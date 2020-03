Serie A: Atalanta senza freni, Lecce sconfitto 2-7! Tripletta per Zapata

26^ GIORNATA, IL PUNTO – Con mezza Serie A rinviata (al 13 maggio, ndr) per fronteggiare l’emergenza Coronavirus per la seconda settimana consecutiva, la Lazio completa la sua straordinaria arrampicata in vetta alla classifica dopo aver battuto all’Olimpico il Bologna per 2-0. Così, mentre la decisione della Lega calcio di posticipare anche le cinque gare a porte chiuse del 26esimo turno sta mandando il calendario al collasso, la truppa biancoceleste di Simone Inzaghi continua la sua inarrestabile marcia verso il sogno tricolore. In attesa di conoscere in via definitiva le date in cui verranno disputati tutti i match annullati, i capitolini non si sono fatti sfuggire l’opportunità di scavalcare la Juve – ora a -2 – e di portarsi momentaneamente al vertice della graduatoria vent’anni dopo l’ultima volta (era la Lazio scudettata di Sven Goran Eriksson).

La sfida con gli emiliani oltre ad essere stata l’occasione per riabbracciare Sinisa Mihajlovic, tra i protagonisti insieme all’attuale tecnico dei biancocelesti della splendida marcia Scudetto targata 1999-2000 – un’accoglienza da pelle d’oca ha accolto il serbo all’ingresso in campo – è stata soprattutto l’ennesima dimostrazione di quanto questa squadra meriti il posto che occupa. Perché anche nell’anticipo di ieri l’attuale capolista ha mostrato un gioco di grande spessore in cui si è esaltato Luis Alberto, probabilmente oggi il miglior calciatore del campionato. Il centrocampista spagnolo è diventato partita dopo partita l’elemento irrinunciabile di un gruppo che sa cosa vuole e sa come ottenerlo: Inzaghi ha trasformato nel corso degli anni la sua formazione in un’orchestra praticamente perfetta, capace di seguire lo spartito senza commettere alcuna stonatura e di suonare una sinfonia talmente melodica da lasciare ammaliato chiunque la ascolti.

E’ successo anche al Bologna, soprattutto nella prima mezz’ora di gioco, di rimanere quasi impassibile di fronte al calcio spettacolo dei padroni di casa. Non a caso la prima rete è arrivata dopo 19’ con un destro chirurgico sul primo palo del numero 10 venuto da Valencia e il raddoppio – a firma di un ritrovato Correa – due minuti dopo. Un uno-due micidiale che ha mandato al tappeto i felsinei. Il ventunesimo risultato utile di fila centrato testimonia la forza della Lazio e di come la sua situazione di classifica non sia certo frutto del caso, ma bensì di una programmazione societaria molto ben congeniata. Un primato che, a questo punto causa rinvii per la diffusione del Covid-19, durerà non solo una notte ma come minimo almeno un’altra settimana. Come la Lazio, anche il Napoli ha potuto sfruttare l’occasione del caos calendario per inanellare la terza vittoria consecutiva in campionato e risalire la china con il chiaro intento di riuscire, dopo una stagione travagliata, ad occupare un piazzamento europeo. Al “San Paolo” un Toro sempre più in crisi (sesto ko di fila) è stato domato dai difensori: Manolas (19’) e Di Lorenzo (83’), infatti, hanno permesso all’undici partenopeo di staccare momentaneamente il Milan e di mettere il fiato sul collo alla Roma.

LA GARA DELLE 15:00 – Con una Serie A dimezzata i riflettori sono tutti puntati su ciò che accade in zona quarto posto, l’ultimo utile per accedere alla massima competizione europea. In attesa di Cagliari-Roma, dunque, è l’Atalanta (una gara in meno, ndr) di scena nell’ostico “Via del Mare” di Lecce ad aver aperto il confronto a distanza con i capitolini giallorossi. Ebbene, i bergamaschi strapazzano con 7 reti i salentini di Liverani e cominciano ormai ad intravedere il traguardo-Champions. Dopo un primo tempo chiuso sul 2-2, la Dea dilaga nel corso della ripresa grazie ad un super Zapata (tripletta) e stabilisce anche il nuovo record riguardante il bottino di reti segnate dopo 25 gare: ben 70! Di seguito la sintesi dell’unica gara disputata nel primo pomeriggio:

LECCE-ATALANTA 2-7

(17’ Donati su aut., 22’, 54’ e 62’ Zapata, 29’ Saponara, 40’ Donati, 47’ Ilicic, 87’ Muriel, 91’ Malinovskyi)

In tempo di Coronavirus si rafforzano anche i controlli sanitari preventivi: al momento dell’accesso all’impianto salentino, infatti, tutti i tifosi provenienti da Bergamo sono stati fatti oggetto di una rilevazione della temperatura corporea, in via precauzionale, con l’ausilio dei termoscanner (una misura che ha riguardato anche i sostenitori locali ma solo su base volontaria). Nonostante la sola partita disputata alle 15, ben 9 sono state le reti segnate! Una vera e propria goleada dei bergamaschi che travolgono per 7-2 un Lecce annichilito. Con questo successo la Gasp-band consolida la quarta piazza, mentre i pugliesi fanno un ulteriore passo indietro rispetto al 4-0 incassato appena una settimana fa nell’Olimpico giallorosso. Ospiti in vantaggio dopo appena 17’ grazie all’autorete di Donati su azione d’angolo avviata da Ilicic. Ancora lo sloveno protagonista nel raddoppio del 22’: altro corner, stacco di testa di Zapata e palla che si insacca in rete. Il Lecce non demorde nonostante il doppio svantaggio e Saponara riporta i suoi in partita grazie a un lodevole destro a giro (29’). Atalanta confusa, ne approfitta Donati che si fa perdonare per l’autogol e firma il momentaneo 2-2 (40’). Nella ripresa, tuttavia, si scatena tutta la forza dirompente dell’attacco nerazzurro (70 reti totali in 25 gare): Ilicic (47’), doppio Zapata (54’ e 62’), l’ex Muriel (87’) e Malinovskyi (91’) fanno saltare il banco.