Serie A, colpo salvezza di Cagliari e Verona, pari a Frosinone

HELLAS VERONA-SASSUOLO 1-0

79’ Swiderski anticipo delle 12.30

Mentre gli scaligeri possono festeggiare una vittoria vitale in chiave salvezza, i neroverdi del neo tecnico Ballardini piangono per una classifica sempre più critica (penultimo posto con 20 punti) e per il serio infortunio occorso all’uomo più rappresentativo dell’intera rosa: finisce al minuto 58’, infatti, la stagione di Domenico Berardi. Il talentuoso esterno calabrese è uscito in lacrime dal terreno di gioco per l’intenso dolore avvertito all’altezza del tendine d’Achille e gli esami effettuati nel post-gara, purtroppo, hanno confermato ciò che si temeva: il numero 10 si è procurato una frattura del tendine. Pessima notizia anche in chiave azzurra in vista dei prossimi Europei in terra teutonica, perché certamente l’asso neroverde non vi potrà prendere parte. Eppure, le premesse non erano state rassicuranti per la squadra gialloblù, con il tecnico Baroni costretto a fare a meno di Folorunsho, assente dell’ultima ora per un attacco influenzale: nel 4-2-3-1 di partenza, spazio quindi per Noslin, Suslov e Lazovic, in appoggio all’unica punta Henry. Sull’altro fronte, la notizia positiva è il recupero dal 1’ del lungodegente Berardi (reduce da due mesi di stop forzato). Si assiste ad una prima frazione avara di emozioni, se non per due parate dei portieri Montipò e Consigli. Per il resto è una sagra di errori e anche i ritmi di gioco ben rappresentano le difficoltà di entrambe le compagini. Il secondo tempo inizia senza alcun cambio, ma a ravvivare il match c’è almeno un Berardi tornato finalmente ai suoi reali livelli: l’esterno di Ballardini semina spesso il panico sulla destra e in più occasioni mette in serio pericolo i pali difesi da Montipò. Poi, però, accade l’impensabile: al 58’ il 10 intercetta un rinvio difettoso dell’estremo scaligero e subito dopo si ferma, accasciandosi a terra e coprendosi il volto con le mani. Al suo posto entra Castillejo. Purtroppo per il Sassuolo le sciagure non terminano qui: al 79’, infatti, Swiderski approfitta di un errore in disimpegno di Henrique e realizza il gol partita. Inutile l’assalto finale degli ospiti. Il Verona si prende tre punti preziosissimi e sale a quota 23, mentre il Sassuolo va a fondo.

EMPOLI-CAGLIARI 0-1

69’ Jankto

Vittoria preziosissima del Cagliari in casa dei toscani. È la prima affermazione stagionale in trasferta per i sardi, che non vincevano in assoluto dal 14 gennaio scorso. Jankto, al 69’, ha regalato tre punti importantissimi alla squadra di mister Ranieri che lotta ancora per la salvezza e che raggiunge in classifica il Verona. Si ferma a 6 risultati utili consecutivi la cavalcata dell’Empoli, che avrebbe sicuramente meritato di più e che era passato anche in vantaggio con Cacace, poi rete annullata dal Var e della quale si discuterà molto. Gli azzurri hanno lottato con tutte le loro forze, ma poi si sono dovuti arrendere all’entusiasmo del Cagliari.

FROSINONE-LECCE 1-1

47’ Cheddira (F), 61’ Krstovic su rig. (L)

Ciociari e salentini si dividono equamente la posta in palio. Un pareggio che serve soprattutto a rimandare il verdetto salvezza. Gli ospiti mantengono, comunque, un prezioso punto di margine in classifica sulla formazione di Di Francesco, interrompendo la striscia negativa fatta di 3 sconfitte consecutive, con 10 reti al passivo e nessuna realizzata. Il momento non è granché neppure per il Frosinone, che ha inseguito fino all’ultimo la vittoria: gialloazzurri che non vincono dallo scorso 21 gennaio, quando batterono allo “Stirpe” il Cagliari. Anche i padroni di casa hanno comunque interrotto una serie ancor più nera e lunga di quella leccese, costituita da quattro battute d’arresto in fila, 5 gol realizzati e 14 subìti. Dopo il largo successo pre-natalizio dei gialloazzurri, che realizzarono un poker di reti a Napoli negli ottavi di finale di Coppa Italia, un bilancio più che critico nelle successive 10: un solo successo, un solo pareggio e ben 8 sconfitte. Insomma… oggi un brodino per entrambe. In classifica tutti insieme, non troppo appassionatamente, in zona pericolo. Al 47’, in mischia, la sblocca Cheddira abilissimo a portare i suoi in vantaggio per 1-0, dopo aver sfruttato un’uscita imperfetta di Falcone. Nella ripresa, calcio di rigore a favore della formazione ospite, dopo che Zortea aveva perso un pallone molto pericoloso al limite della propria area e Krstovic era stato messo giù dalla disperata uscita del portiere Cerofolini: in un primo momento era andato alla conclusione Rafia, con l’estremo abilissimo a deviare la sfera destinata all’angolo basso alla sua sinistra, poi però la revisione Var ha concesso la ripetizione del penalty, perché due giocatori erano entrati in area prima del tempo. Sul dischetto, Krstovic non ha sbagliato, con una conclusione forte rasoterra e angolata (61’). Nel finale, l’occasionissima di Kaio Jorge incredibilmente sprecata.