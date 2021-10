Serie A: Crollo Lazio, poker del Verona. Palpitante 3-3 tra Samp e Udinese

7^ GIORNATA, IL PUNTO – Con una prova di sofferenza i Campioni in carica hanno ribaltato un Sassuolo che, per buona parte della gara, si era reso protagonista di una prestazione convincente. Nell’anticipo del settimo turno, così, l’Inter è riuscita a prendersi l’intera posta in palio su un campo storicamente ostico come quello di Reggio Emilia e ad insidiare il Napoli capolista (ora avanti di un punto ma con una partita in meno). Reduci da un doppio pareggio tra campionato (Atalanta) e Champions (Shakhtar Donetsk), i nerazzurri hanno ripreso la marcia scudetto, anche se non proprio tutto è stato da promuovere. L’ha vinta innanzitutto Simone Inzaghi con i cambi e, in particolare, con l’uomo giusto al momento giusto: la scelta di inserire Dzeko al 57’ al posto di uno spento Correa, nello specifico, si è rivelata quantomai benedetta ai fini del risultato finale. E’ stato proprio il centravanti bosniaco a caricarsi i suoi sulle spalle e a trascinarli ad un successo sudato, prima con la rete del pareggio (un minuto dopo aver messo piede in campo) e poi procurandosi il rigore trasformato da Lautaro Martinez (78’). Le decisioni dell’ex tecnico della Lazio, di fatto, hanno avuto l’effetto di distogliere l’attenzione dalle difficoltà incontrate nell’approccio alla gara (il vero tallone d’Achille) e da qualche problema ancora da risolvere in fase di costruzione del gioco. Dopo una prima frazione assolutamente deludente, l’undici meneghino solo nella mezz’ora finale è risultato superiore all’avversario di turno, quasi in coincidenza con le quattro sostituzioni che hanno riguardato gli inserimenti di Dimarco (per Bastoni), Darmian (per Dumfries), Vidal (per Calhanoglu) e dello stesso Dzeko.

Quest’ultimo ha stravolto totalmente l’immagine opaca che l’Inter aveva dato di sé fino a quel momento, e sempre il numero 9 oggi rappresenta la principale garanzia in questa prima parte di stagione per i Campioni d’Italia in carica. Inzaghi difficilmente può rinunciare all’ex romanista che, in poche partite, sembra aver fatto già dimenticare Lukaku. Dzeko ha trovato fin da subito un ottimo feeling con Lautaro Martinez, tanto che i due hanno messo a segno ben 11 reti superando così il record delle 9 stabilito dalla Lu-La nella passata annata per ciò che riguarda le prime sette giornate. Simone sapeva di potersi fidare di lui, perché la qualità più grande del bosniaco è quella di poter giocare con qualsiasi partner di attacco e di mettere le proprie caratteristiche al servizio del compagno di reparto. Edin, tra l’altro, con il suo personale bottino di 6 gol – che al momento gli permettono di condividere il primo posto nella classifica marcatori insieme ad Immobile – sta dimostrando di essere ancora un bomber affidabile oltre che un perfetto uomo-squadra nonostante la carta d’identità: solo nel 2017-2018, con la maglia della Roma, riuscì a fare meglio nelle prime sette gare di A, dove il numero delle reti fu pari al numero delle partite disputate. Anche i tifosi grazie alle prestazioni del loro centravanti possono sognare e i pensieri non possono che tornare al 1997/98, stagione in cui Ronaldo il Fenomeno iniziò la nuova avventura in maglia nerazzurra alla stessa maniera di Dzeko. Come si accennava in precedenza, oltre alla capacità di Inzaghi di leggere le partite, l’altro dato che balza agli occhi e che parla a favore dell’Inter è la capacità di reagire alle difficoltà. Nelle ultime tre partite di campionato i nerazzurri hanno sempre chiuso i primi 45’ in svantaggio, salvo poi recuperare nel corso della ripresa evitando le sconfitte.

