Schuurs giura amore al Toro:”Questo è un club unico”

La sua stagione è tramontata con largo anticipo per via di una lesione al crociato. Il suo amore per i colori del Torino, però, resta immutato. Anzi, Perr Schuurs, difensore e centrocampista ex Ajax, non vede l’ora di aggiornare il dato statistico delle sue presenze con loro fermo per ora a trentanove presenze e una rete. Lo senti parlare e ne trai subito l’impressione che lui, all’ombra della Mole e su sponda granata, abbia trovato la sua isola felice.

Certo, quando è arrivato qualche scotto ha dovuto pagarlo: ” i miei primi giorni a Torino – dice a Toro News- sono stati difficili per la lingua, ma appena arrivato ho capito che volevo che fosse la mia città“. E lo ha capito dall’abbraccio in cui la città lo ha avvolto: “qui le persone sono accoglienti – dice- rispettose, vogliono il meglio per me“.

Musica dolce per le orecchie del presidente Urbano Cairo che lo desidera quanto prima nuovamente a disposizione della causa granata. E riflesso di quest’apertura della città nei suoi confronti è anche quella della società: “il Torino – prosegue l’olandese- non è un club come gli altri, è speciale e i tifosi sono speciali, si divertono a guardare la squadra, sanno tutto di noi giocatori, degli avversari, delle partite, sono molto vicini alla squadra e questa, per me, è una delle cose più importanti, indossare la maglia granata ti rende orgoglioso, so cosa significa per i tifosi, far parte di questa società è incredibile”.

Nel libro delle esperienze liete , Schuurs ci mette anche il rapporto granitico che si è a suo avviso instaurato tra società e tifosi. Tifosi che, aggiunge, “anche quando non eravamo al meglio e perdevamo sono sempre stati dalla nostra parte”. Insomma, Torino è diventata la sua seconda casa. E lo si capisce anche dalla promessa che sforna alla fine del discorso: “verrò qui anche dopo la mia carriera- conclude- perchè mi sento a casa”.