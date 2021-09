Serie A: Blitz della Doria ad Empoli, Spezia corsaro a Venezia

4^ GIORNATA, IL PUNTO – Inter, 6 tornata! Dopo il mezzo passo falso in casa Samp e l’amaro debutto Champions con il Real, i Campioni d’Italia in carica, con una prova autorevole, nell’anticipo del sabato, hanno demolito un Bologna irriconoscibile con un risultato tennistico, tornando momentaneamente in vetta alla classifica (10 punti). Il 6-1 sui felsinei è utile soprattutto a ribadire che la capacità offensiva dei nerazzurri, dopo la dolorosa cessione di Lukaku, non si è affatto depotenziata. A testimoniarlo sono le 15 marcature già realizzate in queste prime quattro uscite, una media di 3,75 a partita. Nella passata stagione, con il bomber belga in campo, i gol erano stati 11. A dimostrazione del fatto che la squadra di Simone Inzaghi sembra essere riuscita ad assorbire presto l’assenza in rosa di un bomber di enorme spessore, da almeno 30 reti a stagione. L’Inter attuale appare meno dipendente dalle giocate del singolo e sicuramente più sensibile ad un tipo di gioco che richiede il coinvolgimento del maggior numero possibile di uomini negli ultimi metri di campo. In tutto sono 9 i giocatori nerazzurri che hanno timbrato il cartellino in questo primo scorcio di stagione, tra cui spiccano anche i nomi dei difensori Skriniar e Dimarco, oltre che dei centrocampisti Calhanoglu, Vidal, Barella e Vecino.

Nella scorsa annata, agli ordini di Conte, erano stati 5. Anche nell’esordio europeo contro la formazione spagnola guidata da Ancelotti, nonostante l’attacco sia rimasto all’asciutto al termine dei 90’, l’undici meneghino si era fatto comunque preferire per personalità e per le maggiori occasioni da rete costruite. Con i “blancos” ci sono stati momenti in cui l’Inter si era abbattuta contro agli avversari di turno a ondate, soprattutto nella prima frazione, producendo calcio raffinato e diretto con una padronanza atletica e tecnica assoluta. Era mancata solo la realizzazione. Ebbene, la compagine di Inzaghi si è rifatta con tutti gli interessi. L’ottima prova con il Bologna, dunque, ha dimostrato che almeno l’attacco versa in uno stato di forma eccezionale. In questo scenario anche Edin Dzeko si è esaltato, siglando una doppietta che gli mancava da quasi un anno: l’ultima era datata ottobre 2020 contro il Benevento, ma con la casacca giallorossa della Roma. Da sempre considerato più uomo-squadra che uomo-gol, il centravanti bosniaco è già a 3 marcature in 4 presenze e ha dimostrato di avere acquisito fin da subito un particolare feeling con il compagno di reparto Lautaro Martinez (stesso numero di gol).

Il club nerazzurro, nell’ultimo mercato, non ha perso solo Lukaku ma anche il “motorino” di destra Hakimi (altro pupillo di Conte, fortemente voluto e quasi preteso dall’ex tecnico salentino). Ebbene, il suo naturale sostituto, l’olandese Denzel Dumfries, ieri è risultato tra i migliori del match e non ha fatto di certo rimpiangere l’esterno marocchino. Il numero 2, alla prima da titolare, ha letteralmente imperversato sulla sua fascia di competenza dominando il duello con il rivale Hickey, fornendo anche un valido contributo in avanti con un assist e… mezzo. C’è un gruppo, invece, che ha decisamente preso confidenza con il successo ed è quello guidato da Vincenzo Italiano. L’ex tecnico dello Spezia ha trasformato il volto della Fiorentina, giunta alla terza vittoria consecutiva. La Viola, da inizio campionato, sta producendo risultati importanti e soprattutto un calcio di qualità che a Firenze non si riusciva più ad ammirare da diversi anni. Il blitz di Genova, tra l’altro, è stato reso ancora più complicato per il terreno reso pesante da una fitta pioggia che si è abbattuta sul capoluogo ligure. Nonostante tali difficoltà, i toscani hanno espresso un calcio aggressivo e allo stesso tempo organizzato, costituito da qualità nelle giocate e nella corsa. Meriti di un allenatore che ha inserito nel momento più opportuno, nel corso della ripresa, un incontenibile Saponara (autore del primo, splendido, gol e dell’assist per il raddoppio di Bonaventura). Quattro gare, tre successi: una partenza che non si vedeva da sei anni nella città dell’Arno.

