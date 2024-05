Scamacca non basta, con l’Om si decide tutto al ritorno

L’Atalanta prova a scappare ma l’Olympique Marsiglia ne rintuzza la fuga. La sfida d’andata della semifinale tra francesi e bergamaschi termina con il punteggio di 1-1. La squadra di Gian Piero Gasperini ha sofferto un po’ la pressione dei padroni di casa specialmente nella ripresa ma è stata brava a contenerne l’offensiva non disdegnando qualche proiezione verso la porta francese per ritrovare il vantaggio. I francesi partono avendo abbattuto sinora i birilli di Shakhtar Donetsk, Villareal e Benfica. L’Atalanta, dopo avere superato l’ostacolo Sporting Lisbona, ha compiuto l’impresa mandando a casa il blasonato Liverpool. Al 3′ i nerazzurri provano a proporre un tema con Scalvini che lancia Scamacca, Balerdi però alleggerisce per il portiere di casa Pau Lopez. All’8′ i transalpini si propongono all’offensiva con Balerdi, il suo assist non è però agganciato da Sarr. All’11’ l’Atalanta, alla prima vera offensiva, affonda la lama, ancora una volta con l’autografo di Scamacca ben pescato da Koopmeiners. Al 15′ l’Olympique Marsiglia sfiora il pareggio, un tiro di destro di Luis Henrique supera Musso, Kolasinac si impossessa della sfera prima che la possa colpire la testa di Sarr. Kolasinac si infortuna ed è sostituito da Pasalic. I transalpini non si scompongono e al minuto 20 pervengono al pareggio per merito di Mbemba, autore di un gran tiro dal limite sugli sviluppi di un corner che non lascia scampo a Musso. Al 26′ l’Atalanta prova a riportarsi avanti con un’incornata di Scamacca su cross dell’ex Milan De Ketelaere che però si perde sul fondo. I bergamaschi non sembrano accusare la rete subita dai francesi e si buttano generosamente in avanti.

Al 31′ la squadra di Gian Piero Gasperini ci riprova con un siluro dal limite di Koopmeiners deviato in corner. Sugli sviluppi di quest’ultimo , Zappacosta calcia altissimo. Atalanta molto decisa a riabbracciare il vantaggio. Al 39′ Veretout cerca di involarsi in area bergamasca ma Ederson lo chiude in scivolata. Al 42′ i padroni di casa hanno una buona occasione per ribaltare l’esito della contesa a loro favore, Harit pesca Aubameyang che però, solo davanti a Musso, calcia a fil di palo. Il primo tempo va in archivio in parità, Atalanta in vantaggio alla prima occasione, Marsiglia bravo a reagire prontamente con i bergamaschi che sono poi tornati a pungere pur senza risultati apprezzabili.

Al 2 ‘ della ripresa i padroni di casa provano a sfondare con Aubameyang , servito direttamente da un rinvio di Pau Lopez, ma Musso fa buona guardia sulla sua conclusione. Al 6′ l’Atalanta risponde con un tiro dal limite di Koopmeiners ma Pau Lopez blocca. L’Olympique continua ad attaccare per garantirsi almeno una minima condizione di vantaggio per la sfida di ritorno a Bergamo, all’8′, però, Aubameyang, il più in evidenza dei suoi, calcia alto su assist di Harit. Al 10′ l’Atalanta rischia per effetto di un colpo di testa di Mbemba che, sugli sviluppi di un corner, termina a lato. All’11’ Clauss ci riprova per i transalpini ma la sua conclusione è da dimenticare. L’Atalanta sembra subire la costante pressione dell’Olympique. Al 13′ i francesci cercano ancora di colpire con un tiro al volo di Kondogbia, anche in questo caso, però , la mira non è invitata. Al 16′ l’Atalanta prova a reagire con un tiro dal limite di Koopmeiners ma Pau Lopez è ben appostato e blocca. Due minuti dopo Lookman, entrato da poco al posto di Scamacca, cerca la soluzione a giro ma conclude alto. Atalanta reattiva dopo qualche minuto di predominio marsigliese. Al 19′ l’Olympique andrebbe in vantaggio con Sarr, bravo ad approfittare di una corta respinta su precedente tiro di Aubameyang e a infilare la porta atalantina, il direttore di gara, Daniel Siebert, annulla però la rete ravvisando un fuorigioco di Luis Henrique.

Al 22′ i marsigliesi ci riprovano con Harit ma Scalvini riesce a neutralizzare in corner. I padroni di casa, in questa fase della gara, si fanno preferire e cercano di sfruttare il fattore campo per affondare la lama. Al 28′ il nazionale del Marocco Ounahi ha l’occasionissima per far passare in vantaggio i padroni di casa ma il suo tiro rimbalza sull’incrocio dei pali. Al 29′ Moumbagna fa pressione su Musso che riesce a bloccarlo ma scivola, per fortuna del portiere atalantino lo stesso fa il francese mancando la conclusione del possibile 2-1.Al 45′ l’Atalanta ha un’ottima occasione per passare con l’ex Torino Miranchuk ma il suo tiro termina a fil di palo. Al 46′ Ndiaye sfugge a Pasalic ma conclude ampiamente a lato. Termina 1-1 e l’Atalanta può contare sul favore di campo per fare sua la qualificazione alla finale che sarebbe storica.