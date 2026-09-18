Serie A, 5ª giornata da brividi: Roma-Inter per la vetta, Juve-Atalanta vietato sbagliare

La Serie A arriva alla 5ª giornata e lo fa con un turno che potrebbe già lasciare indicazioni importanti sugli equilibri del campionato. Da venerdì 18 a domenica 20 settembre sono in programma dieci partite, prima della pausa per le nazionali, con riflettori inevitabilmente puntati sull’Olimpico per Roma-Inter, sfida tra le due squadre ancora a punteggio pieno.

Ma non sarà l’unico appuntamento da seguire. Domenica il Napoli farà visita alla Fiorentina, mentre nel pomeriggio l’Allianz Stadium ospiterà Juventus-Atalanta, confronto delicato tra due formazioni chiamate immediatamente a reagire.

Il grande appuntamento del sabato è Roma-Inter, in programma alle 18. Le due squadre comandano la classifica con 12 punti su 12, ma ci sono arrivate attraverso caratteristiche differenti. La Roma ha costruito il suo percorso soprattutto sulla solidità: un solo gol subito nelle prime quattro giornate, miglior difesa del campionato. L’Inter ha invece impressionato davanti, segnando già 13 reti, più di qualsiasi altra squadra. C’è poi un dato che aggiunge interesse alla partita: la Roma non batte l’Inter all’Olimpico in Serie A dal 2016. Un tabù lungo dieci anni che i giallorossi proveranno a interrompere proprio nello scontro diretto per la vetta.

Domenica alle 18 toccherà invece a Juventus e Atalanta, entrambe reduci da una sconfitta. I bianconeri sono rimasti a quota 7 dopo il rocambolesco 3-2 subito contro il Sassuolo, mentre l’Atalanta ha 6 punti e arriva da due ko consecutivi, l’ultimo davanti al proprio pubblico contro il Cagliari. Entrambe hanno segnato in tutte le prime quattro giornate, ma hanno lasciato per strada punti importanti. All’Allianz Stadium sarà quindi una partita che può pesare soprattutto dal punto di vista della classifica e della fiducia.

La domenica si aprirà alle 12.30 con Fiorentina-Napoli. I viola hanno finalmente conquistato la prima vittoria battendo 4-2 il Venezia, trascinati dalla tripletta di Mastantuono, ma restano nelle zone basse con appena 3 punti. Il Napoli è invece tornato al successo contro il Bologna dopo due sconfitte consecutive. Gli azzurri arrivano a Firenze con 6 punti e con una tradizione recente favorevole: hanno infatti conquistato gli ultimi quattro confronti diretti e non perdono al Franchi da otto trasferte.

Alle spalle di Roma e Inter ci sono due delle realtà più interessanti di questo inizio di stagione. Il Como è terzo con 10 punti e ancora imbattuto: domenica farà visita a un Frosinone che ha già raccolto 7 punti e perso una sola partita. Ottimo avvio anche per il Cagliari, quinto con 9 punti e reduce dalla vittoria sul campo dell’Atalanta. I sardi saranno impegnati sabato a Udine contro una squadra capace di segnare 8 reti ma anche di subirne 10. La Lazio, altra formazione partita forte con 10 punti, sarà invece di scena a Venezia contro l’unica squadra ancora ferma a zero.

A chiudere il programma sarà Milan-Lecce, domenica alle 20.45. I rossoneri sono ancora imbattuti e hanno conquistato 8 punti nelle prime quattro giornate. Il pareggio in rimonta contro la Lazio ha confermato la capacità della squadra di reagire anche nelle situazioni complicate. Il Lecce arriva però a San Siro con 6 punti e senza nulla da perdere. La tradizione è nettamente favorevole al Milan, che contro i salentini ha perso soltanto due volte nei 48 precedenti complessivi.

Interessante anche Monza-Sassuolo, anticipo del venerdì. I brianzoli cercano ancora la prima vittoria, mentre gli emiliani arrivano galvanizzati dal successo contro la Juventus. Bologna-Torino e Parma-Genoa mettono invece in palio punti già preziosi nella parte bassa della graduatoria.

Il programma completo della 5ª giornata

Venerdì 18 settembre

Monza-Sassuolo, ore 20.45

Sabato 19 settembre

Bologna-Torino, ore 15.00

Udinese-Cagliari, ore 15.00

Roma-Inter, ore 18.00

Venezia-Lazio, ore 20.45

Domenica 20 settembre

Fiorentina-Napoli, ore 12.30

Frosinone-Como, ore 15.00

Parma-Genoa, ore 15.00

Juventus-Atalanta, ore 18.00

Milan-Lecce, ore 20.45