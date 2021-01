Serie A: Colpo grosso Lazio a Bergamo, Genoa corsaro, pari Cagliari

20 ^ GIORNATA, IL PUNTO – Il sabato del pallone ha visto protagoniste tutte le grandi del campionato: a fatica contro il Bologna, in maniera spigliata con il Benevento e con carattere contro la Sampdoria, rispettivamente Milan, Inter e Juventus hanno cominciato con il piede giusto la prima di ritorno, andandosi a prendere tre punti utili per provare ad allungare al vertice della classifica sulle inseguitrici. Si sta delineando, dunque, una emozionante corsa a tre per il titolo. L’ombra malevole della crisi che si stava allungando sulla capolista rossonera, è stata spazzata via nella trasferta emiliana. La formazione di Pioli, con il 2-1 sui felsinei, ha sì blindato il primo posto ma non ha convinto del tutto. Sulla prestazione, infatti, potrebbe aver pesato ancora l’eliminazione nel derby di Coppa Italia come anche il pesante passivo subìto contro l’Atalanta una settimana fa. E’ sicuramente il momento più delicato per il Milan e lo è ancora di più per un irriconoscibile Ibrahimovic, autore di una gara macchiata dal rigore fallito.

L’asso svedese si portava dietro lo scontro fisico e verbale con Lukaku le cui immagini, oltre ad aver fatto inevitabilmente il giro del mondo – accompagnate da una pioggia di critiche per le frasi ritenute a stampo razzista rivolte al bomber nerazzurro e sulle quali la Procura Federale potrebbe presto aprire un’inchiesta, con il serio rischio per Ibra di incorrere in una maxi squalifica – hanno anche destabilizzato tutto l’ambiente milanista. Un peso evidentemente troppo grande da sostenere anche per un fisico possente come quello del numero 11 e che ha influito nella trasferta del “Dall’Ara”, dove Ibra ha palesato molto nervosismo. Senza l’apporto fondamentale del proprio leader, questa squadra tende a perdere lucidità ed equilibrio. Il doppio vantaggio firmato Rebic e Kessié non è bastato per mettere completamente al sicuro il successo perché, soprattutto nel finale di gara, il Bologna ha più volte sfiorato il pari; pari che avrebbe meritato se non ci fossero stati i provvidenziali interventi di uno strepitoso Donnarumma.

Mister Pioli dovrà al più presto trovare le soluzioni giuste per dare continuità ad un percorso fin qui praticamente perfetto. Le armi a sua disposizione certamente non mancano: con l’acquisto di Mandzukic e i prossimi rientri dei vari infortunati, quali Calhanoglu e Bennacer (solo una mezz’ora di gioco, ieri, per lui), l’attuale capolista avrà la possibilità di giocarsela fino alla fine. E’ stata, invece, una serata accompagnata dalla… Lu-La piena per l’Inter che non ha avuto pietà del Benevento (4-0 il finale del Meazza). Tramontato l’affare Dzeko, i nerazzurri sono stati trascinati dalla coppia-gol (Lautaro-Lukaku) più incisiva del campionato. La doppietta ha permesso al belga di avvicinarsi pericolosamente al leader della classifica marcatori, Cristiano Ronaldo (ora solo un gol divide i due: 15 per il portoghese, 14 per l’ex United).

Se il reparto offensivo, soprattutto, fa sorridere Conte (con le 49 marcature siglate in 20 giornate, l’Inter ha il miglior attacco del torneo e il secondo in Europa dopo a quello del Bayern Monaco), un’altra nota positiva nell’anticipo serale è stata quella relativa alla prestazione di Eriksen. Il danese, infatti, dopo il capolavoro balistico che ha permesso ai milanesi di ottenere il pass per la semifinale di Coppa Italia, ha mostrato grandi progressi in una posizione non consona per lui come quella da regista basso del centrocampo. L’ex Tottenham è stato la chiave del dominio nerazzurro. Sono stati molti i meriti del numero 24, tutte le azioni più pericolose costruite contro la matricola sannita sono passate attraverso i suoi piedi. Ora anche il tecnico salentino è consapevole di avere un’alternativa più che valida (sempre che di alternativa si possa parlare per un giocatore dotato di una tecnica sopraffina) a Brozovic. Chissà se proprio Eriksen dimostrerà di essere alla fine l’acquisto più azzeccato in questo mercato interista privo di squilli…

