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Serie A

Como si dice Europa? Fiorentina salva, orgoglio Cremonese

Giornata storica per il Como, i lariani superano di misura il Verona già retrocesso con la rete di Douvikas nella ripresa e blindano un posto in Europa. Lotta salvezza: la Fiorentina viene fermata sullo 0-0, ma il punto basta per raggiungere il traguardo salvezza. I grigiorossi dilagano contro un Pisa ridotto in nove e si portano ad un solo punto dal Lecce.

Mag 10, 20263 Lettura
FRANCESC CESC FABREGAS, Como, Como Cup, Friendly match, 2025-26, Como vs Al Ahli 3-1, 23-07-2025, Azione, Action, Single shot COMO CUP 2025-26 - AMICHEVOLE COMO-AL AHLI 3-1

HELLAS VERONA – COMO 0-1
71’ Douvikas

10 maggio 2026, il Como di Cesc Fabregas si qualifica aritmeticamente per un posto in zona europea. Quale sarà la competizione nella quale la formazione lariana si cimenterà la prossima stagione verrà stabilito nelle ultime due giornate di campionato, ma il traguardo raggiunto nel primo pomeriggio è già di per sé di primissimo livello per il club lombardo e per la sua storia che mai così in alto era riuscito ad arrivare. Per la trasferta del “Bentegodi”, il tecnico spagnolo rispolvera dopo due mesi dall’ultima volta Jesus Rodriguez tra i titolari, lasciando Baturina in panchina. Nel 4-2-3-1 fantasia, Nico Paz e Diao completano il trio a sostegno dell’unica punta Douvikas. Nonostante il destino degli scaligeri sia già segnato, la squadra di Sammarco gioca un ottimo primo tempo e si fa preferire rispetto all’avversario di turno: il diez argentino viene continuamente raddoppiato dall’attenta retroguardia gialloblù, Diao rimane a lungo in ombra e Douvikas non viene quasi mai coinvolto dalla manovra lariana. In questo contesto è l’Hellas ad avere le maggiori chance per sbloccare l’incontro: Butez si oppone al tentativo di Suslov, Frese spreca una ghiotta occasione, mentre il colpo di testa di Nelsson viene intercettato da Diego Carlos con un intervento che fa gridare al calcio di rigore, poi non concesso dall’arbitro Di Bello su “suggerimento” del Var. Per fortuna del Como termina una prima frazione tanto brutta quanto inattesa da parte di una compagine che ci ha deliziato sul piano tecnico per un’intera stagione. Fabregas è costretto così a dare fondo ad alcuni cambi nel tentativo di innalzare la qualità della propria creatura: a inizio secondo atto, entrano in scena Smolcic, Caqueret e Baturina per gli inconsistenti Vojvoda, Perrone e Rodriguez. E, in effetti, le cose cominciano a cambiare anche sotto il piano del ritmo e dell’aggressività, con gli ospiti che fin dalle prime battute della ripresa cingono d’assedio l’area del Verona. La capocciata di Diao termina di poco sul fondo, la conclusione di Da Cunha trova la pronta respinta del portiere Montipò. Al 71’, il Como passa approfittando di un grossolano errore di Edmundsson, che sbaglia completamente i tempi dell’intervento e spiana la strada a Douvikas lanciato in porta da Kempf. Per l’attaccante greco è il 13mo centro stagionale, raggiunto Marcus Thuram al secondo posto nella classifica riservata ai marcatori del torneo. Una volta annullato con l’ausilio del Var il possibile pari di Bowie, il Como può cominciare i festeggiamenti per un traguardo storico. A distanza di due anni esatti dalla promozione in Serie A (10 maggio 2024), i lariani conquistano la certezza di un posto nelle Coppe Europee.        

CREMONESE – PISA 3-0
31’ Vardy, 51’ Bonazzoli, 86’ Okereke

Con una gara tutta cuore e orgoglio, la Cremonese asfalta un Pisa già retrocesso e si riporta ad una sola lunghezza dal Lecce quart’ultimo. I grigiorossi riescono, così, a rinviare agli ultimi 180’ di campionato il verdetto sull’ultima squadra che dovrà scendere negli inferi della serie cadetta. La strada viene spianata dalla prima espulsione fra le fila dei toscani: al 23’ Bozhinov lascia i suoi in inferiorità (somma di ammonizioni) e pochi minuti dopo la Cremonese sblocca il match con un gran diagonale dell’inossidabile Jamie Vardy (31’). L’attaccante inglese (nuovamente titolare dopo due mesi) non si accontenta e si traveste anche da uomo-assist per il raddoppio al 51’ di Bonazzoli. Per i nerazzurri pisani è un colpo durissimo dal quale non si rialzano più: al 57’ il signor Ayroldi estrae il rosso diretto nei confronti di Loyola e a 4’ dal termine Okereke cala il tris. Con questa vittoria la squadra di Giampaolo sale a quota 31, mettendo ora pressione sul Lecce che ha un solo punto di vantaggio.

FIORENTINA – GENOA 0-0

Con un pareggio avaro di emozioni e senza reti, la Viola riesce a conquistare aritmeticamente la zona salvezza a tre giornate dal termine di un campionato davvero complicato. Anche oggi, di fronte al proprio pubblico, la squadra di Paolo Vanoli disputa una prova incolore nonostante la posta in gioco sia molto alta. È il Genoa ad avere le migliori occasioni per portarsi a casa il successo e, se non fosse stato per un De Gea in formato Superman, con ogni probabilità il Grifone rossoblù l’avrebbe anche fatto proprio. Il portiere di casa compie una prodezza soprattutto al 39’ sul tentativo di Ostigard. Nella ripresa, Gosens nega al suo compagno Parisi la gioia del gol respingendo involontariamente il suo tiro. Al triplice fischio dell’arbitro Massimi, i giocatori viola escono dal campo accompagnati dai fischi dei propri sostenitori.

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