Esterni anche i tre punti dell’Atalanta, in casa di un’ammirevole Salernitana. I campani di Castori hanno colpito anche due legni (traversa di Coulibaly e palo di Obi), ma sono stati affondati ad un quarto d’ora dal termine dalla zampata di Zapata. Il successo ha proiettato la formazione orobica al momentaneo settimo posto in classifica (7 punti), anche se le notevoli difficoltà incontrate contro una neopromossa inducono a qualche riflessione: al momento la mano del Gasp su questa squadra non si vede. Contrariamente alle ultime entusiasmanti stagioni, la Dea sembra aver perso molto smalto e anche la notoria spinta offensiva, connessa ad una micidiale concretezza sotto rete, appare un lontano ricordo. Ci sarà tempo per migliorare. Nell’anticipo del venerdì, il Torino, rivitalizzato dall’approdo in panchina di Ivan Juric, aveva violato (a sorpresa) il “Mapei Stadium” di Sassuolo. E’ bastato il gol allo scadere di Pjaca, (subentrato al 78’ ad uno sfortunato Brekalo, palo) per permettere ai granata di scavalcare in classifica proprio la formazione neroverde. Secondo (meritato) successo di fila per la truppa piemontese, dopo la goleada alla Salernitana dello scorso weekend. Il processo di crescita prosegue…

LE GARE DI GIORNATA – Nel lunch match del quarto turno, si registra il colpo della Sampdoria al “Castellani” di Empoli. I blucerchiati, reduci dall’ottima prova contro i Campioni d’Italia culminata con la rimonta finale (2-2), hanno conquistato tre punti preziosi sul difficile campo della formazione toscana. Il 3-0 sugli azzurri di Andreazzoli corrisponde anche al primo successo stagionale per la Doria, trascinata dalla doppietta dell’ex di turno, Caputo (capocannoniere con la maglia dell’Empoli in B nella stagione 2017-2018 con 26 reti), e dalla perla di Candreva (tiro a giro di rara bellezza). Un altro ko pesante da digerire per la formazione neopromossa, ferma ai tre punti conquistati nell’impresa in casa Juve. Il Venezia torna a giocare al “Penzo” dopo 20 anni, ma il ritorno a casa non porta fortuna: Bourabia riserva una vera e propria doccia gelata ai tifosi lagunari, il centrocampista marocchino colpisce al 94’ e affonda l’undici di Zanetti. Di Simone Bastoni e Ceccaroni i gol del momentaneo 1-1. Di seguito le sintesi delle gare pomeridiane:

EMPOLI-SAMPDORIA 0-3

(31’ e 52’ Caputo, 70’ Candreva)

Tris della Sampdoria al “Castellani” di Empoli, nell’anticipo dell’ora di pranzo. Prova di carattere per la squadra di D’Aversa dopo un avvio di stagione contrassegnato da risultati altalenanti. E’ però la compagine di casa a partire meglio: Mancuso testa i riflessi del portiere Audero, abile a sventare la minaccia di piede. La spinta offensiva dei toscani, tuttavia, si esaurisce dopo poco, in coincidenza con la crescita dei blucerchiati. Alla mezz’ora, infatti, sono proprio gli ospiti a sbloccarla: Candreva si libera della marcatura avversaria e serve Caputo che non sbaglia. Il numero 10 della Doria sembra avere un conto in sospeso con i suoi ex compagni, tanto che al 50’ colpisce la traversa e al 52’ sigla la doppietta personale, piegando le mani a Vicario. A 20’ dal termine, poi, è Candreva ad esibirsi con una pregevole conclusione a giro, imparabile, per lo 0-3 definitivo. Con il match ormai in pugno, la Samp concede qualche iniziativa pericolosa agli avversari: Zurkowski e Pinamonti impegnano Audero, ma lo score non muta.

VENEZIA-SPEZIA 1-2

(13’ Bastoni, 59’ Ceccaroni, 94’ Bourabia)

Risultato giusto, ragionando in ottica di produzione, quello tra i lagunari e lo Spezia. Più decisi i liguri nelle conclusioni in porta, ne arrivano diverse in più rispetto a quelle dei padroni di casa. Di pregevole fattura le reti di Bastoni, nel primo tempo, e di Bourabia che, nell’extra time, regala alla sua squadra una vittoria preziosissima. Più cuore nel secondo tempo per il Venezia, ma non è bastato. Gli “aquilotti”, legittimamente, portano a casa i tre punti. Prima vittoria in questo campionato per gli ospiti che salgono così a quota 4, agganciando il Sassuolo. Resta fermo a quota 3, invece, il Venezia.

Emanuele Tocchi