Serie A: Acuto Lazio, Monza e Frosinone da applausi

MONZA-SALERNITANA 3-0

9’ Colpani, 18’ Vignato, 82’ Pessina su rig

La classifica del Monza si fa sempre più interessante: i brianzoli, nel lunch match di giornata, travolgono per 3-0 la Salernitana e centrano il quinto risultato utile consecutivo. I ragazzi di Palladino, dunque, arrivano alla seconda sosta della stagione (nel prossimo weekend tutti i riflettori saranno puntati sulla Nazionale del Ct Spalletti, di scena a Bari, impegnata nelle qualificazioni ad Euro 2024 contro Malta) dopo una serie di gare davvero positiva (2 successi e 3 pareggi). Nella formazione iniziale dei padroni di casa, c’è spazio per il giovanissimo Samuele Vignato, attaccante dell’Under 19 azzurra. Ad assisterlo Colombo. Nella Salernitana recupera Candreva: l’ex Inter e Lazio viene schierato in coppia con Cabral, a sostegno dell’unica punta Dia. Primi 18’ da incubo per la Salernitana, colpita per ben due volte: al 9’ la sblocca Colpani con un diagonale rasoterra che lascia di sasso il portiere Ochoa, mentre al 18’ Vignato realizza il raddoppio sfruttando l’assist di Gagliardini. Per il classe 2004 si tratta della prima marcatura nella massima categoria. Candreva prova a riaprirla, ma viene fermato da Di Gregorio.

A contenere il passivo ci pensa Ochoa che si oppone a Colpani e poi compie il miracolo su Vignato, lasciato tutto solo dalla distratta retroguardia campana. Il tecnico Paulo Sousa prova a scuotere i suoi con un triplice cambio a inizio ripresa: dentro Maggiore, Bradaric e Martegani per gli inconsistenti Bohinen, Mazzocchi e Legowski. In effetti la squadra ospite diventa più propositiva in fase offensiva: si accende Dia che sfiora per due volte la rete, nel secondo tentativo è la traversa a negargli il gol della bandiera. All’82’, tuttavia, viene assegnato il penalty in favore dei biancorossi per un mani in area commesso da Pirola: dagli undici metri, capitan Pessina non sbaglia. Nel finale, Gagliardini pareggia il computo dei legni cogliendo la traversa. In attesa del Cagliari, la Salernitana rimane momentaneamente al penultimo posto in classifica (3 punti) e la panchina di Paulo Sousa scricchiola…

FROSINONE-HELLAS VERONA 2-1

46’ Reinier (F), 66’ Soulè (F), 94’ Djuric (HV)

Il Frosinone giovane e sudamericano di Di Francesco supera per 2-1 i pari grado veneti e aggancia in classifica nientemeno che Monza e Lecce a quota 12 punti. I ciociari sfruttano ancora una volta il fattore casalingo: gli altri due successi erano arrivati con Atalanta e Sassuolo. Una prova di maturità quella dei ragazzi gialloblù. Primo tempo che non regala grandi spunti, poi però dal ghiaccio spunta il sole e il calore del Sudamerica: le firme del brasiliano Reinier (46’) e dell’argentino Soulè (66’) trascinano i ciociari. Sono questi i raggi di sole di un pomeriggio che è diventato successivamente una festa. Solo nel finale il Frosinone va in sofferenza: in pieno extra-time Djuric accorcia (94’). Non trova punti la squadra guidata da Baroni, che resta ad 8 in classifica.

LAZIO-ATALANTA 3-2

5’ De Ketelaere su aut. (L), 11’ Castellanos (L), 33’ Ederson (A), 64’ Kolasinac (A), 83’ Vecino (L)

L’acuto biancoceleste consente, in extremis, alla squadra di Sarri di raggiungere la doppia cifra in classifica (10 punti), mentre per la formazione orobica si tratta del terzo stop esterno dopo quelli subìti a Frosinone e a Firenze. Si conclude, insomma, una settimana perfetta che per la Lazio era iniziata lunedì scorso con il rinnovo di Luis Alberto e proseguita poi con l’impegno vincente di mercoledì a Glasgow contro il Celtic in Champions. Un successo – quello maturato contro la Dea – che permette anche di ridurre a tre i punti di distacco in classifica dai bergamaschi e che in campionato mancava da oltre sei anni e mezzo per i colori biancocelesti. Dato, questo, che chiaramente non tiene conto della finalissima di Coppa Italia del 2019 vinta dalla Lazio. In doppia cifra entrambe le formazioni a livello di conclusioni, e questo dato sintetizza anche la spettacolarità della sfida. L’azione da “flipper”, su angolo di Luis Alberto, porta al tocco sfortunato di De Ketelaere al 5’ e i padroni di casa passano in vantaggio. C’è, invece, tutto Sarri nel secondo gol dei capitolini: all’11’ azione da manuale, con il cambio gioco di Zaccagni a cercare Felipe Anderson che sceglie di far rimbalzare due, tre volte il pallone prima di toccarlo forte e preciso al centro dell’area di rigore, non ci arriva Djimsiti ma Castellanos sì: in scivolata, l’attaccante supera Musso per il raddoppio. Poi, subito dopo, grande parata dello stesso Musso su Casale (punizione di Luis Alberto che genera una mischia, risolta proprio dal portiere atalantino). Quindi la traversa di Guendouzi, servito da Felipe Anderson e il 2-1 dei nerazzurri: Ederson, di testa, accorcia le distanze (33’). Nella ripresa, poi, altri fuochi d’artificio a cominciare dal 63’: pareggio degli ospiti grazie al tocco in acrobazia di testa ad opera di Kolasinac. A 8’ dal termine il definitivo 3-2 laziale: il destro di Vecino non lascia scampo a Musso.