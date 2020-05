Serie A: Caos date, arriva anche la risposta degli arbitri

La Lega del campionato autoctono ha individuato fortemente l’eventuale ripresa delle ostilità il 13 giugno, nonostante il dpcm preveda la sospensione di qualsiasi manifestazione (sportiva e non) fino al 14 giugno, senza contare le limitazioni per gli spostamenti tra le Regioni (appare complicato potersi muovere tranquillamente in tutta la penisola, anche se gli incontri potrebbero classificarsi come esigenze lavorative); è per questo che prende sempre più piede l’ipotesi di spostare l’ipotetico via al 20 giugno.

Uno degli aspetti da considerare è anche il parere dell’AIA (associazione italiana arbitri) che, tramite il designatore Rizzoli, ha espletato diversi dubbi. In un’intervista rilasciata dall’ex-fischietto alla Gazzetta dello Sport, ha dichiarato: “Fermo restando che aspettiamo anche noi l’incontro del 28 maggio col ministro Spadafora, abbiamo alcune ipotesi. A partire da un raduno di controllo anche medico-clinico per una settimana in una delle nostre sedi. Si terrà prima della ripresa del campionato.

Anche perché in tempi normali, dopo il campionato, fra giugno e inizio luglio facciamo tutte le visite, quindi i certificati sarebbero in scadenza a stagione ripresa. Considerando quanto sarà fitto il calendario sarà l’occasione per farli insieme a tutti i test fisici per vedere il grado di affidabilità degli arbitri. E con i tamponi e i test sierologici che stabilirà il protocollo”. Arbitri pronti, dunque, sempre con le adeguate tutele e norme da rispettare ma torniamo a chiederci che senso abbia ripartire in questo modo? In Premier, invece, i test hanno rilevato altri 2 positivi per un totale di 8.