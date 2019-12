Serie A: Atalanta show, il Milan crolla 5-0! Il Parma rallenta, il Bologna corre

17^ GIORNATA IL PUNTO – “Una poltrona per due”. Anche la Serie A ha confezionato il suo film di Natale: nel remake della celebre pellicola datata1983, a vestire i panni che erano stati di Dan Aykroyd ed Eddie Murphy, oggi, ci sono CR7 e Romelu Lukaku. Proprio grazie ai due attori protagonisti, Juventus ed Inter continuano a braccetto la loro corsa in cima alla classifica. No, i nerazzurri di Conte non potevano permettersi il lusso di far prendere il largo a sua Signora proprio nell’ultima gara dell’anno. La risposta al successo bianconero di mercoledì scorso e alla spettacolare rete del fenomeno di Madeira (una elevazione degna del miglior Jordan ai tempi dei Bulls), è arrivata ieri con il poker rifilato ad un Genoa completamente allo sbando e ora anche ultimo in classifica.

Con una formazione ancora in piena emergenza, causa infortuni e scelte di natura tecnica (all’appello dall’inizio mancavano i titolarissimi Lautaro Martinez, Sensi, Barella, Brozovic e Godin), ci ha pensato il gigante belga a trascinare i suoi ad un successo fondamentale e che ha permesso di tenere il passo dei pluri Campioni in carica (nel pomeriggio impegnati a Riad nella finale di Supercoppa contro la Lazio, ndr). Una prova di grandissimo spessore quella dell’ex United, condita da due reti, un assist e una scelta da… libro “Cuore” (nel momento in cui ha ceduto il rigore al minorenne Esposito, entrato poi nella storia del club meneghino in qualità di giocatore più giovane ad aver segnato la prima marcatura nella massima categoria solo dietro a Mario Corso: 17 anni e 172 giorni il primo contro i 17 anni e 97 giorni del secondo). L’Inter plasmata dal tecnico salentino non avrà forse ancora la stessa qualità complessiva della Juve, ma è un concentrato di carattere, impegno, dedizione alla causa e un entusiasmo che potrebbe diventare decisivo nello sprint di fine stagione. Il messaggio lanciato nella serata del Meazza è stato chiaro: questa squadra non mollerà la presa tanto facilmente, i bianconeri sono avvisati.

Proprio come i nerazzurri, anche la Roma ha rifilato quattro schiaffi alla Fiorentina nella gara che ha aperto il 17esimo turno. Un ko pesante per la Viola che ha sancito l’esonero del tecnico Montella (in pole per sostituirlo si fanno i nomi di Iachini, Di Biagio e Prandelli). Anche i giallorossi, così come l’Inter, soprattutto nelle ultime uscite, sembrano essere animati da un sano entusiasmo: l’entusiasmo dei due giovani talenti come Pellegrini e Zaniolo e quello dei veterani Dzeko e Kolarov, non a caso i quattro mattatori che hanno schiantato la formazione toscana venerdì sera. E’ stata una prova di forza quella dei capitolini, che hanno mostrato anche a Firenze di aver ormai acquisito pienamente i concetti tecnico-tattici impartiti da mister Fonseca: la Roma ha tanta qualità e di partita in partita mostra sempre più di saper esprimere un calcio basato su un’ottima alternanza tra possesso palla e contropiedi letali. Il 4-1 di Firenze non ha di certo vendicato, a livello numerico, l’onta per il 7-1 rimediato nel quarto di Coppa Italia di un anno fa, ma quantomeno ha permesso ai giallorossi di consolidare il quarto posto in classifica e allungare la striscia positiva delle ultime 5 partite (4 successi e un pareggio).

Il Cagliari di Maran, invece, si è fermato sul più bello (-6 dal quarto posto occupato dalla Roma). La squadra rivelazione dell’anno, infatti, ha incassato la seconda disfatta consecutiva dopo quella rimediata in casa contro la Lazio. A Udine, gli isolani non sono riusciti a contenere i friulani allenati da Gotti e questa volta neanche la rete di Joao Pedro – l’undicesima stagionale – è servita a conquistare punti. La sensazione è che i sardi comincino davvero ad accusare la stanchezza per l’entusiasmante cammino fin qui compiuto. Alla “Dacia Arena” il Cagliari ha pagato dazio sia per le occasioni da gol sprecate dai suoi attaccanti, sia per alcuni errori marchiani della retroguardia (su tutti quelli compiuti da Pisacane, espulso nel finale).

