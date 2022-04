Serie A: Blackout Napoli, addio ai sogni scudetto! La Salernitana crede nel miracolo

SALERNITANA-FIORENTINA 2-1 9’ Djuric (S), 64’ Saponara (F), 79’ Bonazzoli (S) anticipo delle 12.30

Reduce da due vittorie di fila, mister Nicola si affida in attacco al duo Djuric-Verdi e lascia in panchina Ribery e Bonazzoli. Retroguardia sorretta dall’esperto Fazio, mentre Bohinen va a rinfoltire il centrocampo. Mazzocchi e Zortea sugli esterni. La Fiorentina si presenta all’Arechi forte dei tre successi consecutivi (non accadeva dall’aprile 2018). Per continuare a cullare i sogni da quarto posto, Italiano punta sul tridente offensivo Cabral, Ikonè e Nico Gonzalez. Terracciano a difendere i pali. Centrocampo privo di Torreira, spazio ad Amrabat, Duncan e Maleh. Avvio arrembante dei padroni di casa. Verdi ha una ghiotta chance, ma la spreca. Al 9’, tuttavia, i granata passano in vantaggio: angolo di Bohinen e colpo di testa in mischia di Djuric. Esplode lo stadio campano. La Viola è scossa e fatica a prendere le giuste contromisure. La formazione di Nicola è pericolosa in contropiede. Si va all’intervallo sull’1-0. Nella ripresa, la Fiorentina rientra in campo con maggiore determinazione. Al 64’ è Saponara a ripristinare l’equilibrio: il forlivese riceve l’assist di Odriozola e fulmina il portiere Sepe. Decisivo l’ingresso in campo di Bonazzoli. Al 79’, il neoentrato brucia Igor e sigla la rete del successo campano. Il sogno salvezza della Salernitana non si spegne, l’undici granata conquista la terza vittoria consecutiva e sale a quota 25 in classifica.

BOLOGNA-UDINESE 2–2 6’ Hickey (B), 25’ Udogie (U), 46’ Success (U), 59’ Sansone (B)

Pomeriggio divertente al “Dall’Ara” tra due compagini che hanno poco da chiedere al campionato, entrambe ad un passo dalla matematica salvezza. La gara si sblocca dopo appena 6’, grazie al diagonale imparabile di Hickey. L’Udinese, tuttavia, non si perde d’animo. Al 25’ il delizioso colpo di tacco di Success arma la botta in rete di Udogie. L’attaccante nigeriano appare il più ispirato e, ad inizio ripresa, colpisce per il provvisorio sorpasso friulano. I felsinei, comunque, non si scompongono e al 59’ pareggiano i conti con la rete del neoentrato Sansone. L’Udinese mantiene il punto in più in classifica rispetto ai rossoblù di Mihajlovic.

EMPOLI-NAPOLI 3–2 44’ Mertens (N), 53’ Insigne (N), 80’ Henderson (E), 83’ e 87’ Pinamonti (E)

Brutta sconfitta del Napoli, di scena al “Castellani” di Empoli: i partenopei subiscono la rimonta dei toscani e rimangono al palo. Il 3-2 è un risultato che ha del clamoroso, dato che la squadra di Spalletti era in vantaggio di due reti a zero a 10’ dal termine. Ma riavvolgiamo il nastro della sfida: ospiti subito propositivi e più volte pericolosi in area empolese. Proprio nel momento di maggiore difficoltà, tuttavia, gli uomini agli ordini di Andreazzoli riemergono e il match diventa più equilibrato con il trascorrere dei minuti. A pochi minuti dall’intervallo, tuttavia, su un tiro non proprio irresistibile di Mertens, il portiere Vicario non trattiene e il pallone varca la linea di porta. Il Napoli passa in vantaggio. Nella ripresa la partita sembra mettersi in discesa per gli ospiti: al 53’ Insigne raddoppia. Poi, a 10’ dalla fine accede l’inspiegabile: all’80’ Henderson accorcia, poi è Pinamonti a scatenarsi con una doppietta in pochi minuti (83’ e 87’). L’undici di Spalletti rimane fuori dalla lotta al titolo.