Serie A: Correa trascina l’Inter, Vlahovic la Viola. L’Empoli corre

11^ GIORNATA, IL PUNTO – Nel giorno in cui Ciro Immobile ha raggiunto il mito Silvio Piola al vertice della classifica dei bomber all time tutta in biancoceleste, raggiungendo quota 159 reti, la Lazio è rientrata dall’ostica trasferta bergamasca con un punto che di fatto assesta il periodo di forti oscillazioni vissuto fin qui. Il 2-2, in realtà, è un risultato inutile per entrambe le compagini, considerando che oggi le quattro davanti potrebbero sfruttare la ghiotta occasione di scavare un primo vero solco che le separerebbe dalle inseguitrici in ottica Champions. Chi è andata più vicina al successo è stata, senza dubbio, la truppa capitolina che, fino al 94’, ha sperato di fare bottino pieno assaporando il gusto del dolcetto proprio alla vigilia della notte delle streghe. E invece, in pieno recupero, si è materializzato lo… scherzetto nerazzurro. L’olandese De Roon si è travestito da licantropo, ha addentato la Lazio strappando via i due punti in più che avrebbero consentito alla formazione di Sarri di salire a quota 20 e di sorpassare momentaneamente la Roma.

Pareggio tutto sommato giusto, poiché entrambe hanno confermato pregi e difetti già evidenziati nelle precedenti uscite. L’Atalanta è una creatura con un gioco già ampiamente rodato e con un’identità precisa, oltre ad essere una squadra dura a morire, capace di riparare un risultato in apparenza compromesso all’ultimo istante utile. Molti punti, tuttavia, sono stati persi nelle gare interne, dove la “Dea” ha raccolto finora 6 punti in altrettante partite. La Lazio, al contrario, ha ribadito tutte le difficoltà riscontrate quando il calendario l’ha allontanata dall’Olimpico: fuori casa ha vinto solo ad Empoli al debutto in campionato, racimolando poi un punto col Torino e rimanendo a secco con Milan, Bologna e Verona. Contro queste ultime due, poi, ha fatto registrare i tonfi più preoccupanti. Ai ragazzi di mister Sarri il carattere certamente non manca – anche ieri hanno fatto sfoggio di grande personalità contro una pari grado – ma sul piano del gioco ci sono ancora diversi aspetti da perfezionare.

Assolutamente da censurare, invece, l’episodio che ha visto vittima il portiere Reina, colpito alla testa da una monetina lanciata dalla curva orobica, una delle più “calde” del nostro campionato. Il numero 25 è rimasto per qualche secondo dolorante in ginocchio, fortunatamente per lui non ci sono state ulteriori conseguenze. Nota a margine, il primato raggiunto da Immobile: 159 marcature con la stessa maglia non è un record facilmente raggiungibile da chiunque, soprattutto in epoca dove cambiare spesso casacca è diventata una prassi consolidata. Il numero 17 di Torre Annunziata è riuscito, dopo 5 anni di Lazio e le sfortunate parentesi estere con Borussia Dortmund e Siviglia, ad eguagliare una leggenda che sembrava inarrivabile. Il destino, poi, ha voluto che il cerchio si chiudesse proprio a Bergamo dove Ciro siglò la sua prima rete con i colori biancocelesti.

Una nuova notte da Halloween, invece, l’ha trascorsa la Juventus. Il Verona di Tudor, infatti, ha seminato un’altra vittima illustre sul suo incredibile percorso: dopo le due romane, al “Bentegodi” è caduta anche una “Signora” in piena crisi e al secondo ko consecutivo. La gara si è aperta nella maniera peggiore possibile per l’undici di Max Allegri, trafitto nel brevissimo giro di tre minuti – tra l’11° e il 14° – dalla doppietta del solito spietato cecchino “Cholito” Simeone (che spettacolo quel delizioso destro indirizzato all’incrocio dalla lunga distanza con il quale ha segnato il secondo gol), al quale ha cercato parzialmente di rimediare nel corso della ripresa il gol di McKennie; per i bianconeri era ormai troppo tardi rimediare a una prestazione incolore. L’ennesima di questa stagione. E i numeri sono ancora più da brividi, ricordando che l’anno scorso con il debuttante Pirlo in panchina la bistrattata Juve, dopo undici giornate, aveva 6 punti in più! Ma è anche il peggior risultato, sempre in termini di punti, addirittura dal 1961/62. Logico che non tutte le responsabilità di questa situazione siano da attribuire interamente all’allenatore livornese (tra formazioni iniziali sbagliate e i troppi cambi tardivi), le quali competenze nessuno potrebbe mai mettere in discussione.

