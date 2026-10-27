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Sassuolo-Lazio, Gattuso sogna la quinta vittoria di fila: in Emilia un esodo di tifosi biancocelesti

Ott 27, 20262 Lettura

La Lazio si presenta al primo turno infrasettimanale della stagione con una classifica che racconta molto più di un semplice buon avvio. Ventidue punti conquistati nelle prime otto giornate, primo posto condiviso con l’Inter e quattro vittorie consecutive in campionato.

La squadra di Gennaro Gattuso è diventata una delle protagoniste della Serie A 2026/2027 e vuole continuare a sorprendere. Martedì 27 ottobre, alle 18:30, i biancocelesti affronteranno il Sassuolo al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Una partita che potrebbe permettere alla Lazio di conquistare temporaneamente il primo posto in solitaria.

La Lazio cerca la quinta vittoria consecutiva

Il successo contro il Parma ha consolidato un percorso estremamente positivo. Prima dei gialloblù, la squadra di Gattuso aveva superato Venezia, Monza e Juventus. Un quinto successo consecutivo in Serie A sarebbe un risultato che alla Lazio manca dal periodo ottobre-novembre 2024. Il dato dimostra quanto sia significativo il momento dei biancocelesti.

La squadra ha trovato continuità nei risultati e un’identità riconoscibile, costruita su intensità, equilibrio e capacità di colpire nelle situazioni decisive. Gattuso, però, ha invitato a non sottovalutare il Sassuolo. La formazione allenata da Alberto Aquilani arriva da un periodo difficile, ma possiede giocatori capaci di creare problemi anche alle difese più organizzate.

Diecimila tifosi attesi a Reggio Emilia

Uno degli elementi più particolari della partita riguarda la presenza dei sostenitori laziali. Secondo le stime diffuse dalla stampa e dai rappresentanti del tifo organizzato, potrebbero essere circa 10mila i tifosi biancocelesti presenti al Mapei Stadium. Una mobilitazione significativa per una trasferta infrasettimanale. Il Sassuolo ha già comunicato l’esaurimento dei biglietti nel settore ospiti della Tribuna Nord.

Il dato assume un valore particolare anche considerando la contestazione che ha accompagnato alcune recenti partite casalinghe all’Olimpico. La Lazio sta vivendo una situazione nella quale l’entusiasmo per la squadra convive con il malcontento di una parte della tifoseria nei confronti della società. La trasferta di Reggio Emilia rappresenta quindi un’occasione per sostenere direttamente i giocatori.

Le scelte di Gattuso

Dal punto di vista tecnico, l’allenatore dovrebbe confermare il 4-3-3. In porta è atteso Mandas, mentre in difesa potrebbe arrivare un’opportunità per Diogo Leite. A centrocampo le principali certezze sono Belahyane e Kenneth Taylor, con Frattesi candidato a completare il reparto. In attacco spazio al tridente formato da Isaksen, Noslin e Zaccagni, salvo cambiamenti dell’ultima ora.

Gattuso dovrà valutare attentamente il minutaggio dei giocatori, considerando gli impegni ravvicinati. Il calendario, infatti, non concederà molte possibilità di recupero.

Sassuolo, Aquilani cerca una reazione

Il Sassuolo arriva alla sfida con otto punti e una serie di risultati poco soddisfacenti. La formazione neroverde non vince da quattro giornate e nell’ultima partita è stata battuta dal Como. Aquilani potrebbe modificare diversi elementi della formazione iniziale.

Berardi, Sebastiano Esposito e Laurienté rappresentano le principali risorse offensive, anche se le scelte definitive rimangono aperte. La Lazio dovrà prestare attenzione soprattutto alla velocità delle transizioni e alla qualità tecnica degli esterni. Il Sassuolo ha bisogno di punti e cercherà di sfruttare il fattore campo.

Una partita che può cambiare la classifica

La Lazio ha l’opportunità di portarsi a 25 punti. L’Inter giocherà soltanto mercoledì sul campo del Venezia. Una vittoria permetterebbe quindi ai biancocelesti di aumentare temporaneamente il vantaggio sulle inseguitrici. Ma Gattuso non vuole che la classifica diventi una distrazione.

La stagione è ancora lunga e la continuità sarà determinante. Sassuolo-Lazio non assegnerà lo scudetto, ma può confermare la credibilità delle ambizioni biancocelesti. E con migliaia di tifosi pronti a sostenere la squadra lontano dall’Olimpico, la trasferta di Reggio Emilia promette di avere un’atmosfera particolare.

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