La Juve, grazie al successo di misura nel derby contro il Toro, si è riportata in quota con la terza vittoria consecutiva in campionato. I bianconeri hanno confermato i progressi già mostrati in settimana contro il Chelsea in Champions. Decisiva, anche in questo caso, la mossa strategica di Allegri: il cambio tattico con il quale il tecnico livornese ha sostituito Kean con Cuadrado ad inizio secondo tempo e spostato Chiesa al centro dell’attacco juventino. L’azione che ha portato alla rete vincente di Locatelli all’86’, alla seconda gioia di fila con la nuova casacca, è partita proprio dall’intuizione e dai piedi del figlio d’arte. Nonostante un attacco spuntato e condizionato dalle pesanti assenze di Dybala e Morata, la Juve ha trovato nel neo acquisto il vero uomo in più. L’ex Sassuolo potrà risultare utilissimo alla causa per risolvere i problemi di centrocampo che ancora affliggono la “vecchia Signora”, ma intanto sta permettendo al suo tecnico di avere qualche grattacapo in meno in termini di finalizzazione. Nella stracittadina della Mole è andato bene anche il reparto difensivo che, dopo 20 gare, è rimasto indenne. Sono tutti segnali di risveglio che indicano una squadra in progresso e pronta a scalare una classifica ancora deficitaria. Dopo la sosta per la Nazionale, la Juve sarà chiamata ad alzare ulteriormente l’asticella nei test contro Roma e Inter in rapida successione. E se la rimonta scudetto è ufficialmente cominciata per gli uomini di Allegri, la rimonta salvezza per la Salernitana di Castori ha appena preso il via. I campani sono riusciti a centrare, infatti, il primo successo in questo torneo: Genoa battuto all’Arechi dal gol di Djuric al 66’. Ad aiutare la compagine granata nell’impresa anche le decisive parate di Belec, tra i migliori in campo. Grazie a questi tre punti, l’undici neopromosso ha abbandonato l’ultimo posto della graduatoria e scavalcato il Cagliari. Sardi che, nell’anticipo del venerdì, avevano solo accarezzato l’appuntamento con la prima vittoria stagionale. L’illusione è durata fino al 92’, minuto in cui Busio all’ultimo respiro ha trafitto Cragno e permesso al Venezia di ottenere un insperato pareggio (1-1). Walter Mazzarri (2 pareggi e 2 sconfitte) dovrà ancora lavorare molto per riportare i rossoblù in zona salvezza.

LE GARE DI GIORNATA – Clamoroso al “Dall’Ara”! Nel lunch match di giornata, il Bologna travolge per 3-0 una Lazio lontanissima parente di quella vista in Europa League contro il Lokomotiv Mosca. Grazie a questo sorprendente risultato, i felsinei mantengono l’imbattibilità casalinga tornando a riassaporare un successo che mancava da 4 turni. Brusco risveglio dopo i fasti del derby per la squadra di Sarri che, orfana dell’infortunato Immobile e profondamente carente di idee e iniziative, viene spazzata via in pochi minuti (al 18’ si è già sul 2-0). I capitolini si dimostrano ancora una volta troppo discontinui. Spetterà ora all’ex tecnico di Juve e Chelsea trovare i giusti equilibri e la sosta, in questo senso, può aiutare. Rimane ancora imbattuto, invece, il Verona di Igor Tudor. Da quando è arrivato l’allenatore croato il cambio di passo degli scaligeri è evidente: 2 vittorie e 2 pareggi. Oggi a farne le spese è stato un remissivo Spezia, travolto per 4-0 (Simeone, Faraoni, Caprari e Bessa). Per uno strano scherzo del destino, i gialloblù hanno agganciato in classifica ad 8 punti il Torino dell’ex tecnico Juric. I liguri, invece, rimangono fermi a 4 in piena zona retrocessione.

