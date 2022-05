Serie A: Chi vince lo scudetto 2022? Lo dice l’algoritmo

Non succedeva da diversi anni che lo scudetto si decidesse all’ultima giornata e che fossero Milan e Inter le due pretendenti per la vittoria del tricolore. La Lega Serie A ha deciso di far giocare le due squadre in contemporanea domenica 22 maggio alle 18:00. L’Inter ospiterà la Sampdoria con la salvezza già in tasca mentre il Milan forte dei due punti di vantaggio in classifica affronterà in trasferta il Sassuolo.

Quindi chi vince lo scudetto 2022?

L’algoritmo di Opta, che si basa sulla probabilità di vittoria, pareggio e sconfitta delle due squadre insieme ad altri parametri come posizione in classifica e prestazioni storiche, ha individuato chi alzerà il trofeo. Secondo il modello Stats Perform il Milan ha l’80,6% di possibilità di vincere il campionato contro il 19,.4% dell’Inter. Ai rossoneri infatti basterebbe un pareggio con il Sassuolo per alzare il 19esimo scudetto. L’Inter invece deve sperare nella sconfitta della squadra di Pioli e contemporaneamente vincere con la Sampdoria.

Chi va in Europa League?

Per quanto riguarda invece la corsa all’Europa League, la Roma oggi sesta ha il 46% di possibilità di confermarsi ma anche il 25% di scendere di una posizione. La Fiorentina invece ha il 32,1% di chance di qualificarsi in Conference League (oggi è settima) ma anche più possibilità di scalare in classifica (47,8%).

Chi si salva?

In ottica salvezza, invece, buone notizie per la Salernitana che ha il 77,7% di possibilità di chiudere 17esima.