Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Serie A

Sassuolo-Juventus, c’è allerta meteo per l’Epifania a Reggio Emilia

La seconda partita del 2026 per entrambe le squadre potrebbe essere a rischio, ma al momento non è previsto l’annullamento del match

Gen 6, 20261 Lettura

Questa sera torna la ‘Serie A’ con il turno infrasettimanale, ed iniziano già i problemi ben prima del fischio d’inizio. La Juventus, dopo il pareggio clamoroso contro il Lecce in casa per 1-1 vuole riscattarsi e la trasferta di Reggio-Emilia può diventare un’opportunità per provare ad avvicinarsi ai piani alti della classifica. Sfidare il Sassuolo per la ‘Vecchia Signora’ è sempre stato un ostacolo non facile da superare, ma non è tempo di fare un salto nel passato, ma provare a tutti i costi di espugnare il ‘Mapei’.

JUVENTUS, INCUBO CENTRAVANTI…

Spalletti potrebbe inserire dal 1’ ancora Jonathan David, autore di una brutta prestazione nello scorso turno di campionato, ma il tecnico toscano vuole dargli continuità e fiducia, segno di allontanamento momentaneo da possibili voci di mercato, che lo vedono continuamente protagonista in presunti scambi con altri giocatori.

I tifosi continuano ad essere delusi dall’ex Lille, accolto a braccia aperte e con la rete contro il Parma e l’arrivo di Zhegrova sembrava aver ritrovato finalmente una punta determinante dopo il lavoro altalenante di Dusan Vlahović, ma alla fine continua a non convincere e soprattutto non incidere nel nuovo campionato.

GROSSO DIRIGE, IL SASSUOLO ESEGUE

Per il Sassuolo invece la situazione è completamente diversa, con Fabio Grosso che può ritenersi molto soddisfatto dei suoi allievi, e calciatori interessanti ‘pizzicati’ dalle “big” per investimenti futuri come Koné e Muharemović (ex della sfida). I 22 punti accumulati e il 10° posto in classifica permettono ai tifosi di godersi questo bellissimo viaggio da neopromossa, che mette in crisi proprio le grandi squadre, e proprio adesso bisogna saper sfruttare il passo falso degli avversari, attraverso il bel gioco corale che l’allenatore gli ha trasmesso in campo.

SASSUOLO-JUVENTUS, È UNA QUESTIONE DI…TEMPO!

Il match avrà inizio alle ore 20:45…o forse no. Già, perché proprio intorno a quell’ora la temperatura potrebbe avvicinarsi a e, in caso di neve, il direttore di gara Zufferli deciderà inevitabilmente la sospensione dell’incontro a data da destinarsi. Per il momento non è arrivata alcuna comunicazione da parte di entrambe le società, né tantomeno dalla Lega Serie A, pertanto le due squadre scenderanno regolarmente sul terreno di gioco, ma l’ultima parola spetterà alle condizioni metereologiche

0 Shares

Articoli correlati

Serie A LIVE: Pisa-Como in diretta

Gen 6, 2026

Il programma della 19ª giornata di Serie A: numeri e curiosità

Gen 6, 2026

Le probabili formazioni della 19ª giornata di Serie A 2025/26

Gen 5, 2026
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.