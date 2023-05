Serie A: Bolide di Fagioli e Bremer goleador! È 2-0 Juve allo Stadium

Non tutte le sfide possono essere di vertice, ma ciò non vuol dire che esse non siano importanti. La stagione della Cremonese, ad esempio, passa molto per questa partita, fondamentale per la corsa salvezza; minore la posta in palio per la Juventus, con il “solo” compito di consolidare la zona Champions in vista del ritorno di Europa League al Ramòn Sànchez Pizjuàn di Siviglia.

Nel 1° tempo a fare subito la voce grossa sono i padroni di casa che si dilettano in un intenso possesso palla, non dando possibilità agli avversari di gestire il gioco. L’importanza relativa di tale dato, però, è restituita dalla prima frazione di questa partita, mai viva o fortemente combattuta. Tra le varie cause l’ennesimo, tragico infortunio di Paul Pogba, che esce dal rettangolo verde emotivamente distrutto, al minuto 24, trasmettendo tutte le sue sensazioni a uno Stadium in cui rimbomba il silenzio per i minuti a venire.

A volte alcuni match sanno essere sorprendenti perché capaci di cambiare inaspettatamente. Il 2° tempo di Juventus-Cremonese, infatti, è ricco di azione e dinamismo. Al 55’ sblocca tutto Fagioli con un missile da fuori area, dopo una splendida percussione di Chiesa, ma a chiudere i giochi ci pensa Bremer al 79’, avventandosi su un pallone poi scagliato in rete di testa. Da riportare anche il goal annullato a Milik per fuorigioco millimetrico e il salvataggio sulla linea di Chiriches, in precedenza protagonista di un doppio intervento provvidenziale. Penalizzazione permettendo la Juve aggancia, così, il 2° posto.