La Juve, diciamolo chiaramente, è sempre stata una squadra che non ha mai fatto del gioco la sua arma migliore anche negli anni di massimo splendore. Sapeva però (ab)battere gli avversari di turno puntando sulla tecnica e la concretezza dei suoi numerosi fuoriclasse, era una corazzata difensiva invalicabile per chiunque ed era spesso animata da quel sacro fuoco che la rendeva praticamente invincibile. Oggi non è più così. Perché un’anima, questa squadra, non ce l’ha. Il centrocampo odierno non è capace di fungere da filtro perché privo di qualità e l’arrivo del solo Locatelli, evidentemente, non è bastato a risolvere il problema. In attacco, poi, la partenza di Ronaldo, che assicurava un gran bottino di reti oltre a decidere da solo le gare più complicate, non è stata compensata con l’acquisto di un centravanti di spessore. Non è possibile pretendere da Dybala almeno 20 reti a stagione e Morata non si è mai mostrato all’altezza. Il giovane brasiliano Kaio Jorge (classe 2002), in ultimo, rimane ancora un attaccante tutto da scoprire e quasi mai utilizzato da Allegri fino ad ora. Se Napoli e Milan questa sera riuscissero ad avere la meglio rispettivamente su Salernitana e Roma, ricaccerebbero i bianconeri a -16. Impensabile alla vigilia di questa Serie A.

Non a caso, è stata lucida e al contempo spietata l’analisi del tecnico dei 5 scudetti di fila nel post gara: “Questa è una formazione di metà classifica e come tale deve comportarsi”. Per superare il difficile momento, la Juve andrà in ritiro fino a sabato. Continua a crescere, invece, l’altra formazione di Torino guidata da Juric. Il 3-0 sulla Samp è la dimostrazione dei grandi passi avanti fatti registrare rispetto alle ultime deludenti e tribolate stagioni. I granata, così, hanno raggiunto la quarta vittoria stagionale ritrovando finalmente il proprio bomber Belotti (entrato ad inizio ripresa), la cui prolungata assenza si era fatta sentire in termini offensivi. Il “Gallo” ha firmato la terza rete in pieno recupero, contribuendo a far salire i piemontesi a quota 14 in classifica (-1 dalla Juve). I blucerchiati sono rimasti appena fuori dalla zona a rischio retrocessione.

LE GARE DI GIORNATA – Nel lunch match di giornata, all’Inter basta la doppietta di Correa nella ripresa per liquidare la pratica Udinese e rimanere in scia delle due battistrada. Per i nerazzurri di Simone Inzaghi si tratta del secondo successo di fila. Una vittoria che permette anche di eguagliare un record risalente al 2017: per la 25esima gara consecutiva i meneghini vanno in gol fra le mura amiche di San Siro. Si allunga, invece, la striscia di gare senza successi per la compagine guidata da Gotti (4 pari e un ko), anche se la situazione in classifica rimane tutto sommato tranquilla per i friulani. Quella odierna è stata anche la giornata in cui due giovani tecnici si sono ritrovati a fronteggiare il loro recente passato: la Fiorentina di Italiano ospitava lo Spezia, mentre il Sassuolo di Dionisi riceveva l’Empoli.

