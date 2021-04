Serie A: 5 talenti che potrebbero esordire nel finale di stagione

La Serie A inaugura le sue battute finali. La classifica del massimo campionato italiano sta per emettere i suoi verdetti e, tra chi si trova ancora in lotta per ottenere l’ambita partecipazione alle coppe europee oppure chi, invece, sta tirando fuori unghie e denti per evitare una deludente retrocessione, la lotta appare più che mai serrata. Con l’arrivo dell’ultima fase del torneo, però, i club sono anche chiamati a ragionare in vista del futuro, programmando scelte e valutando la strada da perseguire in vista della prossima annata calcistica.

E questo, ovviamente, non può avvenire senza la valorizzazione di alcuni talenti in rampa di lancio, da tempo protagonisti con le formazioni delle giovanili e ormai sempre più prossimi all’ingresso nelle rotazioni della prima squadra. Ma chi sono i prospetti più interessanti che nelle prossime settimane potrebbero finalmente esordire in Serie A? Ecco cinque profili che potrebbero presto ricadere proprio in questa categoria.

Filip Stankovic (Portiere) – Inter

Non solo l’ennesimo figlio d’arte. Filip Stankovic, figlio dello storico centrocampista dell’Inter, è uno dei talenti più lampanti all’interno del settore giovanile della Beneamata. Il club meneghino è da qualche tempo alla ricerca di un possibile post-Handanovic e chissà che non possa essere proprio il classe 2002 il sostituto dell’attuale estremo difensore della formazione di Conte. Cresciuto nel segno di Julio Cesar, uno degli eroi del Triplete del 2010, Stankovic si segnala come un portiere atletico e reattivo, che fa dell’esplosività uno dei propri punti di forza. Chissà che, sul finale del campionato, non possa arrivare il suo esordio ufficiale con la casacca nerazzurra in un match di Serie A.

Louis Munteanu (Attaccante) – Fiorentina

Capocannoniere della Fiorentina Primavera, Munteanu rappresenta il futuro dell’attacco della Viola. Cresciuto nell’accademia fondata da un certo Gheorghe Hagi, il giovane attaccante era già una delle punte di diamante della nuova generazione di talenti romeni. Acquistato l’estate scorsa dal Viitorul, la formazione toscana si è così assicurata velocità, killer-instinct nei pressi della porta e grande qualità. Il tutto abbinato ad ancora grandi margini di miglioramento: un motivo in più per pensare di fargli assaporare scampoli di atmosfera dei campi di Serie A, in attesa di un suo ingresso in pianta stabile nelle rotazioni della prima squadra.

Tommaso Milanese (Centrocampista) – Roma

Le presenze raccolte in Europa League lo hanno dimostrato: Tommaso Milanese non pecca certo di timidezza e con la sua qualità punta a prendersi sempre più spazio con i colori della Roma. Centrocampista duttile e dalle spiccate qualità offensive, con un dribbling mortifero e ottima qualità in conduzione con il destro, può essere schierato sia come trequartista che come mezzala. Fonseca ha già dimostrato di tenerlo d’occhio e nel finale di stagione, con uno sguardo anche al futuro giallorosso, non è azzardato pensare che il classe 2002 possa trovare minutaggio anche in campionato con la squadra dei grandi.

Nik Prelec (Attaccante) – Sampdoria

Bomber di riferimento della Sampdoria Primavera, Nik Prelec è ormai un vero veterano con i colori blucerchiati indosso. Già da qualche anno sulla cresta dell’onda dalle parti di Genova, il classe 2001 potrebbe rappresentare una preziosa risorsa per il parco attaccanti della formazione di Ranieri. Centravanti poliedrico, adattabile all’occorrenza come seconda punta, il ragazzo sloveno ha messo in mostra fisicità e buona freddezza negli ultimi 16 metri. E con un curriculum del genere con il settore giovanile della Samp, un suo esordio in prima squadra al fianco di alcuni giocatori più esperti sembra sempre più imminente.

Jean Freddi Greco (Centrocampista) – Torino

Un mancino ammaliante, grande visione di gioco e ottima applicazione in fase di non possesso. Jean Freddi Greco è partito dalle giovanile della Roma, per poi portare il suo talento cristallino al servizio del vivaio del Torino. Classe 2001 e di mestiere centrocampista – anche se negli anni ha ricoperto anche la posizione di terzino – i granata potrebbero concedergli dello spazio per iniziare a pensare anche alle prossime stagioni, possibilmente una volta raggiunta la tanto agognata e sofferta permanenza in Serie A.