La Juve non ha intenzione di mollare l’inseguimento alle prime due. I pluricampioni bianconeri stanno venendo fuori alla distanza. Sotto il diluvio di Genova, infatti, la superiorità degli ospiti non è mai stata messa veramente in discussione. Il 2-0 ottenuto sulla Sampdoria è stata la riprova che finalmente Pirlo è riuscito a registrare un centrocampo che, fino a poche partite fa, era stato investito da continui esperimenti. McKennie è diventato imprescindibile per i meccanismi tattici ideati dal giovane tecnico bresciano, che ha trovato anche in Bentancur il regista ideale per la sua formazione. Il successo in Supercoppa, probabilmente, è stato il vero punto di svolta della stagione juventina: è da 4 gare (coppe comprese) che la “vecchia Signora” termina i 90’ senza incassare un solo gol, segno che anche il muro difensivo è tornato ai suoi antichi splendori (monumentale Chiellini).

Con la gara ancora da recuperare contro il Napoli la Juve è in piena bagarre scudetto e, se non perderà ulteriore terreno dalle milanesi, il finale di stagione potrebbe vederla assoluta protagonista. Il 20esimo turno si era aperto venerdì con il testa a testa fra le due compagini che più hanno deluso le aspettative in tutto il girone di andata: Torino e Fiorentina. L’1-1 finale, certamente, non ha aiutato nessuna delle due ad uscire da un lungo letargo di prestazioni e risultati. Un pari che è andato strettissimo soprattutto alla Viola, capace di reggere in nove uomini (espulsi nel giro di 10’, tra il 61’e il 71’, Castrovilli e Milenkovic) agli assalti disperati dei granata, salvo poi incassare la beffarda rete di Belotti a due minuti dal termine. Il tecnico dei padroni di casa, Davide Nicola, dovrà lavorare ancora molto nel tentativo di ridare un’identità ad una squadra che l’ha persa da tempo (12esima gara casalinga senza vittorie).

LE GARE DI GIORNATA – L’Udinese ritrova il sapore del successo che mancava addirittura dallo scorso 12 dicembre. Sono tre punti preziosissimi quelli ottenuti nel lunch match di giornata dai friulani di Gotti, perché permettono ai bianconeri di allontanarsi dalla zona a rischio retrocessione e perché sono stati conquistati contro una diretta concorrente come lo Spezia. E’ bastato il rigore trasformato da De Paul al 52’ per aggiudicarsi il match del “Picco”. Una vittoria estremamente sofferta, ma nel complesso meritata. C’è stata anche molta tensione tra le due compagini, soprattutto in un finale incandescente che ha visto prima l’espulsione dell’autore del gol partita (al 75’) e, pochi minuti dopo, quella all’indirizzo di Saponara (all’86’) che ha ristabilito l’equilibrio numerico. I liguri chiudono malamente una pessima settimana iniziata con la disfatta in Coppa Italia contro il Napoli.

Si conferma tradizionalmente ricca di reti la sfida tra Atalanta e Lazio. La sfida dal forte sapore Champions, questa volta, va ai biancocelesti di Simone Inzaghi. Il 3-1 permette ai capitolini di scavalcare in classifica proprio la banda del Gasp e agguantare il momentaneo quarto posto (in attesa del posticipo che vedrà in scena la Roma). Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia, la Lazio si prende la sua bella rivincita: Marusic, Correa e Muriqi stendono la Dea (penalizzata anche dalle molteplici assenze). Il Sassuolo evita un brutto ko nella trasferta sarda. Il Cagliari va in vantaggio con Joao Pedro, ma viene beffardamente ripreso al 94’ da Boga. Si allontana sempre più dalla zona retrocessione il Genoa di Ballardini: allo “Scida” di Crotone, i liguri impartiscono una sonora lezione ai calabresi. La doppietta di Destro e il gol di Czyborra demoliscono la squadra pitagorica che rimane malinconicamente sola in fondo alla classifica. Di seguito le sintesi delle gare pomeridiane:

SPEZIA-UDINESE 0-1

(52’ De Paul su rig.)

