Serie A, corsa Champions infuocata: incastri e classifica avulsa

La corsa alla Champions League entra nella fase decisiva e la Serie A vive una delle bagarre più equilibrate degli ultimi anni. Con l’Inter già campione d’Italia e qualificata, restano da assegnare gli altri pass europei. Napoli, Juventus, Milan, Roma e Como sono racchiuse in appena sei punti, con scontri diretti e classifica avulsa che potrebbero risultare decisivi.

Lotta Champions apertissima: Napoli avanti, Juve sotto pressione

La classifica vede il Napoli secondo a quota 70, davanti a Juventus (68), Milan e Roma (67), mentre il Como resta in corsa con 65 punti. La sconfitta interna contro il Bologna ha rallentato gli azzurri, che ora dovranno conquistare punti tra Pisa e Udinese per blindare l’accesso europeo.

Situazione più delicata per la Juventus, attesa dalla sfida contro la Fiorentina e dal derby col Torino all’ultima giornata. Il Milan rincorre a un solo punto e affronterà Genoa e Cagliari, mentre la Roma dovrà passare dal derby prima della trasferta di Verona. Più complicata la missione del Como, che però sogna ancora grazie al calendario contro Parma e Cremonese.

Scontri diretti e classifica avulsa: cosa può succedere

In caso di arrivo a pari punti, il regolamento prevede come primo criterio gli scontri diretti, seguiti dalla differenza reti negli stessi confronti, dalla differenza reti generale e dal numero di gol segnati. Solo come ultima opzione scatterebbe il sorteggio.

Al momento il Napoli è in vantaggio sulla Roma, il Milan sorride contro Roma e Como, mentre il Como ha dominato la Juventus negli scontri diretti. Possibili anche scenari di classifica avulsa: in un arrivo a tre a quota 73 tra Napoli, Milan e Roma, sarebbero rossoneri e giallorossi a qualificarsi. In un incredibile arrivo a cinque a 71 punti, resterebbero fuori Como e Roma. Le ultime due giornate promettono quindi tensione e continui ribaltoni: la corsa Champions è ancora tutta da scrivere.