È andata meglio al primo, decisamente peggio al secondo. Vlahovic, Vlahovic e ancora Vlahovic, questa volta non si parlerà di certo in negativo nei confronti del centravanti serbo, più volte fischiato dai suoi tifosi per questioni legate al calciomercato. Grazie ad una sua tripletta, infatti, la Fiorentina spazza via lo Spezia e rimane nel gruppo delle grandi. È il secondo 3-0 consecutivo casalingo per la squadra toscana, dopo quello al Cagliari. Lo scherzetto lo gioca anche l’Empoli nei confronti dell’ex allenatore Dionisi, colui che aveva riportato gli azzurri nella massima categoria: i toscani hanno ribaltato il Sassuolo per 1-2. Gli emiliani passano in vantaggio grazie all’autogol di Tonelli, poi gli ospiti trovano il pari con il penalty di Pinamonti e vincono con la rete di Zurkowski a pochi secondi dal gong. Non basta un buon Genoa per battere il Venezia: lo 0-0 di Marassi è un contentino per entrambe le formazioni, ma Ballardini è sempre più in bilico. Di seguito le sintesi di tutte le gare pomeridiane:

INTER-UDINESE 2-0

59’ e 68’ Correa

I Campioni in carica impongono la legge del “Meazza” battendo 2-0 l’Udinese. Il tecnico Inzaghi, in vista della delicata trasferta moldava di Champions contro lo Sheriff di mercoledì (al quale seguirà anche il derby domenica prossima), si avvale di una mini-turnazione. Gli uomini scelti, comunque, non deludono le aspettative dell’ex Lazio. L’Inter prende subito in pugno le redini del gioco e giostra su un avversario attento e ben disposto sul campo. In luce Barella, fra i più attivi, ma la retroguardia friulana fa buona guardia. Si rientra negli spogliatoi a reti inviolate. Nella ripresa, poi, si scatena l’uragano Correa: il “Tucu” realizza una doppietta (la seconda, dopo quella rifilata al Verona al debutto con la nuova maglia), apre al 59’ e si ripete nove minuti dopo. La reazione ospite si registra nel finale di gara ed è bravo Handanovic a negare il gol della bandiera a Deulofeu.

FIORENTINA-SPEZIA 3-0

44’ su rig., 62’ e 74’ Vlahovic

Dolcetto o scherzetto per i viola? Halloween arriva insieme alla sesta vittoria in campionato e con la novità che oggi ruota, non intorno alle polemiche, ma intorno sempre comunque a Vlahovic: stavolta per occuparsi (e non preoccuparsi) anche di altro. Decisiva la tripletta del centravanti serbo. Contro la sua ex squadra, Vincenzo Italiano ha ritrovato i tre punti in una alternanza di risultati che quest’anno dribbla regolarmente il pareggio. La formazione di Thiago Motta, invece, continua a subire gol: finora non ha mai concluso una gara senza reti al passivo.

GENOA-VENEZIA 0-0

Partita in cui non è mancato l’agonismo, soprattutto nel primo tempo, ma dove sono mancati i gol. Ci ha provato di più il Genoa, complessivamente, cercando di fare possesso palla e di buttare palloni in avanti dove, però, i centravanti rossoblù non sono riusciti a perforare il muro difensivo dei lagunari. Venezia che si è fatto via via sempre più intraprendente e andando anche vicino alla rete – soprattutto con Mattia Caldara di testa al quale si è opposto con estrema bravura il portiere Sirigu. Lo 0-0 è il risultato più logico di questa partita, nonostante ai punti avrebbe meritato forse il Genoa. Con questo punticino, i liguri salgono a quota 8 agganciando lo Spezia. Il Venezia, a 9, si ritrova in coabitazione con la Sampdoria.

SASSUOLO-EMPOLI 1-2

43’ Tonelli su aut., 83’ Pinamonti su rig., 92’ Zurkowski

Una vittoria che vale l’aggancio alla Juve e a Verona in classifica e il sorpasso sullo stesso Sassuolo per l’Empoli di Andreazzoli. Un successo arrivato in pieno recupero: dopo essere stata lungamente sotto, la formazione toscana ha ribaltato l’autorete di Tonelli (43’) che aveva procurato il vantaggio degli emiliani. Pinamonti su rigore all’83’ l’ha pareggiata mentre Zurkowski, in pieno recupero, ha consentito agli azzurri di vincere su un campo difficile.