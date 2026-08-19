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Serie A

Serie A, cambiano le regole: cosa succede ora con VAR e sostituzioni

Dalla nuova gestione del secondo giallo ai dieci secondi per completare le sostituzioni: le modifiche IFAB cambiano anche la Serie A.

Ago 19, 20261 Lettura

La stagione 2026/27 porta diverse novità nel regolamento del calcio, recepite in Italia attraverso la Circolare numero 1 dell’AIA. L’obiettivo è aumentare il tempo effettivo di gioco, limitare le perdite di tempo e permettere al VAR di correggere alcuni errori arbitrali particolarmente rilevanti. Tra le modifiche spiccano il controllo sulla seconda ammonizione, le sostituzioni più rapide e il minuto obbligatorio fuori dal campo dopo determinate cure mediche.

Come cambia il VAR

La novità più significativa riguarda il secondo cartellino giallo: il VAR potrà intervenire quando l’ammonizione che determina l’espulsione risulta chiaramente sbagliata, consentendo di revocare il provvedimento. Non sarà invece possibile richiamare l’arbitro per assegnare un secondo giallo non mostrato. Cambia anche lo scambio d’identità, mentre le competizioni potranno scegliere di autorizzare il controllo immediato sui calci d’angolo assegnati erroneamente.

Sostituzioni e infortuni

Stretta anche sulle perdite di tempo. Il giocatore sostituito avrà 10 secondi per lasciare il terreno di gioco: in caso di ritardo, la gara riprenderà senza il sostituto, che potrà entrare alla prima interruzione utile dopo un minuto. Un calciatore che riceve cure in campo dovrà invece, salvo specifiche eccezioni, attendere un minuto dalla ripresa del gioco prima di poter rientrare.

Rimesse e rinvii contro le perdite di tempo

L’arbitro potrà utilizzare un conto alla rovescia visivo di cinque secondi quando ritiene volontario il ritardo su una rimessa laterale o un calcio di rinvio. Alla scadenza, la rimessa passerà agli avversari; nel caso del rinvio, invece, sarà assegnato un calcio d’angolo. L’ammonizione resterà legata ai comportamenti giudicati eccessivamente o ripetutamente dilatori.

Le altre novità della stagione

Cambiano anche vantaggio, rimessa dell’arbitro e gestione degli accessori. Se dopo un fallo DOGSO viene concesso il vantaggio e nasce direttamente il gol, il responsabile non riceverà la relativa sanzione disciplinare. Alcune misure resteranno invece facoltative per le singole competizioni, comprese determinate estensioni del VAR e l’impiego delle bodycam arbitrali.

Anche la Serie A 2026/27 aggiorna la gestione delle gare rinviate o interrotte: una partita non iniziata dovrà essere recuperata, in linea generale, il giorno successivo o nella prima finestra disponibile. Se la gara viene sospesa dopo il calcio d’inizio, si ripartirà invece dai minuti ancora da disputare, conservando risultato e situazione disciplinare.

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Marzio Loggia
Marzio Loggia

Marzio Loggia segue il calcio tedesco e l’attualità del panorama calcistico internazionale, con particolare attenzione alla Bundesliga e alle competizioni europee. All’interno di Football Magazine realizza notizie, approfondimenti e analisi dedicate ai protagonisti del calcio tedesco e alle principali news del mondo del calcio.

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