Finisce 3-3 la sfida di Marassi e chissà chi recriminerà di più tra Sampdoria e Udinese, autrici entrambi di una gara davvero palpitante e incerta fino all’ultimo secondo. Operazione sorpasso, intanto, in classifica non riuscita ai blucerchiati ancora senza successi interni in questo avvio di stagione. Questo è un punto che, se non altro, serve ad interrompere la striscia negativa dei friulani contro i liguri: la formazione di D’Aversa si presentava all’appuntamento odierno forte di 5 successi negli ultimi testa a testa, tra andata e ritorno, in campionato nelle ultime stagioni. Al “Ferraris” l’Udinese non vince dal dicembre del 2012 (0-2 con reti di Danilo e Di Natale). Difficile dire anche a chi serva di più questo punto. Ora la pausa del campionato servirà anche per riassettare i compiti dirigenziali in casa Doria, al termine di una settimana difficile che ha portato alla sospensione del Direttore Tecnico Carlo Osti. L’unico a sorridere veramente è l’intramontabile Fabio Quagliarella, a segno per la 17esima stagione consecutiva. Grazie al rigore trasformato, l’attaccante di Castellammare di Stabia ha raggiunto la rete numero 178, agganciando Boniperti al 13esimo posto nella classifica all time dei bomber di Serie A. Di seguito le sintesi di tutte le gare pomeridiane;

BOLOGNA-LAZIO 3-0

(14’ Barrow, 17’ Theate, 68’ Hickey)

L’assenza del principe dei marcatori in casa Lazio si è fatta sentire eccome: senza l’infortunato Immobile, i capitolini capitombolano in casa del Bologna e si ridestano bruscamente dal trionfo nel derby della scorsa settimana. I felsinei si aggiudicano per 3-0 una partita senza storia e che ha visto i padroni di casa marcare le distanze già nei primi 20’ di gioco. L’avvio, infatti, è stato scioccante per la formazione di Sarri: al 14’ Barrow sigla la prima rete e dopo appena tre minuti Theate porta i suoi sul raddoppio. La reazione ospite è timida e Muriqi non si dimostra all’altezza del titolare: l’attaccante kosovaro si divora più volte il gol che potrebbe riaprire la contesa. I rossoblù controllano senza grossi patemi. Nella ripresa la Lazio si arrende definitivamente: al 68’ Hickey sfrutta un errore del portiere Reina per calare il tris. Acerbi viene espulso per doppio giallo al 77’. Il tecnico biancoceleste tenta di limitare i danni ricorrendo alla carta delle sostituzioni, ma il risultato non cambia.

HELLAS VERONA-SPEZIA 4-0

(4’ Simeone, 15’ Faraoni, 42’ Caprari, 71’ Bessa)

Verona travolgente soprattutto nel primo tempo e che non lascia scampo allo Spezia. Tanto che al 4’ è già in vantaggio grazie al colpo di testa di Simeone junior, su azione d’angolo. Poi Faraoni, servito da Caprari al 15’, raddoppia. Lo stesso Caprari si rende autore di un capolavoro balistico: tiro a giro da fuori e 3-0 al 42’. Liguri fermati anche da un Montipò in grande spolvero e da una traversa colpita da Manaj. Secondo tempo in cui la squadra di Tudor ha cercato in tutti i modi di evitare ciò che è accaduto nelle precedenti uscite: rimonte brucianti. Missione compiuta e, anzi, al 71’, dopo un coast to coast incredibile di Daniel Bessa, Forestieri è tornato alla rete per un 4-0 roboante. Il successo rilancia gli scaligeri in classifica, ora a quota 8 insieme al Torino dell’ex tecnico Juric. Da quando è arrivato Tudor alla guida tecnica il Verona è imbattuto (2 vittorie e 2 pareggi). Spezia da rivedere soprattutto in fase gol, in piena zona retrocessione (4 punti).

SAMPDORIA-UDINESE 3-3

(15’ Pereyra, 24’ Stryger Larsen su aut., 43’ Beto, 48’ Quagliarella su rig., 69’ Candreva, 82’ Forestieri)

Scoppiettante 3-3 tra Sampdoria e Udinese. Succede di tutto e di più a Marassi: un’autorete (quella di Stryger Larsen), un penalty trasformato (Quagliarella), un gol stratosferico (Candreva) e due reti non convalidate dal Var. I padroni di casa inseguono il risultato fino al 2-2, poi vanno sul 3-2 grazie all’ennesimo prodigio dell’ex Inter che indirizza un missile terra-aria sotto all’incrocio imparabile per il portiere Silvestri. All’83’, però, è Forestieri a beffare i blucerchiati. Finisce così in parità, con i friulani che si portano a 8 punti, due in più della Doria.