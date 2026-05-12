Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Serie A

Serie A, corsa Champions infuocata: incastri e classifica avulsa

Cinque squadre in sei punti per tre posti Champions: calendario, scontri diretti e scenari a due giornate dalla fine.

Mag 12, 20261 Lettura

La corsa alla Champions League entra nella fase decisiva e la Serie A vive una delle bagarre più equilibrate degli ultimi anni. Con l’Inter già campione d’Italia e qualificata, restano da assegnare gli altri pass europei. Napoli, Juventus, Milan, Roma e Como sono racchiuse in appena sei punti, con scontri diretti e classifica avulsa che potrebbero risultare decisivi.

Lotta Champions apertissima: Napoli avanti, Juve sotto pressione

La classifica vede il Napoli secondo a quota 70, davanti a Juventus (68), Milan e Roma (67), mentre il Como resta in corsa con 65 punti. La sconfitta interna contro il Bologna ha rallentato gli azzurri, che ora dovranno conquistare punti tra Pisa e Udinese per blindare l’accesso europeo.

Situazione più delicata per la Juventus, attesa dalla sfida contro la Fiorentina e dal derby col Torino all’ultima giornata. Il Milan rincorre a un solo punto e affronterà Genoa e Cagliari, mentre la Roma dovrà passare dal derby prima della trasferta di Verona. Più complicata la missione del Como, che però sogna ancora grazie al calendario contro Parma e Cremonese.

Scontri diretti e classifica avulsa: cosa può succedere

In caso di arrivo a pari punti, il regolamento prevede come primo criterio gli scontri diretti, seguiti dalla differenza reti negli stessi confronti, dalla differenza reti generale e dal numero di gol segnati. Solo come ultima opzione scatterebbe il sorteggio.

Al momento il Napoli è in vantaggio sulla Roma, il Milan sorride contro Roma e Como, mentre il Como ha dominato la Juventus negli scontri diretti. Possibili anche scenari di classifica avulsa: in un arrivo a tre a quota 73 tra Napoli, Milan e Roma, sarebbero rossoneri e giallorossi a qualificarsi. In un incredibile arrivo a cinque a 71 punti, resterebbero fuori Como e Roma. Le ultime due giornate promettono quindi tensione e continui ribaltoni: la corsa Champions è ancora tutta da scrivere.

0 Shares
Avatar
Redazione

Notizie sport in tempo reale, Calcio, Serie A, Serie B, Premier League, Liga, Bundesliga e molto altro.

Articoli correlati

Napoli ko col Bologna: la Champions è rimandata! Decide Rowe

Mag 11, 2026

Derby Roma-Lazio alle 12:30: ufficiale la decisione della Lega

Mag 11, 2026

Napoli-Bologna, le probabili formazioni, orario e diretta tv

Mag 11, 2026
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.