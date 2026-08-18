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Serie A

Serie A 2026/27, si parte: il programma completo della prima giornata

Sabato 22 agosto torna il massimo campionato italiano: l’Inter apre contro il Monza, mentre Napoli, Milan e Juventus preparano l’assalto allo Scudetto. Dieci partite per inaugurare una stagione da 380 sfide.

Ago 18, 20261 Lettura
IPA87514005 - John Stones of FC Inter celebrates after scoring a goal with teammates during Inter - FC Internazionale vs Real Betis , Friendly football match in Bari, Italy, August 15 2026

L’attesa è finita. Sabato 22 agosto prende il via la Serie A 2026/27, con venti squadre pronte a contendersi lo Scudetto e 380 partite da vivere fino all’ultima giornata. I riflettori saranno inevitabilmente puntati sull’Inter campione d’Italia, chiamata a difendere il titolo dagli assalti delle principali rivali. Saranno proprio i nerazzurri ad aprire la stagione a San Siro contro il neopromosso Monza.

Prima giornata di Serie A, subito Inter e Napoli

Il campionato riparte con diverse novità in panchina e un calciomercato ancora aperto. Il Napoli ha affidato la squadra a Massimiliano Allegri, mentre il Milan ha scelto Ruben Amorim per inaugurare un nuovo progetto tecnico. Continuità, invece, per Inter, Roma, Como e Juventus.

Sabato 22 agosto alle 18:30 spazio a Inter-Monza e Udinese-Como, mentre alle 20:45 toccherà a Genoa-Napoli e Parma-Cagliari. Domenica saranno protagoniste Juventus e Milan: i bianconeri faranno visita al Frosinone alle 18:30, mentre i rossoneri saranno impegnati a Torino alle 20:45. Lunedì il turno si chiuderà con Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina.

Calendario Serie A, il programma della prima giornata

Sabato 22 agosto

18:30 Inter-Monza

18:30 Udinese-Como

20:45 Genoa-Napoli

20:45 Parma-Cagliari

Domenica 23 agosto

18:30 Frosinone-Juventus

18:30 Venezia-Lecce

20:45 Atalanta-Sassuolo

20:45 Torino-Milan

Lunedì 24 agosto

18:30 Bologna-Lazio

20:45 Roma-Fiorentina

Dove vedere la Serie A in tv e streaming

Le 380 partite della Serie A saranno disponibili su DAZN. Tre incontri per ogni giornata saranno inoltre trasmessi in co-esclusiva da Sky Sport, con possibilità di seguirli in streaming tramite Sky Go. Il conto alla rovescia è dunque terminato: la Serie A 2026/27 è pronta a ripartire. L’Inter difende lo Scudetto, le rivali preparano l’assalto e il mercato può ancora cambiare gli equilibri. Da sabato 22 agosto tornano in palio i tre punti.

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Marzio Loggia
Marzio Loggia

Marzio Loggia segue il calcio tedesco e l’attualità del panorama calcistico internazionale, con particolare attenzione alla Bundesliga e alle competizioni europee. All’interno di Football Magazine realizza notizie, approfondimenti e analisi dedicate ai protagonisti del calcio tedesco e alle principali news del mondo del calcio.

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