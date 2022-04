Serie A: Colpo Napoli a Bergamo, manita Udinese, Fiorentina ok

FIORENTINA-EMPOLI 1-0

58’ N. Gonzalez (F)

In casa viola le maggiori novità di formazione riguardano il reparto avanzato, dove mister Italiano lascia in panchina Piatek e Ikoné, entrambi non al meglio della condizione. Spazio a Cabral, con Saponara e Nico Gonzalez a completare il tridente. Andreazzoli si affida alla coppia collaudata Di Francesco-Pinamonti, deve fare a meno dello squalificato Parisi e recupera Stojanovic. La prima frazione si gioca sul filo dell’equilibrio, la gara vive di momenti particolarmente intensi. Per lo spettacolo ci pensa Di Francesco: la sua rovesciata vincente, tuttavia, viene neutralizzata dal Var per un intervento ritenuto scorretto ad opera di Pinamonti sul portiere Terracciano. I primi 45’ si chiudono sullo 0-0. Un episodio da moviola apre la ripresa: Cabral va in rete, ma l’azione è viziata dal fuorigioco dell’attaccante brasiliano. Al 57’ il momento chiave del match: Luperto viene punito con il secondo giallo dall’arbitro Massimi e lascia l’Empoli in dieci. Sulla punizione successiva, Biraghi pesca la testa di Nico Gonzalez per la rete del vantaggio viola. Gara che si mette definitivamente in discesa per i padroni di casa. Nel finale fioccano le occasioni per raddoppiare, ma vengono tutte sciupate dall’undici diretto da Italiano. Il derby toscano, seppur di misura, va alla Fiorentina che sale all’ottavo posto in classifica (50 punti). L’Empoli allunga la striscia di risultati negativi e rimane bloccato al dodicesimo posto (quota 33).

ATALANTA-NAPOLI 1-3

14’ Insigne su rig. (N), 37’ Politano (N), 58’ De Roon (A), 81’ Elmas (N)

Colpo gobbo dei partenopei a Bergamo: il Napoli supera la Dea per 3-1 e aggancia momentaneamente il Milan in vetta alla classifica (66 punti). Nerazzurri di casa subito con il piede sull’acceleratore, ma la squadra di Spalletti tiene botta e alla prima occasione colpisce. Al 14’ Mertens viene steso in area dal portiere Musso in uscita, per il signor Di Bello non ci sono dubbi: è rigore. Capitan Insigne, dagli 11 metri, non sbaglia. È ancora il numero 24 il protagonista principale al 37’: l’assist per il raddoppio di Politano è una perla assoluta. L’Atalanta patisce e fatica a riassettarsi. La pressione degli uomini del Gasp non mette in pericolo i pali difesi Ospina. Solo nella ripresa la compagine orobica comincia ad affacciarsi con più insistenza nell’area avversaria. Al 58’ accorcia le distanze De Roon con un colpo di testa (assist di Miranchuk). Poi, all’81’, Elmas cala il tris che taglia definitivamente le gambe ai padroni di casa bergamaschi.

UDINESE-CAGLIARI 5-1

32’ Joao Pedro (C), 38’ Becao (U), 45’, 49’ e 73’ Beto (U), 59’ Molina (U)

Un’Udinese irresistibile spazza via il Cagliari per 5-1. Dopo il vantaggio sardo ad opera di Joao Pedro alla mezz’ora, la rimonta dei friulani è irrefrenabile. Becao e Beto, già nel primo tempo, permettono ai bianconeri di rientrare negli spogliatoi in vantaggio. Poi, nella ripresa, il centravanti portoghese si scatena andando a realizzare la personale tripletta, mentre Molina si esibisce in un gol davvero straordinario: da oltre 30 metri, beffa il portiere Cragno! La manita permette all’Udinese di vivere questo finale di stagione con maggiore tranquillità in chiave salvezza. Per i rossoblù di Mazzarri continua il momento di grande difficoltà: è la quarta sconfitta di fila!