifania a Reggio Emilia

Questa sera torna la ‘Serie A’ con il turno infrasettimanale, ed iniziano già i problemi ben prima del fischio d’inizio. La Juventus, dopo il pareggio clamoroso contro il Lecce in casa per 1-1 vuole riscattarsi e la trasferta di Reggio-Emilia può diventare un’opportunità per provare ad avvicinarsi ai piani alti della classifica. Sfidare il Sassuolo per la ‘Vecchia Signora’ è sempre stato un ostacolo non facile da superare, ma non è tempo di fare un salto nel passato, ma provare a tutti i costi di espugnare il ‘Mapei’.

JUVENTUS, INCUBO CENTRAVANTI…

Spalletti potrebbe inserire dal 1’ ancora Jonathan David, autore di una brutta prestazione nello scorso turno di campionato, ma il tecnico toscano vuole dargli continuità e fiducia, segno di allontanamento momentaneo da possibili voci di mercato, che lo vedono continuamente protagonista in presunti scambi con altri giocatori.

I tifosi continuano ad essere delusi dall’ex Lille, accolto a braccia aperte e con la rete contro il Parma e l’arrivo di Zhegrova sembrava aver ritrovato finalmente una punta determinante dopo il lavoro altalenante di Dusan Vlahović, ma alla fine continua a non convincere e soprattutto non incidere nel nuovo campionato.

GROSSO DIRIGE, IL SASSUOLO ESEGUE

Per il Sassuolo invece la situazione è completamente diversa, con Fabio Grosso che può ritenersi molto soddisfatto dei suoi allievi, e calciatori interessanti ‘pizzicati’ dalle “big” per investimenti futuri come Koné e Muharemović (ex della sfida). I 22 punti accumulati e il 10° posto in classifica permettono ai tifosi di godersi questo bellissimo viaggio da neopromossa, che mette in crisi proprio le grandi squadre, e proprio adesso bisogna saper sfruttare il passo falso degli avversari, attraverso il bel gioco corale che l’allenatore gli ha trasmesso in campo.

SASSUOLO-JUVENTUS, È UNA QUESTIONE DI…TEMPO!

Il match avrà inizio alle ore 20:45…o forse no. Già, perché proprio intorno a quell’ora la temperatura potrebbe avvicinarsi a 0° e, in caso di neve, il direttore di gara Zufferli deciderà inevitabilmente la sospensione dell’incontro a data da destinarsi. Per il momento non è arrivata alcuna comunicazione da parte di entrambe le società, né tantomeno dalla Lega Serie A, pertanto le due squadre scenderanno regolarmente sul terreno di gioco, ma l’ultima parola spetterà alle condizioni metereologiche