Dopo due mesi e mezzo è tornata al successo anche la Spal che ha scavalcato in classifica il Genoa e ha abbandonato momentaneamente l’ultimo posto. Nella Torino granata, gli uomini di Semplici sono andati prima sotto nel punteggio (rete di Rincon al 4’) e poi hanno capovolto il risultato con Strefezza e Petagna, approfittando anche dell’espulsione di Bremer dopo soli 11 minuti della ripresa. Se la compagine di Mazzarri ha chiuso l’anno tra i sonori fischi del pubblico di casa, i ferraresi hanno salutato il 2019 con la consapevolezza di poter dire ancora la propria in chiave rilancio-salvezza nell’anno che verrà.

LE GARE DI GIORNATA – Il pomeriggio calcistico si apre con il clamoroso tonfo del Milan in casa Atalanta. Davvero imbarazzante il 5-0 con il quale i bergamaschi hanno archiviato la pratica rossonera. Nel lunch match dell’ultimo turno dell’anno, la squadra di Pioli viene letteralmente surclassata da una super Dea e travolta dalle reti degli incontenibili Gomez, Pasalic, Ilicic (doppietta) e Muriel. Con questo risultato, tra l’altro, l’undici orobico conferma di avere il reparto offensivo più prolifico della Serie A grazie ai 43 gol realizzati fin qui (+7 rispetto all’Inter e addirittura +12 rispetto alla Juve di Sarri).

Il match del “Gewiss Stadium” non ha avuto praticamente mai storia, troppo evidente il divario tra le due compagini e con il Milan costretto ad incassare forse una delle più sonore sconfitte della propria storia in Serie A. Con questo strepitoso successo, invece, i nerazzurri salgono a quota 31 in graduatoria, scavalcano al quinto posto il Cagliari e mettono nel mirino la zona Champions (-4 dalla Roma). Queste le sintesi di tutte le gare disputate nel pomeriggio:

ATALANTA-MILAN 5-0

10’ Gomez, 60’ Pasalic, 62’ e 70’ Ilicic, 85’ Muriel

Al “Gewiss Stadium” di Bergamo, l’Atalanta strapazza con un incredibile 5-0 un Milan mai in partita. Padroni di casa subito in vantaggio con una splendida azione personale del Papu Gomez (10’). I rossoneri risentono del colpo incassato e si salvano al 15’, quando Pasalic colpisce il montante. I primi 45’ vedono il predominio territoriale dei ragazzi del Gasp, nettamente superiori rispetto ad un avversario che appare completamente inerme. L’unica azione degna di nota dei rossoneri è quella del minuto 28, quando la conclusione da fuori di Rodriguez termina di poco fuori. Poi, nella ripresa, la valanga di reti travolge i meneghini. Pasalic al 60’, doppio Ilicic al 62’ e al 70’ e Muriel all’85’ rifilano una pesantissima punizione al Diavolo. Con questi tre punti gli orobici salgono al quinto posto in classifica, Cagliari scavalcato. Nel post gara mister Gasperini non trattiene la sua soddisfazione: “E’ il coronamento formidabile di un anno meraviglioso”. Come dargli torto?

LECCE-BOLOGNA 2-3

43’ e 66’ Orsolini, 56’ Soriano, 85’ Babacar, 91’ Farias

Il Bologna batte a domicilio il Lecce per 3-2 dominando la scena. Già il primo tempo si conclude con un gol di vantaggio in favore della squadra felsinea (Orsolini al 43’). Poi, all’inizio della ripresa, il raddoppio di Soriano e la doppietta di Orsolini sembrano aver chiuso definitivamente la pratica, ma nel finale i giallorossi salentini mettono i brividi all’undici di Mihajlovic. La reazione, molto tardiva, da parte del Lecce porta la sigla di Babacar (85’) e di Farias (91’). Gli emiliani agguantano il secondo successo di fila e balzano all’ottavo posto, scavalcati contemporaneamente Napoli (una partita in meno), Milan e Torino.

PARMA-BRESCIA 1-1

72’ Balotelli, 92’ Grassi

Non è forse un caso che 10 punti su 14 in totale il Brescia li abbia ottenuti in trasferta. Squadra ben disposta in campo da Corini, espulso nel finale, e Parma costretto ad inseguire per la rete realizzata da Balotelli al 72’ (quarto centro stagionale per lui). In pieno recupero il pareggio di Grassi, di testa, su cross di Kulusevski proveniente da destra. Con questo pareggio i ducali confermano il settimo posto in classifica, al di là dell’esito di Sassuolo-Napoli in programma questa sera.

Emanuele Tocchi