L’Udinese si aggiudica il testa a testa salvezza con lo Spezia: allo stadio “Picco” a decidere è il penalty di Rodrigo De Paul. Mezzogiorno (e mezzo) di fuoco nel capoluogo ligure tra due compagini alla ricerca di punti pesanti. La prima frazione trascorre senza particolari acuti. Più impegnato il portiere ospite che blocca i timidi tentativi di Maggiore e Gyasi. Friulani pericolosi con il colpo di testa di Becao che sorvola la traversa. Alla mezz’ora Erlic salva un gol fatto, fermando provvidenzialmente Deulofeu lanciato a rete. Lo stesso esterno offensivo dell’Udinese colpisce il palo al 40’ da posizione molto defilata. In generale è la squadra di Gotti a farsi preferire. Nella ripresa il risultato si sblocca: al 52’ Chabot stende Deulofeu in area e dagli undici metri De Paul non perdona. Il numero 10 argentino, tuttavia, rimedia due cartellini gialli in rapida sequenza (71’ e 75’) e viene mandato anticipatamente sotto la doccia dall’arbitro Di Martino. Lo Spezia, tuttavia, non riesce ad approfittare del vantaggio numerico, anzi, all’86’ anche Saponara lascia i suoi in dieci (doppio giallo anche per lui). E’ la resa definitiva della matricola spezzina.

ATALANTA-LAZIO 1-3

(3’ Marusic, 51’ Correa, 78’ Pasalic, 82’ Muriqi)

La Lazio vendica la sconfitta subìta in Coppa Italia e piega l’Atalanta per 3-1. Il pomeriggio domenicale capovolge l’esito infrasettimanale e il responso arrivato dal “Gewiss Stadium” di Bergamo, oltre ad attenuare il rammarico per l’eliminazione del mercoledì, consente ai capitolini di operare il sorpasso in classifica sull’Atalanta (oltre a delineare una netta sterzata rispetto alle due occasioni precedenti in cui gli incroci stagionali, all’Olimpico nell’andata e quattro giorni fa in Coppa, avevano arriso alla banda Gasperini). Entrambe le contendenti rappresenteranno, e a pieno titolo, il calcio italiano negli Ottavi di Champions: un traguardo prestigioso che ha significato anche qualche punto lasciato per strada in campionato. Oggi è stato Simone Inzaghi ad aver indovinato le mosse decisive, a partire dal primo minuto, poi il resto ce lo hanno messo i giocatori con un atteggiamento concentrato e sempre propositivo: verticalizzazioni incisive e, in un caso, anche decisive. Al 51’ Correa raddoppia la rete di Marusic avvenuta al 3’. Il momentaneo 1-2 è firmato da Pasalic al 78’, ma tre minuti dopo le distanze vengono nuovamente ristabilite grazie all’ennesimo contropiede vincente trasformato in gol dal neoentrato Muriqi (82’). Partita che si conferma tradizionalmente ricca di reti: 4 oggi contro le 5 di mercoledì in Coppa Italia.

CAGLIARI-SASSUOLO 1-1

(76’ Joao Pedro, 95’ Boga)

Pareggio beffardo per i sardi che, se non altro, interrompono una serie di 6 sconfitte consecutive. Dopo un primo tempo in equilibrio, con le occasioni migliori costruite e sprecate dal Sassuolo con Djuricic, nella ripresa i padroni di casa ci mettono tanta sofferenza e sacrificio ma vengono salvati due volte da Cragno. Arriva inaspettato il vantaggio di Joao Pedro al 76’. Solo in pieno recupero gli emiliani riescono a riagguantare il pareggio: sul cross di Oddei, Boga è il più lesto a mettere la sfera alle spalle dell’estremo rossoblù. Pareggio tutto sommato meritato.

CROTONE-GENOA 0-3

(24’ e 51’ Destro, 29’ Czyborra)

Vince facile il Genoa a Crotone, al termine di una gara che non ha mai visto troppo in difficoltà la formazione ospite. Il tecnico dei calabresi, Stroppa, torna in discussione. Per i liguri la cura Ballardini fa decisamente bene e ottengono, oggi, il massimo risultato con il minimo sforzo. 3-0 firmato dalla doppietta di Destro e da Czyborra. Per il Crotone da segnalare soltanto un palo colpito da Benali nel finale e niente più. I calabresi restano malinconicamente soli ad occupare l’ultimo posto in graduatoria.